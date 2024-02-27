26.02.2024, 20:41 29471
Казахстан, Россия и Туркменистан планируют создать СП для развития транспортного коридора Север - Юг
К 2027 году транспортный потенциал коридора будет увеличен с 6 до 10 млн тонн в год
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан, Россия и Туркменистан хотят создать совместное предприятие в транспортном коридоре Север - Юг, сообщает пресс-служба Минтранспорта РК.
Через Мангистаускую область пролегает восточная ветка коридора Север - Юг. Как сообщил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, для улучшения сервиса, сокращения времени доставки грузов и предоставления услуг по принципу единого окна в этом транспортном коридоре железнодорожные администрации Казахстана, России и Туркменистана планируют создать совместное предприятие.
По итогам 2023 года объем перевезенных грузов железнодорожным транспортом по коридору Север - Юг составил 2,1 млн тонн, что на 4% больше предыдущего года. К 2027 году транспортный потенциал коридора будет увеличен с 6 до 10 млн тонн в год", - сообщил Максат Калиакпаров.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) - серьезная альтернатива маршрутам в направлении Восток - Запад. Его пропускная способность - 6 млн тонн, за 2023 год объем перевозок составил 2,76 млн тонн грузов, что на 65% выше 2022 года.
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26.02.2024, 20:47 28511
Лудомания становится одной из главных угроз национальной безопасности - Карин
Фото: Акорда
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 26 февраля, под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание совета по молодежной политике при президенте РК, сообщает пресс-служба Акорды.
На заседании совета обсудили ход разработки проекта документа по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании.
Государственный советник отметил, что сегодня лудомания становится уже одной из главных угроз национальной безопасности. Учитывая, что игровой зависимости подвержено молодое поколение граждан, именно совет по молодежной политике выступает главным координатором и центром борьбы с незаконным игорным бизнесом и лудоманией.
Члены совета высказали уверенность, что эффективная профилактика и борьба с лудоманией должна носить системный характер и реализовываться совместными усилиями государственных органов и общества.
26.02.2024, 18:57 34171
В МВД рассказали о планах ужесточить наказание для домашних дебоширов
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шынгыс Алекешев рассказал в ходе брифинга о планах ужесточить наказание для домашних дебоширов.
По словам Шынгыса Алекешева, новым законопроектом по борьбе с бытовым насилием, который находится на рассмотрении мажилиса, предусматривается отдельная статья за побои.
Здесь предусматривается штраф до 80 МРП, а также общественно-исправительные работы до 80 часов. Либо арест до 25 суток. Но стоит отметить, если это деяние совершено в отношении двух и более лиц, либо в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной или иной зависимости от виновного, либо в отношении несовершеннолетнего, то здесь предусматривается максимальная санкция арест от 30 до 50 суток", - сказал представитель МВД.
Ранее Шынгыс Алекешев рассказал, какое наказание намерены ввести за преступления против детей в Казахстане.
26.02.2024, 17:45 37616
Токаев поручил акиму ВКО обеспечить воспитанников детского дома "Үміт" жильем
Президент побеседовал с воспитанниками детского дома
Фото: Акорда
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Усть-Каменогорск. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Центр настольного тенниса поручил акиму Восточно-Казахстанской области Ермеку Кошербаеву обеспечить воспитанников детского дома "Үміт" жильем, информирует Акорда.
Касым-Жомарт Токаев осмотрел спортивные арены и побеседовал с воспитанниками детского дома.
Как сообщили главе государства, центр был создан на базе областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по настольному теннису. Здесь проводятся крупные соревнования, спортивно-массовые мероприятия и учебно-тренировочные сборы, а также профессиональные занятия спортсменов инваклуба, шоудаун и воспитанников детского дома "Үміт".
Кроме того, президент подарил Центру настольного тенниса автобус и пожелал юным спортсменам успехов.
Также в ходе поездки в ВКО Касым-Жомарт Токаев посетил корпорацию "Восток-Молоко".
Сообщается, что корпорация имеет 4 собственных хозяйства, в том числе роботизированную ферму, оснащенную оборудованием для автоматической дойки, диагностики и кормления коров. Для обеспечения производства предприятие осуществляет сбор молока в 22 населенных пунктах.
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с работниками корпорации. Он подчеркнул, что современное сельское хозяйство должно стать высокотехнологичной отраслью, и пожелал успехов трудовому коллективу.
Ранее президент посетил Восточно-Казахстанский технический университет имени Серикбаева.
26.02.2024, 17:35 40881
Какое наказание намерены ввести за преступления против детей в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Какое наказание намерены ввести за преступления против детей в Казахстане, рассказал в ходе брифинга официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шынгыс Алекешев.
По его словам, депутатами мажилиса парламента выработаны законодательные поправки по усилению мер по защите прав женщин и детей, а также по продвижению семейных ценностей.
Усиливается уголовная ответственность за доведение до самоубийства, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, истязание, изнасилование, похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетних. При этом за убийство либо изнасилование малолетнего вводится безальтернативная мера наказания - пожизненное лишение свободы", - заявил спикер.
Также новеллой законопроекта является применение к лицам, совершившим правонарушение в отношении несовершеннолетнего либо в сфере семейно-бытовых отношений, прохождение психологической помощи в медицинских организациях.
Данный законопроект - это новая веха по обеспечению защиты прав женщин и детей, пострадавших от насильственных действий",- добавил Шынгыс Алекешев.
Ранее сообщалось, что почти треть преступлений в отношении несовершеннолетних в Казахстане составляют преступления против половой неприкосновенности.
Депутат сената Жанна Асанова рассказала, что в 2023 году в результате семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей.
По данным Ranking.kz, число правонарушений в семейно-бытовой сфере в Казахстане выросло на 90%. Среди распространенных уголовных правонарушений оказались убийства и случаи умышленного причинения вреда здоровью.
26.02.2024, 17:05 41161
Олимпийская чемпионка рассказала Токаеву о легкоатлетическом центре в Усть-Каменогорске
Фото: Акорда
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Усть-Каменогорск. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Восточно-Казахстанскую область олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова рассказала главе государства о легкоатлетическом центре в Усть-Каменогорске, сообщает Акорда
Рыпакова рассказала президенту о том, что в центре созданы все условия для проведения регулярных круглогодичных учебно-тренировочных занятий. С момента открытия школы здесь проводились все зимние чемпионаты Казахстана по легкой атлетике. В настоящее время в центре тренируются 713 воспитанников, которые регулярно занимают призовые места на республиканских и международных соревнованиях. В 2023 году спортсмены принесли в копилку школы 281 медаль.
Кроме того, олимпийская чемпионка озвучила ряд предложений по развитию легкой атлетики в стране.
В частности, она считает важным создать в регионе центр спортивной медицины, позволяющий совмещать учебно-тренировочные сборы легкоатлетов с лечебно-восстановительными процедурами в благоприятной природной среде Алтая.
Затем президент побеседовал со спортсменами. Он отметил, что государство уделяет особое внимание улучшению спортивной инфраструктуры.
Также Касым-Жомарт Токаев посетил Восточно-Казахстанский технический университет имени Серикбаева, где ознакомился с деятельностью вуза и созданным на его базе учебным центром "Мастерская Лу Баня".
Президент был проинформирован о научно-инновационной экосистеме высшего учебного заведения. По словам ректора Сауле Рахметуллиной, в прошлом году при университете был создан центр компетенций Smart engineering, направленный на развитие импортозамещающих технологий в машиностроении и горно-металлургическом комплексе.
Ранее президент посетил ТОО "Опытное хозяйство масличных культур".
26.02.2024, 14:28 48226
Обновить программное обеспечение в связи со сменой часового пояса рекомендует Минцифры
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - О необходимости обновить программное обеспечение до последней версии в связи с переходом на другой часовой пояс сообщило Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.
В ведомстве напомнили, что в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.
Многие пользователи уже начали получать уведомления о переходе на единый часовой пояс (UTC+5) в Казахстане от информационных систем сотовых телефонов и устройств. Минцифры предлагает казахстанцам универсальную инструкцию для их обновления и своевременного перехода на новый часовой пояс. Гражданам, не получившим данные обновления, не стоит беспокоиться из-за их отсутствия. Необходимо провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии. При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету время поменяется автоматически, если нет - необходимо поменять вручную", - рассказали в Минцифры.
Общие рекомендации:
- проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети;
- включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени;
- перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка.
Инструкция по операционным системам:
Windows:
- откройте "Панель управления" > "Часы и регион" > "Дата и время";
- перейдите во вкладку "Время в интернете" и нажмите на "Изменить параметры";
- убедитесь, что активирована опция "Синхронизировать" с интернет-временем и нажмите "Обновить сейчас";
- если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку "Дата и время", нажмите "Изменить дату и время" и вручную установите правильное время.
macOS:
- откройте "Системные настройки" > "Дата и время";
- убедитесь, что выбрана опция "Настроить дату и время автоматически";
- если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.
Android:
- откройте "Настройки" > "Система" > "Дата и время";
- включите автоматическое определение даты и времени и автоматический часовой пояс;
- если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.
iOS (iPhone и iPad):
- зайдите в "Настройки" > "Основные" > "Дата и время";
- включите "Автоматически" для опции "Настройка даты и времени";
- при необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.
В случае возникновения проблем:
- проверьте наличие обновлений операционной системы. Убедитесь, что ваше устройство обновлено до последней версии ОС;
- переключитесь на другую сетевую службу времени. В некоторых операционных системах можно выбрать альтернативные серверы времени;
- проверьте настройки часового пояса. Убедитесь, что выбран правильный часовой пояс для вашего местоположения;
- сбросьте настройки сети. На некоторых устройствах сброс настроек сети может помочь решить проблемы с автоматической синхронизацией времени;
- обратитесь в службу поддержки. Если проблема не решается, возможно, потребуется профессиональная помощь.
Ранее Минцифры выступило с важным заявлением в связи с переходом страны на единый часовой пояс.
Напомним, в скором времени ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс. Жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00.00) переведут местное время на 1 час назад.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступают против перехода на единый часовой пояс. В Сети до сих пор ведутся дискуссии, многие требуют доказательств в виде конкретных исследований. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
26.02.2024, 13:51 50001
Инспекцию всех асфальтобетонных заводов проведут в Казахстане
Всего в стране более 300 асфальтобетонных заводов
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты "КаздорНИИ" приступили к инспектированию асфальтобетонных заводов в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.
Будет проверена их готовность к новому строительному сезону и качественному производству асфальтобетонных смесей, а также обеспечен контроль за лабораториями, где проводятся испытания материалов", - сообщает ведомство.
В настоящее время ведется проверка на асфальтобетонных заводах в Жамбылской области.
Всего в стране более 300 асфальтобетонных заводов. Специалисты Казахстанского дорожного научно-исследовательского института планируют провести инспекцию каждого завода с целью проверки их соответствия стандартам качества и нормативам.
Все результаты инспекций будут доступны в единой базе дорожно-строительных материалов (rcmbase.kz), созданной при поддержке Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК. Здесь будут представлены данные о местоположении, владельце, технических характеристиках, участии в проектах, наличии лабораторий, состоянии сит, весовых дозаторов и соблюдении мер по экологической безопасности асфальтобетонных заводов", - уточнили в ведомстве.
В Минтрансе напомнили, что создание единой базы дорожно-строительных материалов призвано повысить качество дорожно-строительных материалов, обеспечить прозрачность при выборе поставщиков и систематизировать использование материалов и технологий в дорожном строительстве.
Напомним, в декабре прошлого года глава Минтранса выставил жесткие условия подрядчикам и заявил, что компании с негативным опытом не смогут участвовать в новых дорожных проектах Казахстана.
Прошлой весной Генпрокуратура заявила о миллиардных хищениях при строительстве дорог.
26.02.2024, 13:06 34856
Компания RAMS в Алматы захватила земли студенческого городка - депутат
Строительная компания намеревается построить несколько пятиэтажек прямо в городке Национального аграрного университета
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Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Компания RAMS не возвращает студентам землю на территории Казахского национального аграрного исследовательского университета, сообщил на своей странице в Facebook мажилисмен Ерлан Саиров.
По его словам, компания, действуя с позиции силы, намеревалась построить здесь пять пятиэтажных домов. На видео депутат показал разрытый в центре студенческого городка котлован.
Если молодежь - наше будущее, нужно создавать для нее условия, чтобы она получала нужные знания и могла заниматься наукой. Такую наглость мы должны пресекать. Компания RAMS в Алматы не хочет возвращать студентам землю. Этим вопросом должна заниматься Генеральная прокуратура. Землю нужно вернуть студентам", - заявил Саиров.
Мажилисмен пообещал, что будет заниматься этим вопросом совместно с Генпрокуратурой.
Жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить в городе застройку, особенно в предгорьях, поскольку это несет угрозу схода оползней.
Ранее экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений.
Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?