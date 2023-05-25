Токаев: Крайне важным видится выстраивание взаимодействия с ключевым партнером ЕАЭС - Китаем
Фото: Акорда
Москва. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на евразийском экономическом форуме "Евразийская интеграция в многополярном мире", сообщает пресс-служба Акорды.
Действительно, в 2020 году мы приняли стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По сути, это была оценка того, что было сделано, и того, что предстоит. Своего рода актуализация целей и задач. Конечно же, принимая во внимание колоссальный географический охват ЕАЭС, развитие инфраструктурной связанности было и остается одним из важнейших приоритетов. Здесь мы работаем сразу на двух уровнях: внутрисоюзном - по линии интеграции стран-участниц в сфере транспорта и коммуникаций, и международном - в рамках реализации международной повестки и развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики с третьими странами", - сказал глава государства.
Он добавил, что, принимая во внимание в значительной степени преобразившуюся картину глобальных товарных потоков, сейчас принципиально важно отслеживать и по возможности создавать новые направления во всем регионе.
На востоке от нас одной из наиболее ярких и масштабных инициатив по построению континентальной стратегической связанности является проект "Пояс и путь" КНР. Кратно усилился запрос и на торгово-экономическое взаимодействие по линии Север - Юг. Мы по существу находимся в центре этих процессов", - сказал президент РК.
Токаев отметил, что события прошедшего года вновь наглядно продемонстрировали важность развития транспортного коридора Север - Юг как ключевого элемента "новой глобальной логистики".
Данный меридиональный коридор согласовывается с широтным Транскаспийским международным транспортным маршрутом. Поэтому мы видим значительную синергию в скоординированном и системном развитии обоих маршрутов. Это не только точка роста для промышленности, транспорта и экономики. Данные маршруты способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что крайне важным видится выстраивание эффективного взаимодействия с ключевым политическим и экономическим партнером Союза - Китайской Народной Республикой. Китай одновременно является и крупнейшим грузоотправителем, и крупнейшим клиентом.
На прошлой неделе у меня состоялся государственный визит в эту страну, в рамках которого мы запустили строительство логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя. Мы ожидаем, что данный порт станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран. Также запланирован запуск железнодорожного сообщения на участке Бахты - Аягоз со строительством отдельного погранперехода в КНР. Здесь мы надеемся на плодотворное сотрудничество с Россией, так как проект существенно сокращает расстояние и сроки доставки товаров в КНР не только из Казахстана, но и из Западной Сибири", - сказал президент РК.
По его словам, помимо развития физической инфраструктуры, принципиально важно уделять особое внимание созданию мягкой инфраструктуры, то есть цифровизации, упрощению таможенного администрирования и снижению административной нагрузки.
В целом же можно без преувеличения сказать, что сейчас мы, по сути, формируем новый транспортный каркас Евразии, до этого никогда не существовавший. Если подойдем к данному вопросу основательно и сообща, сможем получить значительные экономические и политические дивиденды. В данном ключе я думаю, что у нас есть общее понимание того, насколько важно полноценное и конструктивное международное сотрудничество. Поэтому активное взаимодействие с Китаем, Индией, Вьетнамом, Ираном, Египтом, Израилем, Сербией и другими партнерами является важным индикатором зрелости Союза и его торгово-экономической привлекательности", - сказал глава государства.
Президент Казахстана также высказался о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития Союза.
Безусловно, в любом деле всегда нужно не только разбираться с текущими проблемами, но и планировать работу на перспективу. Также нужно адекватно реагировать на изменения обстановки вокруг. Все это должно базироваться на крепкой основе. Чем основательней фундамент, тем более прочное и долговечное здание можно построить. Что же является фундаментом нашего Союза? Ключевым элементом была и остается полномасштабная реализация Договора о Союзе. То есть реализация "четырех свобод" и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов", - сказал Токаев.
Он также добавил, что не стоит перечислять многочисленные факты регулярно возникающих взаимных барьеров и ограничений.
Предстоит создать полноценную "бесшовную" среду взаимодействия на рынке Союза. Значительное количество поставленных и задекларированных целей еще не достигнуты. Поэтому, на мой взгляд, прежде всего нам нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках Союза. Не сделав это, трудно ставить перед собой еще более амбициозные цели. Прежде чем внедрять что-то новое, стоит приложить максимум усилий, чтобы заработало то, что было запланировано ранее", - сказал глава государства.
Он добавил, что важно понимать, что экономическая интеграция - это не самоцель, это одно из средств развития экономик и благосостояния народов государств-участников.
Поэтому главное мерило успеха экономической интеграции - не количество стратегий, договоров и решений, а новые производства, технологии и рабочие места. Для нас интеграция в рамках ЕАЭС прежде всего носит экономический характер, как это зафиксировано в договоре 2015 года", - сказал президент Казахстана.
Он предположил, что для стран экономического союза наиболее важным является вычленить основные интересы и устремления в экономической, индустриальной, торговой повестке и привести их к единому знаменателю.
И это без преувеличения колоссально сложная и амбициозная задача. Требуются высочайшие знания, дипломатические навыки, но самое главное - конструктивный настрой и учет интересов партнеров", - сказал Токаев.
Напомним, президент Казахстана прибыл в Москву для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая. Наряду с лидером Казахстана в работе форума планируют участвовать президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также с видеообращением выступит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.