18.05.2024, 20:46 9501
Токаев и президент ОАЭ обсудили расширение связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах
Стороны подтвердили намерение и далее реализовывать совместные проекты в различных отраслях экономики
Рассказать друзьям
Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, проинформировали в Акорде.
Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Лидеры двух стран высоко оценили нынешний уровень партнерства Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов и отметили важность эффективной реализации всех достигнутых ранее договоренностей.
Также главы государств подтвердили намерение и далее расширять политический диалог, стимулировать торговлю и реализовывать совместные проекты в различных отраслях экономики.
В ходе беседы Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поздравил Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днем рождения.
Ранее Токаев провел разговор с президентом РФ Путиным.
новости по теме
19.05.2024, 14:51 761
Массовые беспорядки в Бишкеке: главы МИД Пакистана и Кыргызстана встретятся в Астане
Послом Пакистана выразил признательность кыргызской стороне за оказанное содействие в получении информации об инциденте в Бишкеке
Рассказать друзьям
Бишкек. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар встретится с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым в Астане, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана.
Прошла встреча заместителя министра иностранных дел Авазбека Атаханова с послом Исламской Республики Пакистан в КР Хасаном Али Зайгамом (...) Стороны договорились организовать встречу главы МИД КР Жээнбека Кулубаева и заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Пакистана Мохаммада Исхака Дара в рамках СМИД ШОС, который пройдет 21 мая в Астане", - информирует 24.kg со ссылкой на пресс-службу.
Отмечается, что Хасан Али Зайгам выразил признательность кыргызской стороне за оказанное содействие в получении информации об инциденте 18 мая в Бишкеке с участием иностранных студентов, в том числе граждан Пакистана.
В свою очередь Авазбек Атаханов отметил, что этот инцидент исчерпан и ситуация находится под полным контролем правоохранительных органов КР, в отношении всех причастных лиц ведется расследование.
Ранее сообщалось, что драка между иностранными студентами и гражданами Кыргызстана спровоцировала массовые протесты против наплыва мигрантов в столице Кыргызстана. В ночь на 18 мая в Бишкеке прошел стихийный митинг. По информации ГКНБ Кыргызской Республики среди участников были замечены провокаторы, призывавшие в соцсетях к деструктивным действиям в отношении властей.
18.05.2024, 17:47 11731
Путин рассказал Токаеву о своем госвизите в Китай
Главы двух стран обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах
Рассказать друзьям
Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым поделился впечатлениями о завершившемся вчера государственном визите в Китайскую Народную Республику, сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днем рождения.
Главы двух стран обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества и стратегического партнерства.
Ранее президент России направил Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму.
Напомним, 17 мая президенту Казахстана исполнился 71 год.
Ранее сообщалось, что Россия и КНР работают над сопряжением ЕАЭС и "Пояса и пути" в одно партнерство.
17.05.2024, 19:01 22836
Индия направит своего представителя на заседание совета глав МИД стран ШОС
Будет обсуждаться подготовка к предстоящему саммиту совета глав государств - членов ШОС
Рассказать друзьям
Нью-Дели. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Индия направит своего представителя на очередное заседание совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится в Астане 21 мая, сообщает РИА Новости.
Дамму Рави, секретарь по экономическим связям министерства иностранных дел Индии, посетит Астану 20-21 мая. В Астане он будет представлять правительство Индии на заседании совета министров иностранных дел государств - членов ШОС 21 мая", - сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
Джайсвал отметил, что на встрече будет обсуждаться подготовка к предстоящему саммиту совета глав государств - членов ШОС, будут рассмотрены вопросы текущего сотрудничества, а также состоится обмен мнениями по региональным и глобальным событиям, представляющим общий интерес.
Ожидается, что в ходе своего визита представитель Индии также проведет встречи со своими коллегами из государств - членов ШОС и высокопоставленными должностными лицами правительства Казахстана.
Казахстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества в 2023-2024 году. Саммит глав организации запланирован в Астане на 3-4 июля.
16.05.2024, 18:15 36106
Токаев назвал Малайзию одним из важных партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии
Казахстан и Малайзию связывают давние узы дружбы и взаимного сотрудничества, отметил глава государства
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в формате тет-а-тет с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом назвал Малайзию одним из важных и надежных партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии, сообщает Акорда.
Казахстан и Малайзию связывают давние узы дружбы и взаимного сотрудничества. У нас хорошие традиции в этой области, поэтому я верю, что Ваш визит придаст мощный импульс дальнейшему развитию связей между Казахстаном и Малайзией. Мы готовы приложить дополнительные усилия, чтобы продвинуть наше взаимодействие и сотрудничество во многих важных областях", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
По словам президента, за тридцать лет дипломатических отношений между двумя странами сформирован прочный фундамент взаимовыгодного сотрудничества, который становится все более значимым с учетом современных геополитических и экономических реалий.
В свою очередь Анвар Ибрагим поблагодарил главу государства за теплый прием и отметил, что придает этому визиту важное значение, о чем свидетельствует представительный состав малайзийской делегации, прибывшей в Астану.
Ранее глава государства Касым-Жомарт принял заместителя премьера Госсовета КНР Лю Гочжуна.
16.05.2024, 17:30 37551
Глава МИД Китая примет участие в заседании совета министров иностранных дел ШОС
Ван И посетит Казахстан
Фото: russian.news.cn
Рассказать друзьям
Пекин. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Китая Ван И с 18 по 21 мая примет участие в заседании совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества и совершит официальные визиты в Казахстан и Таджикистан, проинформировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Как сообщает "Синьхуа", Ван И, являющийся также членом Политбюро ЦК КПК, совершит официальные визиты в Казахстан и Таджикистан по приглашению заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина.
Напомним, в Астане 21 мая пройдет заседание совета министров иностранных дел стран ШОС.
16.05.2024, 13:07 40326
Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление
В заявлении обозначены дальнейшие пути развития двусторонних связей
Рассказать друзьям
Пекин. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Взаимная торговля и инвестиции России и Китая надежно защищены, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превышает уже 90%. И этот показатель продолжает расти. А значит, можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от негативного влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках", - цитирует российского лидера РИА Новости.
Он отметил, что углублению торговых и инвестиционных связей способствовал своевременный и скоординированный перевод расчетов в национальные валюты.
В 2023 году товарооборот прибавил четверть, установив новый рекорд - по китайской статистике, 240 миллиардов долларов. У нас небольшое расхождение, но в целом такая цифра абсолютно является корректной", - указал Путин.
Он уточнил, что планирует вечером провести неформальную встречу с Си Цзиньпином для обсуждения внешнеполитической повестки. Российский лидер собирается проинформировать председателя КНР о ситуации вокруг украинского кризиса. Президент выразил признательность китайским коллегам за инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы.
После заявлений для прессы два лидера отправились на торжественный прием от имени председателя КНР в честь президента России.
Путин прибыл в Китай с государственным визитом накануне вечером. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Сначала главы государств пообщались в узком составе, затем встреча продолжилась с участием делегаций. В общей сложности переговоры продолжались около двух с половиной часов. По итогам встречи Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - сообщает источник.
Содержание заявления прокомментировал помощник президента России Юрий Ушаков.
Это развернутый документ - больше 30 страниц, в нем указан особый характер двусторонних отношений, обозначены дальнейшие пути развития двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка", - пояснил Ушаков.
Напомним, в июле Си Цзиньпин планирует приехать с официальным визитом в Казахстан.
16.05.2024, 12:47 41051
Довести товарооборот до 100 млрд долларов планируют Казахстан и Китай
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт принял заместителя премьера Госсовета КНР Лю Гочжуна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-китайского стратегического партнерства, ход реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином", - сообщает Акорда.
Глава государства отметил, что Казахстан был и остается надежным партнером Китая. По его словам, вывод двусторонних отношений с КНР на новый качественный уровень является для нашей страны важнейшим приоритетом.
Хочу с большим удовлетворением отметить, что казахско-китайское всестороннее стратегическое партнерство, вечная дружба непрерывно развиваются по восходящей линии и устремлены в будущее. Китай является ведущим торгово-экономическим партнером Казахстана, занимая первое место по объему двусторонней торговли. По итогам 2023 года этот показатель достиг рекордных 40 млрд долларов. Мы ставим задачу доведения товарооборота до 100 млрд долларов. Считаем, что этот показатель вполне достижим", - сказал Токаев.
Лю Гочжун также отметил позитивную динамику развития сотрудничества между Китаем и Казахстаном.
Как давний и добрый друг китайского народа за эти годы вы внесли важный вклад в развитие китайско-казахстанских отношений, что высоко оценивает китайская сторона. Уверен, что под Вашим руководством Казахстан будет продвигаться вперед в развитии государства и построении могущественного и процветающего Нового Казахстана. Китай и Казахстан - это добрые соседи, надежные партнеры и очень хорошие друзья, которые дополняют друг друга", - отметил Лю Гочжун.
В ходе встречи собеседники рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и логистики, энергетики и туризма. Также обсуждены вопросы развития культурно-гуманитарных связей.
Напомним, визит лидера КНР Си Цзиньпина в Казахстан планируется в начале июля.
16.05.2024, 11:21 41576
Противостоять разобщающим страны региона силам призвал Токаев на встрече с секретарями Совбеза ЦА
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял секретарей советов безопасности стран Центральной Азии, сообщает Акорда.
Глава Казахстана отметил, что первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии призвана стать эффективной площадкой для объединения усилий по предупреждению внешних и внутренних вызовов и угроз, а также выработке необходимых мер реагирования.
Региональное сотрудничество активно развивается по всем направлениям, и это, безусловно, положительная тенденция. На качественно новом уровне развивается и межгосударственный политический диалог. Поступательно расширяется торгово-экономическое взаимодействие между странами региона. За последние пять лет внутрирегиональная торговля выросла на более чем 80%, превысив 10 миллиардов долларов. При этом решаются задачи по планомерному увеличению экспортно-импортных операций между странами, расширению номенклатуры товаров. Активизировались контакты между бизнесом, растет количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты приносят не только ощутимую взаимную пользу, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии. Новой опорной точкой для стремительного развития региона становится развитие транспортно-логистического потенциала. Активизировались также культурно-гуманитарные связи, что способствует дальнейшему сближению государств Центральной Азии", - подчеркнул Токаев.
По его мнению, процессы должны быть подкреплены продуктивным диалогом в сфере обеспечения региональной безопасности и стабильности. Большинство современных вызовов и угроз имеют трансграничный характер, поэтому противодействие им требует объединения общих усилий.
В первую очередь речь идет о борьбе с международным экстремизмом и терроризмом, наркотрафиком, торговлей оружием. В этой связи в фокусе нашего общего внимания должен находиться Афганистан. В данной стране происходят сложные разнонаправленные процессы. Надо признать, в этой стране налицо определенные признаки стабилизации, оживления экономической ситуации. С другой стороны, остаются высокие риски, связанные с активностью международных террористических организаций, о чем свидетельствует кровопролитный теракт в Подмосковье. На наш взгляд, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в региональные связи. И здесь многое зависит от скоординированной позиции наших стран. Считаем актуальным создание в нашей стране Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - сказал президент.
Он подчеркнул, что сегодняшняя встреча является важным этапом подготовки шестой консультативной встречи глав государств ЦА, которая пройдет в Астане 9 августа.
Президент рассказал, что в качестве председателя в текущем году Казахстан ведет активную работу по укреплению потенциала предстоящего саммита.
Нами разработана стратегия развития региональной кооперации "Центральная Азия - 2040". Приоритеты регионального сближения, прежде всего, нацелены на расширение пятистороннего взаимодействия и укрепление международной субъектности Центральной Азии. Уверен, что принятие этого документа в ходе саммита в Астане будет иметь концептуальное значение для региона. Особый характер отношений наших стран закреплен в Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Он выводит стратегическое партнерство на новый уровень. Считаю, что одним из главных итогов саммита в Астане могло бы стать завершение процедуры подписания этого исторического для всех нас Договора и его вступление в силу. Актуальным остается дальнейшее институциональное совершенствование нашего пятистороннего формата", - сообщил лидер Казахстана.
Он отметил высокий интерес мировых игроков к активному взаимодействию в формате "Центральная Азия плюс" и призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их.
Мы решительно отвергаем подобные подходы и попытки. В целом, у наших стран нет и не должно быть каких-либо вопросов, по которым мы не смогли бы найти взаимоприемлемые решения. Убежден, только синергия общих действий и взаимная поддержка способны открыть дорогу к процветанию наших братских народов. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с наводнениями в Казахстане. Мы высоко ценим эту поддержку, рассматриваем ее как свидетельство истинной дружбы, добрососедства и взаимной поддержки", - заявил глава государства.
Он выразил уверенность, что итоги встречи будут способствовать укреплению сотрудничества стран Центральной Азии в сфере безопасности.
Мы с удовлетворением отмечаем коренное изменение ситуации в сторону развития сотрудничества, взаимного доверия. Я могу с полной ответственностью сказать: буквально 10 лет тому назад такой ситуации в Центральноазиатском регионе не было. Сейчас главы государств, руководители правительств, секретари советов безопасности, руководители силовых ведомств, не говоря о тех людях, которые возглавляют экономические ведомства, тесно взаимодействуют друг с другом. И это очень хороший признак того, что ситуация в Центральноазиатском регионе выходит на траекторию устойчивого развития", - подытожил Токаев.
В мероприятии приняли участие секретари Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов, Кыргызстана - Марат Иманкулов, Таджикистана - Насрулло Махмудзода, Узбекистана - Виктор Махмудов и военный атташе посольства Туркменистана в Казахстане Аннамырат Ягмыров.
Читаемое
19.05.2024, 09:25Паводки в Атырауской области: уровень воды в Урале продолжает повышаться 19.05.2024, 12:42В Москве из Большого театра из-за сработавшей пожарной сигнализации эвакуировали более полутора тысяч человек1586В Москве из Большого театра из-за сработавшей пожарной сигнализации эвакуировали более полутора тысяч человек 19.05.2024, 10:091486Казахстанка завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по таеквондо во Вьетнаме 19.05.2024, 13:03901"Всегда готов!": 102 года назад появилась пионерская организация 19.05.2024, 14:23856В Актау пьяный водитель внедорожника протаранил машину с детьми 15.05.2024, 17:30216271Ученики 56 школ ВКО имели свободный доступ к запрещенному контенту 15.05.2024, 16:18211471Нелегальную мечеть закрыли в Астане 16.05.2024, 09:59186701Антитеррористические учения проведут в Актюбинской области 16.05.2024, 10:26185146Директор финдепартамента и главный специалист Продкорпорации осуждены за взятку 15.05.2024, 13:36166846В Казахстане могут вернуть прежние часовые пояса 02.05.2024, 13:40333296ЕБРР приглашает женщин-предпринимателей на программу обучения "Женщины в микробизнесе" 26.04.2024, 15:16329381Около 230 гектаров земли возвращены в рекреационную зону в Алматы 02.05.2024, 12:40312951В первом квартале в бюджет Казахстана поступило 4,5 трлн тенге - Минфин 04.05.2024, 18:35299116В "Казахтелекоме" приняли решение по Tele2 и Altel 04.05.2024, 16:37295151Транзит российского газа через Казахстан в Китай составит около 35 млрд кубометров в год
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?