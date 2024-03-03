29.02.2024, 14:28 31896
Казахстан и Россия продолжат сотрудничество в международных организациях
Стороны договорились активизировать работу по расширению договорно-правовой базы сотрудничества и реализации достигнутых ранее договоренностей
Рассказать друзьям
Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев провел политические консультации с российским коллегой Михаилом Галузиным, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В рамках мероприятия были детально обсуждены состояние и перспективы двустороннего казахско-российского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ)", - говорится в информации МИД.
Главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем и высоком уровнях, а также отметили важность активизации работы по расширению договорно-правовой базы сотрудничества и реализации достигнутых ранее договоренностей.
Стороны подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие на уровне внешнеполитических ведомств с целью содействия дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества двух стран.
Ранее сообщалось, что Казахстан, Россия и Туркменистан планируют создать совместное предприятие для развития транспортного коридора Север - Юг.
новости по теме
29.02.2024, 15:01 31096
Подготовительное заседание к совещанию министров обороны стран ШОС прошло в Астане
Совещание министров обороны намечено на 25-26 апреля
Рассказать друзьям
Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Делегации оборонных ведомств обсудили вопросы подготовки проведения очередного совещания министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, рассказали в Министерстве обороны Казахстана.
По плану сотрудничества оборонных ведомств проведение совещания министров обороны государств - членов ШОС намечено на 25-26 апреля текущего года.
С учетом председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества совещание министров обороны состоится в Астане.
Напомним, Казахстан призывал страны ШОС объединить усилия для решения вопросов экологической безопасности.
29.02.2024, 10:44 33316
Сенат вернул в мажилис поправки в закон по вопросам ведения бизнеса
Закон разработан в целях совершенствования законодательства в сфере предпринимательской деятельности
Рассказать друзьям
Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат вернул в мажилис законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса", передает корреспондент агентства.
Закон разработан в целях совершенствования законодательства в сфере предпринимательской деятельности и создания благоприятных условий для развития бизнеса. Он направлен на упорядочение форм государственного контроля и надзора, улучшение условий для ведения и развития предпринимательской деятельности.
В ходе рассмотрения закона в сенате парламента внесены поправки, предусматривающие:
- приведение отдельных норм закона в соответствие с принципами и подходами регуляторной политики;
- сохранение возможности перевода земель государственного лесного фонда в земли других категорий для целей, связанных со строительством дорог областного и районного значения;
- установление порядка применения предельной торговой надбавки, определяемого уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;
- предусмотрение поддержки получателям государственной адресной социальной помощи при реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары;
- применение данных о нормируемых потерях, установленных в техническом проекте разработки месторождения, в целях расчета налога на добычу твердых полезных ископаемых;
- совершенствование механизма обеспечения отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности;
- перерасчет долей компонентов единого платежа;
- исключение конкретизации административно-территориальных единиц при возмещении затрат путем перерасчета и (или) возврата ранее произведенной суммы за использованную электроэнергию потребителем в случае превышения энергопередающими организациями средних показателей количества и продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год.
26.02.2024, 18:25 64836
Сагинтаев и Лукашенко обсудили дальнейшее развитие ЕАЭС
Особое внимание стороны уделили теме продовольственной безопасности
Фото: eec.eaeunion.org
Рассказать друзьям
Минск. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обсудили дальнейшее развитие Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Бакытжан Сагинтаев проинформировал Александра Лукашенко о создании в ЕАЭС нового механизма поддержки промышленной кооперации, подразумевающего субсидирование части процентной ставки по кредиту за счет бюджета комиссии. Стороны сошлись во мнении о необходимости активизации уполномоченных органов стран-участниц в работе по формированию пула многосторонних проектов в формате "3+", - проинформировали в пресс-службе.
Также особое внимание стороны уделили теме продовольственной безопасности.
Кроме того, в рамках беседы также обсуждены задачи, поставленные в декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь", подписанной 25 декабря 2023 года главами государств союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Бакытжан Сагинтаев сообщил об обсуждении с государствами-членами плана мероприятий по реализации стратегического документа", - добавили в ЕЭК.
Напомним, в прошлом году по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета принят ряд документов.
26.02.2024, 15:40 66811
Токаев поздравил Эрдогана с 70-летием
Президенты обменялись мнениями по вопросам развития всестороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Турцией
Рассказать друзьям
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил по телефону президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Турции успехов и выразил уверенность в том, что "благодаря его дальновидной политике и неустанной работе братская страна продолжит свое движение по пути поступательного развития и укрепления авторитета в мировом сообществе".
В ходе беседы лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам развития всестороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, уделив особое внимание расширению партнерства в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Наряду с этим стороны обсудили ход реализации повестки председательства Казахстана в Организации тюркских государств.
22.02.2024, 08:11 107851
Токаев встретился с Путиным в Казани
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Казань. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он поблагодарил президента России за приглашение посетить Казань и отметил уникальный характер первого международного турнира "Игры будущего", сообщила пресс-служба Акорды.
Действительно, "Игры будущего" - это уникальный формат. Это симбиоз IT-интеллекта в сочетании со спортом. Мы привезли сюда солидную команду и надеемся на определенные положительные результаты. Вообще, IT-сектор в Казахстане развивается, у нас есть свои игры. Мы проводим международные соревнования. Хотел бы предложить, чтобы следующие "Игры будущего" прошли бы в нашей стране с тем, чтобы продолжить инициативу, которая была своевременно высказана Российской Федерацией", - подчеркнул лидер Казахстана.
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России.
Это наша первая встреча в новом году, Владимир Владимирович. Все мы в ожидании президентских выборов, которые состоятся 17 марта в России. Каких-либо сомнений в конечном результате, конечно, нет, потому что Россия под Вашим авторитетным руководством достигает впечатляющих успехов. По сути дела, Вы своими заявлениями, действиями формируете глобальную повестку дня. Российская экономика, несмотря на очень сложные условия, достигла больших успехов. Естественно, это положительным образом сказывается на ходе нашего сотрудничества и на выполнении тех договоренностей, которые были нами достигнуты во время Вашего государственного визита в Казахстан в ноябре прошлого года. Обе стороны, правительства успешно, на мой взгляд, работают над реализацией договоренностей. Уже есть конкретные результаты", - сказал президент Казахстана.
В свою очередь Путин поблагодарил Токаева за участие в церемонии открытия "Игр будущего" и подтвердил приверженность российской стороны дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Казахстаном.
Я много раз подчеркивал, и еще раз хочу сказать, спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников из более чем ста стран - 104 страны с разных континентов, Молодые люди, которые увлекаются и диджитал-спортом, и настоящим, традиционным спортом. Что касается двусторонних отношений, то они развиваются весьма успешно практически по всем жизненно важным направлениям. Помню визит нашей делегации в прошлом году в Казахстан. И тогда все прошло удачно. Мы наметили направления дальнейшего развития. Коллеги мне докладывают, как сейчас идет работа по линии энергетики, инвестиций, регионов. Здесь все представляет значительный интерес. Для стран в целом, для отдельных регионов и для целых отраслей", - сказал президент России.
Лидеры двух стран также обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки.
20.02.2024, 19:58 119546
Президент Казахстана посетит Россию 21 февраля
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 21 февраля, с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани. Ожидается, что на мероприятие также прибудут главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств", - говорится в сообщении.
20.02.2024, 19:25 120606
Президент Сербии пригласил Токаева посетить Белград
Состоялся телефонный разговор президент Казахстана с президентом Сербии
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе сербской стороны, были обсуждены текущее состояние и перспективы развития политического и торгово-экономического сотрудничества. Выражена обоюдная заинтересованность сторон в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.
Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич также обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня, подтвердив готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.
Президент Сербии пригласил лидера Казахстана посетить с визитом Белград.
19.02.2024, 19:00 112226
Президент Казахстана обсудил с главой МИД Узбекистана вопросы сотрудничества в водохозяйственной сфере
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев особо отметил высокую динамику развития казахско-узбекского сотрудничества по всему спектру взаимодействия. По его словам, Казахстан придает приоритетное значение дальнейшему укреплению взаимоотношений с братским Узбекистаном. Глава государства выразил готовность Казахстана и впредь поддерживать инициативы Узбекистана во имя благополучия и процветания народов нашего региона.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, подчеркнута важность поиска новых точек роста и увеличения объема товарооборота между двумя странами.
Глава государства назвал важным укрепление взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. Он сообщил, что Казахстан приступил к строительству железнодорожной линии Дарбаза - Мактаарал с последующим выходом на границу с Узбекистаном, что будет способствовать наращиванию объемов грузоперевозок.
В свою очередь Бахтиёр Саидов поделился планами о совместной работе по обеспечению качественной реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.
В ходе беседы также были обсуждены вопросы сотрудничества в водохозяйственной сфере и поддержания региональной безопасности в Центральной Азии.
Читаемое
02.03.2024, 08:50Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 02.03.2024, 08:4029221Краснокнижную цаплю убили в Алматы 02.03.2024, 12:0124281Торги по продаже завода имени Кирова в Алматы отменили 02.03.2024, 11:3821286Общественники требуют от Досаева остановить беспорядочную застройку Алматы 02.03.2024, 14:4119521В Казахстане 31 предприятие задолжало работникам 700 млн тенге 25.02.2024, 15:54247886В Алматы по вине КСК предприятию нанесен ущерб 26.02.2024, 12:20196391В Алматы на улице Утегенова вновь возобновились раскопки 25.02.2024, 19:50151501В Алматинской области мать и двое детей отравились угарным газом 27.02.2024, 14:13150471Порталы eGov и egov mobile не будут работать в ночь с 29 февраля на 1 марта 25.02.2024, 18:10149946В Мангистауской области произошло массовое отравление: госпитализированы более 20 человек 24.02.2024, 17:04309556В Алматы в воскресенье перекроют улицы 24.02.2024, 14:38292271Детский омбудсмен прокомментировала жестокое избиение ребенка в одном из детских садов Алматы 24.02.2024, 14:07287686В Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге 23.02.2024, 16:28280561Нысанбаев прокомментировал разрешающий убивать бродячих животных законопроект 02.02.2024, 13:02276791В Казахстане к 2025 году 8 млн человек обеспечат связью 5G
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?