Токаев на встрече глав ЦА: Нужно строить мосты, а не стены

Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Европейский союз сегодня - один из ключевых экономических и торговых партнеров Казахстана, заявил на встрече глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета Шарля Мишеля глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает "БОРТ№1".
Открывая встречу, президент Казахстана отметил символичность того, что она проходит накануне 30-летия установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Европейским союзом.
Европейский союз одним из первых признал Центральную Азию как единый сплоченный регион, имеющий глубокую историческую и культурную общность. За 30 лет наши отношения с Евросоюзом получили существенное развитие и способствовали укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности государств Центральной Азии. Межрегиональный диалог распространился практически на все приоритетные сферы сотрудничества, но потенциал не исчерпан. Сегодняшняя встреча на высшем уровне является ярким свидетельством нашего стремления и далее расширять конструктивное взаимодействие в политической, экономической и гуманитарной сферах", - сказал глава государства.
Токаев отметил, что Центральная Азия, находясь на стыке Азиатского и Европейского континентов, является связующим мостом между геополитическими центрами и мировыми рынками.
Мир вокруг нас стремительно меняется. Центральная Азия ощущает на себе угрозы, исходящие от беспрецедентной геополитической напряженности. Сегодня крайне важно укрепить взаимное доверие и дух сотрудничества в сердце Евразии. В это непростое время нам, и тем, кто находится в Центральной Азии и в Европе, нужно строить мосты, а не стены", - заявил президент Казахстана.
Он назвал торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие одним из важнейших направлений сотрудничества. Сегодня ЕС - один из ключевых экономических и торговых партнеров Казахстана, заявил Токаев.
За последние 10 лет Евросоюз инвестировал в страны Центральной Азии более 120 миллиарда долларов, что составляет фактически 40% прямых иностранных инвестиций в регион. Около 70% всех этих средств были направлены в Казахстан. За 8 месяцев с начала текущего года объем торговли между Казахстаном и странами ЕС достиг почти 30 миллиардов долларов, увеличившись более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня около трех тысяч компаний с участием европейского капитала успешно работают в различных секторах экономики Казахстана", - отметил глава государства.
Президент считает, что торговля между странами должна иметь более сбалансированную структуру.
Казахстан может предложить более 100 видов обработанных товаров на сумму около 1,5 миллиарда долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность и сельское хозяйство. Перспективная тематика - продовольственная безопасность. Как вам известно, мы ежегодно экспортируем более 5 миллионов тонн пшеницы, в том числе в страны ЕС. За последний год наш экспорт продовольственных товаров в ЕС увеличился на 32 % и превысил 630 миллионов долларов. Поэтому Казахстан мог бы продолжать поставлять сельхозпродукцию и минеральные удобрения в страны ЕС. Отдельная тема - это "зеленая" энергетика. Я полагаю, что здесь мы также могли бы тесно сотрудничать. В целом хотел бы выразить уверенность в том, что сотрудничество между Казахстаном и Европейским союзом будет продолжаться", - отметил Токаев.
На встрече также выступили президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов.
В завершение встречи главы государств Центральной Азии и президент Европейского совета приняли совместное заявление для СМИ.