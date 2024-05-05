04.05.2024, 14:18 13466
Токаев намерен посетить Россию 8-9 мая
Фото: Depositphotos
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Москва. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен посетить Москву 8-9 мая, заявил посол РК в России Даурен Абаев.
Встречи между нашими президентами проходят достаточно регулярно. После визита Владимира Путина в Казахстан в октябре наши президенты встречались уже два раза - на саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге и в феврале в Казани на Играх будущего. 8-9 мая планируется визит нашего президента в Москву", - цитирует ТАСС посла.
Он напомнил, что в 2024 году Казахстан председательствует в ШОС и ОДКБ.
Соответственно, в рамках этих форматов встречи между нашими лидерами тоже будут", - добавил Даурен Абаев.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия продолжат сотрудничество в международных организациях.
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01.05.2024, 13:00 52026
Переговоры между Азербайджаном и Арменией: Токаев сделал заявление
Фото: Акорда
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по поводу переговоров между Азербайджаном и Арменией в Алматы, сообщает пресс-служба главы государства.
Приветствую согласие Азербайджанской Республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами", - заявил президент.
Он отметил символичность того, что это важное мероприятие состоится в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ.
Исхожу из того, что предстоящая встреча послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира в Южном Кавказе", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, ранее Баку согласился на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане. С соответствующим предложением выступила РК.
Позже в МИД разъяснили роль Казахстана в переговорах между Азербайджаном и Арменией.
Речь о посредничестве Астаны не идет. Мы лишь оказываем услуги доброй воли, так называемый good office", - заявил Айбек Смадияров.
29.04.2024, 17:12 73816
В МИД разъяснили роль Казахстана в переговорах между Азербайджаном и Арменией
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров в ходе брифинга разъяснил роль Казахстана в переговорах между Азербайджаном и Арменией, передает корреспондент агентства.
Действительно, такие переговоры планируются в Алматы. Они будут проведены исключительно между сторонами. Речь о посредничестве Астаны не идет. Мы лишь оказываем услуги доброй воли, так называемый good office", - заявил Айбек Смадияров.
Он подчеркнул, что, если страны придут к миру, который будет подписан на территории Казахстана, этот эффект положительно скажется на всем регионе.
Напомним, ранее Баку согласился на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане. С соответствующим предложением выступила РК.
26.04.2024, 12:01 117856
Заседание министров юстиции стран ШОС пройдет в онлайн-формате
В видеоконференции примут участие министры юстиции из Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 11-е заседание министров юстиции стран ШОС из-за паводковой ситуации будет проведено в онлайн-формате, сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали.
В видеоконференции примут участие министры юстиции из Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Этот формат поможет обсудить важные вопросы и продолжить международное сотрудничество в сфере права, несмотря на чрезвычайные обстоятельства, а также позволит сэкономить бюджетные средства.
Напомним, сегодня в Астане также началось совещание министров обороны государств - членов ШОС. В нем принимают участие руководители оборонных ведомств Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
26.04.2024, 10:04 119976
В Астане пройдет совещание министров обороны государств - членов ШОС
Участники совещания прибыли в Астану
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 26 апреля, начнет работу совещание министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
Мероприятие проводится в рамках председательства Казахстана в ШОС. В нем примут участие руководители оборонных ведомств Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, на заседание приглашены генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС и министр обороны Беларуси.
25.04.2024, 13:40 132516
Ускорить процедуру выдачи виз для граждан намерены Казахстан и США
Стороны также обсудили усиление контроля за усыновленными из РК детьми
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Вашингтон. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Вашингтоне состоялись консульские консультации между Министерством иностранных дел РК и Государственным департаментом США с участием представителей компетентных органов двух стран, сообщает пресс-служба посольства РК в США.
Казахстанскую делегацию возглавил директор департамента консульской службы МИД РК Бауыржан Акатаев, американскую - глава управления по Центральной Азии Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента США Брайан Стиммлер.
Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе взаимодействие по облегчению взаимных поездок граждан, защиту прав и интересов граждан двух стран, усиление контроля за усыновленными из РК детьми. Отдельное внимание было уделено взаимодействию в миграционной сфере. В частности, обозначены совместные меры по пресечению нелегальной миграции граждан РК в США", - говорится в сообщении.
Участники консультаций подчеркнули важность упрощения и ускорения процедур выдачи виз для граждан обеих стран, что будет способствовать дальнейшему укреплению туристических, деловых и культурных связей.
По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению и наращиванию сотрудничества по консульским вопросам на регулярной основе.
Кроме того, в рамках визита казахстанская делегация провела встречу с представителями американской НПО "Winrock International", в ходе которой обсуждались перспективы взаимодействия по вопросам противодействия незаконной миграции и торговли людьми.
Ранее Казахстан договорился о безвизовом режиме с Таиландом.
24.04.2024, 20:42 143536
Президент РК принял главу МИД Великобритании
Фото: Акорда
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, сообщает пресс-служба Акорды.
Приветствуя главу внешнеполитического ведомства Великобритании, Касым-Жомарт Токаев отметил важность его визита в Казахстан с точки зрения придания дополнительного импульса развитию двусторонних отношений.
Особо хочу отметить подписанное сегодня соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Уверен, этот всеобъемлющий документ заложит качественно новую основу для расширения нашей многогранной двусторонней повестки", - сказал президент.
Глава государства обратил внимание на имеющийся потенциал наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, в том числе в сферах энергетики, "зеленой" экономики, финансов и инноваций.
В свою очередь Дэвид Кэмерон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и с теплотой вспомнил свой первый визит в Казахстан в статусе премьер-министра Великобритании.
Мы намерены укрепить наше взаимодействие в сферах энергетики, образования, бизнеса, культуры, а также усилить межчеловеческие связи", - сказал глава британского внешнеполитического ведомства.
В ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам углубления культурно-гуманитарных связей, особенно в сфере образования и поддержки молодежи.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
24.04.2024, 17:21 145746
Глава МИД Великобритании прибыл с официальным визитом в Казахстан
Фото: unsplash.com
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел по делам содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с официальным визитом в Астану, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В ходе пребывания в Астане Дэвид Кэмерон будет принят руководством страны и проведет переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Муратом Нуртлеу", - проинформировали в ведомстве.
В рамках визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.
По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов", - добавили в МИД.
Ранее Казахстан и Великобритания подписали меморандумы о развитии добычи экологически чистого водорода и минерального сырья.
23.04.2024, 17:35 145881
Баку согласился на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане
С соответствующим предложением выступил Казахстан
Фото: president.az
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Баку. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Баку согласился на предложение Казахстана принять у себя встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Казахстан обратился к нам с предложением провести у себя встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Мы согласились на это и договорились, что если Армения также ответит согласием, то встреча состоится в Казахстане", - цитирует ТАСС Алиева.
Ранее Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.
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