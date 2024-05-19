Токаев и президент ОАЭ обсудили расширение связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах

Стороны подтвердили намерение и далее реализовывать совместные проекты в различных отраслях экономики

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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, - По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, проинформировали в Акорде.





Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Лидеры двух стран высоко оценили нынешний уровень партнерства Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов и отметили важность эффективной реализации всех достигнутых ранее договоренностей.





Также главы государств подтвердили намерение и далее расширять политический диалог, стимулировать торговлю и реализовывать совместные проекты в различных отраслях экономики.





В ходе беседы Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поздравил Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днем рождения.



