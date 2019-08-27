Токаев назначил послов в Кыргызстане и Туркменистане

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана в Кыргызстане и Туркменистане, передает Kazakhstan Today.



Указом главы государства Нурпеисов Кайрат Айтмухамбетович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике, сообщила пресс-служба Акорды.



Также указом Сапиев Еркебулан Оналбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Туркменистане.



Кроме того, в пресс-службе проинформировали, что указами главы государства Кокрекбаев Карим Насбекович освобожден от должности посла РК в Кыргызстане, Асанов Жандос Ануарович освобожден от должности посла Казахстана в Туркменистане.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства