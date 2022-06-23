Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими

ДОХА. 22 ИЮНЯ - Во время Катарского экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY .
Да, Путин по-прежнему является надежным союзником, и, как глава государства, я рад сообщить, что у меня близкие отношения с Путиным", - ответил Токаев на вопрос о своем отношении к российскому президенту "в связи с текущими событиями", информирует rbc.ru.
Глава государства также подчеркнул, что Россия является надежным союзником Казахстана.
Кроме того, Токаев заявил, что Путин в личной беседе никак не отреагировал на его слова о том, что Казахстан не собирается признавать ЛНР и ДНР.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Петербургского международного экономического форума сформулировал позицию Казахстана по вопросу самоопределения наций.