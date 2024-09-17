Токаев и Шольц приняли декларацию о сотрудничестве между Казахстаном и Германией

Двусторонний товарооборот двух стран вырос почти в 1,5 раза и составил около 4 млрд долларов в 2023 году

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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем в расширенном составе. По итогам переговоров стороны приняли совместную декларацию о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия, сообщает Акорда.





В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность первого официального визита канцлера в Казахстан и выразил уверенность, что сегодняшняя встреча выведет многогранное сотрудничество Казахстана и Германии на новый уровень.





Мы только что в узком составе обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Особое внимание было уделено углублению интеграции в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Кроме того, мы обсудили актуальные международные вопросы, в частности обменялись мнениями о нынешней геополитической ситуации, глобальной безопасности и региональном развитии, а также изменении климата. Рассмотрены также перспективы взаимодействия в рамках международных организаций. Двусторонние отношения развиваются в духе стратегического партнерства. Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать расширению наших контактов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Токаев отметил, что Германия является одним из основных торговых партнеров Казахстана и входит в число ведущих инвесторов в экономику страны.





В прошлом году двусторонний товарооборот вырос почти в 1,5 раза и составил около 4 млрд долларов. Положительная динамика наблюдается и в этом году. За последние семь месяцев объем взаимной торговли превысил 2,3 млрд долларов. С 2005 года прямые инвестиции из Германии составили около 6,7 млрд долларов. Отрадно, что 90 процентов этих средств приходится на несырьевой сектор. Сегодня в Казахстане работает более тысячи компаний с долей немецкого капитала", - подчеркнул президент.





В свою очередь Шольц отметил стремление Германии улучшить условия для экономических отношений двух стран, чтобы осуществлять прямые инвестиции и расширить возможности взаимной торговли.





Мы хотим развивать экономическое сотрудничество во всех других сферах. Мы очень рады тому, что у нас поступательно продвигается сотрудничество в энергетическом плане. У нас налажено доверительное, последовательное сотрудничество, это хороший пример для всего мира. Отрадно, что мы также обсудили важные международные вызовы, которые стоят перед нами", - сказал Олаф Шольц.





Стороны подтвердили заинтересованность в наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, особенно в сферах энергетики, зеленой трансформации, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, защиты климата, экологии и сельского хозяйства.





Также были рассмотрены перспективы укрепления культурно-гуманитарных связей Казахстана и Германии.





По итогам переговоров членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:





1. Меморандум о взаимопонимании о технических вопросах сотрудничества центральных банков между Дойче Бундесбанком и Национальным банком Республики Казахстан;





2. Меморандум о намерении создать Казахстанско-Немецкий институт науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Серикбаева между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Федеральным Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия;





3. Меморандум о намерении создать Казахско-Немецкую школу между Министерством просвещения Республики Казахстан, АО "ФНБ "Самрук Казына", ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение" и Федеральным Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия.