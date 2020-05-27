Токаев и Путин обсудили дальнейшие шаги по борьбе с распространением COVID-19

Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса и дальнейшие шаги по борьбе с распространением этой инфекции. Затронуты также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.

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