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Токаев назначил послов в Кыргызстане и Туркменистане

26.08.2019, 18:01 8047

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана в Кыргызстане и Туркменистане, передает Kazakhstan Today.

Указом главы государства Нурпеисов Кайрат Айтмухамбетович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике, сообщила пресс-служба Акорды.

Также указом Сапиев Еркебулан Оналбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Туркменистане.

Кроме того, в пресс-службе проинформировали, что указами главы государства Кокрекбаев Карим Насбекович освобожден от должности посла РК в Кыргызстане, Асанов Жандос Ануарович освобожден от должности посла Казахстана в Туркменистане.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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