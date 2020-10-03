Токаев поздравил нового эмира Кувейта

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму эмиру Государства Кувейт шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху по случаю его назначения на высокий пост, передает Kazakhstan Today.

Решение о Вашем вступлении на престол свидетельствует о высокой оценке Вашей семьей и соотечественниками Вашего беззаветного многолетнего служения во имя процветания и защиты интересов Кувейта, а также служит подтверждением уверенности в Ваших будущих свершениях на благо своей страны. Сегодня Кувейт является сильным государством с прогрессирующей экономикой, растущим благосостоянием народа. Укрепляется авторитет страны в международном сообществе. Желаю, чтобы Государство Кувейт под Вашим руководством продолжило поступательное развитие и достигло высоких целей", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность развивать основанное на истинной дружбе и взаимной поддержке двустороннее сотрудничество на благо народов Казахстана и Кувейта.

Глава государства пожелал шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху больших успехов на ответственном посту, а дружественному народу Кувейта - благополучия и процветания.

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