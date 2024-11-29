Токаев: Лидеры стран ОДКБ подтвердили готовность действовать сообща для предупреждения угроз коллективной безопасности

Следующий саммит ОДКБ пройдет в Кыргызстане в четвертом квартале 2025 года

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Страны Организации Договора коллективной безопасности подтвердили готовность действовать сообща для предупреждения угроз коллективной безопасности, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам совещания с лидерами стран организации в узком составе.





Только что в узком составе у нас состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности. Обсуждены основные итоги деятельности ОДКБ в текущем году под председательством Казахстана. Итоги встречи еще раз подтвердили нашу твердую готовность сообща действовать для предупреждения вызовов и угроз коллективной безопасности", - сказал президент Казахстана.





Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в ходе дискуссии стороны сверили позиции по текущим вопросам международной повестки. Общие оценки нынешней ситуации и видение дальнейшего развития ОДКБ отражены в Декларации Совета коллективной безопасности, разработанной по инициативе Казахстана.





Отдельное внимание было уделено празднованию знакового события - 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.





Героизм ветеранов, трудовой подвиг тружеников тыла навечно останутся у нас в памяти. Они являются для всех нас неисчерпаемым источником безмерной гордости и уважения. В преддверии знаменательной даты считаем важным приятие заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также утверждения плана мероприятий по празднованию годовщины", - сказал лидер Казахстана.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что в рамках председательства Казахстана в ОДКБ проведено порядка 60 мероприятий по уставным направлениям сотрудничества. Совместно с партнерами проведена работа по продвижению согласованных подходов на международной арене.





Общие оценки государств - участников ОДКБ легли в основу серии политических документов, принятых в этом году. Среди них заявления по вопросам международной информационной безопасности, сотрудничества в космосе, по ситуации на Ближнем Востоке, а также в связи с 80-й годовщиной освобождения Беларуси от нацистских захватчиков. Пристальное внимание в течение года уделялось вопросам боевой подготовки сил и средств системы коллективной безопасности. Сегодня мы подпишем два протокола к международным соглашениям по вопросам статуса сил и средств ОДКБ и перевозкам воинских контингентов. Продолжается работа по повышению навыков и уровня готовности миротворческих контингентов стран ОДКБ. В сентябре-октябре в Казахстане проведены командно-штабные учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024" и специальные учения ОДКБ "Скала-2024". Были отработаны совместные действия при ведении сложных аварийно-спасательных работ на объектах повышенной опасности", - рассказал президент Казахстана.





По его словам, особое внимание в течение года уделялось вопросам противодействия актуальным вызовам и угрозам





На территории Казахстана и ряда других стран ОДКБ одновременно проведены различные этапы специальных операций "Наемник", "Канал", "Нелегал" и "ПРОКСИ". Мероприятия направлены на предотвращение угроз, связанных с международным терроризмом, наркотрафиком, незаконной миграцией и вызовами в информационной среде. По нашей инициативе в текущем году впервые проведены консультации по вопросам противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов и организованной транснациональной преступности. Прорабатывается вопрос создания профильной рабочей группы в рамках ОДКБ. При координации казахcтанского председательства завершилась работа над Целевой межгосударственной программой ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Документ разрабатывался с 2013 года. Сегодня мы подпишем это важное решение, направленное на укрепление южных рубежей организации", - заметил глава государства.





Токаев подчеркнул, что приоритеты казахстанского председательства в ОДКБ системно и поступательно реализуются. При поддержке партнеров будет продолжена активная работа по их дальнейшему продвижению в рамках ОДКБ.





В завершение Токаев поздравил Садыра Жапарова с принятием решения о переходе с 1 января 2025 года председательства в ОДКБ Кыргызской Республике и пожелал кыргызской стороне успехов в этой ответственной миссии.





Следующий саммит ОДКБ пройдет в Кыргызстане в четвертом квартале 2025 года.