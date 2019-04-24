Токаев обозначил свою задачу на предстоящих выборах президента

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, чья кандидатура сегодня в ходе XIX внеочередного съезда партии "Nur Otan" была выдвинута для участия в выборах президента РК, обозначил предстоящие задачи, передает Kazakhstan Today.

Я пойду на выборы, чтобы продолжить стратегический курс Первого Президента - Елбасы на всестороннее развитие нашей страны. Свою задачу вижу в обеспечении преемственности политики нашего Лидера", - сказал в ходе съезда Токаев.

Он отметил, что за годы независимости Казахстан под руководством Елбасы совершил уникальный в истории прорыв от бедности и хаоса к стабильности и процветанию. Именно Первый Президент обеспечил мир, спокойствие, национальное единство и общественное согласие.

"Наш народ объединен идеей дальнейшего продвижения вперёд на основе развитой экономики, эффективной социальной политики, духовной модернизации. Мы будем твёрдо и последовательно проводить этот курс нашего Лидера. Прежде всего, мы продолжим реализацию Пяти институциональных реформ и Плана нации, других стратегических документов, разработанных Елбасы. Наша партия будет настойчиво и эффективно осуществлять курс Елбасы на достижение социальной справедливости, прогресса и развития", - заверил президент Казахстана.

Он также подчеркнул, что предстоящие выборы дадут новый импульс прямому, плодотворному диалогу между властью и обществом, в целом - политической модернизации Казахстана.

"Со своей стороны заверяю, что буду упорно и честно трудиться, верно служить интересам нашего государства и народа", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня 2019 года.

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