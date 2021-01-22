Токаев наградил российского посла орденом "Достык"

Высокую государственную награду российскому дипломату вручил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
Согласно указу главы государства, А.Н. Бородавкин награжден орденом "Достык" II степени за большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией", - сообщили в пресс-службе посольства РФ в РК.
В свою очередь, Алексей Бородавкин выразил благодарность казахстанскому руководству и лично главе государства за врученную награду.
Я рассматриваю этот орден как высокую оценку не только моей деятельности на благо развития российско-казахстанских союзнических отношений и интеграционных связей, но и всех российских дипломатов, которые трудятся на казахстанском направлении, в первую очередь - моих коллег в посольстве России в Казахстане", - сказал посол.
Он пообещал приложить все усилия для того, чтобы дружба, союз и интеграционное партнерство между странами и народами крепли и совершенствовались.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства