Токаев: Мы должны эффективно противостоять попыткам размежевания наших народов

Фото: Telegram/Борт №1
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита "Центральная Азия - Россия" высказался о необходимости сохранения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в регионе.
Мы должны эффективно противостоять любым попыткам размежевания наших народов. Нужно своевременно принять комплекс совместных мер, которые позволят обеспечить незыблемость наших исторических и культурных ценностей. Актуальной задачей является укрепление связей между молодежью наших стран, расширение сотрудничества в сфере образования", - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что "главный посыл должен заключаться в нерушимости нашей дружбы, добрососедства и стратегического партнерства".
В современном мире возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве. В условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей и мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодежи. В результате многолетние усилия по укреплению единства и согласия в обществе могут быть сведены на нет. Для пресечения попыток посеять раздор и смуту нашим профильным ведомствам и общественным организациям необходимо наладить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу. Безусловно, многое зависит и от политической ответственности наших государственных деятелей", - сказал глава государства.
Он отметил, что "к сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств-партнеров, что вызывает закономерное возмущение и играет на руку деструктивным силам".
Как сообщалось ранее, Токаев предложил выработать меры по усилению региональной безопасности.