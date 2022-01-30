Токаев: миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела

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НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - На внеочередном съезде партии Nur Otan определен новый состав политического совета партии Nur Otan, сообщила пресс-служба партии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За изменения в составе политсовета 389 делегатов проголосовали единогласно. В него пропорционально количеству членов партии вошли представители всех регионов.

В целом высший представительный орган партии обновился на 55%.

Представленность женщин выросла до 33,7%. Доля молодежи до 35 лет - в шесть раз, до 13%. Средний возраст снизился на четыре года и составив 47 лет. Количество госслужащих сократилось на треть.

В составе Политического совета значительно увеличилась представленность гражданского сектора.

Представителей сферы образования стало в два раза больше (10%). Доля НПО и СМИ увеличилась более чем в два раза - до 15,2%.

Новый состав политического совета партии Nur Otan.

Кроме того, участники рассмотрели вопрос о внесении изменений в устав партии. Как известно, до настоящего времени партийный взнос был привязан к минимальному размеру заработной платы и составлял 0,7% от МЗП, или 3570 тенге в год.

В соответствии с решением главы государства с января этого года отменена привязка всех государственных платежей к минимальной заработной плате.

Поскольку по уставу партии утверждение размера взноса относится к компетенции съезда, сегодня делегаты приняли решение об исчислении партийного взноса с привязкой к месячному расчетному показателю - 0,1 от МРП, то есть 3676 тенге в год.

Из 389 делегатов съезда за внесение изменений в устав проголосовало 389 человек.

Как сообщалось ранее, решением внеочередного XXI съезда партии по предложению Елбасы - Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев единогласно избран председателем партии Nur Otan

Моя конституционная обязанность - обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом. Эти обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование президента от деятельности любых партий и движений. Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу целесообразности моего дальнейшего председательства в Nur Otan", - отметил глава государства.





Токаев отметил, что партии следует повысить свою организационную эффективность, пересмотрев и оптимизировав структуру. Акцент должен быть сделан на перестройке партаппарата в сторону сервисной модели.





Необходимо пересмотреть и организационную структуру. В частности, вместо первого заместителя председателя партии предусмотреть позицию исполнительного секретаря, а также других секретарей по соответствующим направлениям", - сказал президент РК.



