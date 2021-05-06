Токаев направил Жапарову телеграмму по случаю принятия новой Конституции

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Садыру Жапарову по случаю принятия новой Конституции Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент пожелал лидеру Кыргызстана больших успехов в ответственной миссии во имя благополучия и прогресса кыргызского народа, сообщает пресс-служба Акорды.

Всенародно поддержанный основной закон закладывает прочный фундамент долгосрочной стратегии развития Кыргызстана, защиты его суверенитета и дальнейшей консолидации общества. Успешное претворение в жизнь ваших инициатив и реформ будет способствовать укреплению кыргызской государственности, росту благосостояния населения и повышению авторитета страны на международной арене. Казахстан как стратегический партнер и союзник Кыргызстана готов и впредь оказывать всестороннюю поддержку братскому кыргызскому народу", - говорится в тексте телеграммы.

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