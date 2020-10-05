Токаев направил поздравительную телеграмму Меркель

Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы федеральному президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель по случаю 30-летия объединения Германии, передает Kazakhstan Today.

Об этом в своем Facebook написал пресс-секретарь президента Берик Уали.

Восстановление Германии в качестве единого государства, несомненно, стало одним из важнейших событий ХХ века. Ваша страна, руководствуясь такими ценностями, как равенство и сплоченность, свобода и справедливость, сегодня стала не только локомотивом развития Европы, но и авторитетной державой, чьи достижения на глобальном уровне признаны во всем мире", - говорится в послании Токаева Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

В приветствии канцлеру Ангеле Меркель отмечается, что Германия в настоящее время превратилась в передовое государство с сильной политической системой, развитой экономикой, достижениями в науке и образовании, промышленности и инновациях. Президент Казахстана высказывает уверенность в том, что "Германия и в будущем продолжит поступательное движение вперед и достигнет еще больших горизонтов в своем развитии".

В посланиях руководителям ФРГ Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку договоренностям, достигнутым в ходе его визита в Берлин в декабре прошлого года, и высказал надежду, что их реализация придаст новый импульс многоплановому сотрудничеству между Казахстаном и Германией.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства