Токаев обратился с призывом к мировым лидерам

Фото: Акорда

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Нью-Йорк. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Акорды.





Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Ираном в качестве стратегического партнера в регионе Каспийского моря.





В ходе переговоров лидеры двух государств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-иранского сотрудничества. Стороны отметили важность принятия комплекса мер по наращиванию взаимодействия в сферах транспорта, логистики и торговли.





Мы достигли очень полезных договоренностей по визовой процедуре, а также по другим направлениям, касающимся взаимодействия бизнеса и граждан. Я хочу сказать, что Казахстан абсолютно привержен укреплению отношений с Ираном. Правительства наших стран должны принять соответствующие меры для реализации наших договоренностей, ранее достигнутых в Тегеране. Я с нетерпением ожидаю новой встречи с вами в Казахстане", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Глава нашего государства отметил положительное взаимодействие двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества и других международных структур.





В свою очередь президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что Казахстан и Иран связывают образцовые отношения, основанные на крепких узах дружбы и взаимной поддержки.





Иран и Казахстан поддерживают прекрасные двусторонние отношения, наличие такого уровня партнерства заставляет нас предпринимать дальнейшие шаги по развитию наших отношений, особенно в сфере торговли. Мы серьезно настроены на расширение отношений с братским Казахстаном. Наши страны обладают огромным потенциалом, и использование этих возможностей послужит нам во благо", - отметил Ибрахим Раиси.





Лидеры обратили особое внимание на большой потенциал в укреплении транзитно-транспортных связей. В частности, были отмечены широкие возможности использования железной дороги Казахстан - Туркменистан - Иран в качестве ключевого маршрута для развития взаимной торговли и перевозок через Каспийское море. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность строительства казахстанского торгового терминала в порту Бендер-Аббас. Для реализации намеченных экономических планов президенты условились активизировать межправительственные контакты.





Кроме того, глава государства провел переговоры с президентом Венгрии Каталин Новак. Лидер Казахстана отметил, что между братскими народами установилось стратегическое партнерство, основанное на прочных исторических и культурных связях. Глава нашего государства высоко оценил активную позицию и огромный вклад Венгрии в укрепление тюркского сотрудничества.





Акорда





Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ноябре этого года Казахстан проведет 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств и ожидает участия в мероприятии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.





Я хотел бы отметить, что мы поддерживаем тесное сотрудничество с Венгрией. У нас очень надежные традиционные связи и отношения. Мы ценим то, чего достигли сейчас в нашем двустороннем сотрудничестве. Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить вас посетить Казахстан. Мы также ожидаем встречи с вашим премьер-министром господином Орбаном, которая приедет на саммит тюркоязычных стран", - сказал президент Казахстана.





В ходе переговоров стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.





Глава государства сообщил, что в целях укрепления связей между странами одну из улиц Астаны назовут в честь национального поэта Венгрии Шандора Петефи.





Президенты отметили важность принятия совместных мер для увеличения взаимного товарооборота между странами, а также для активизации двусторонних механизмов сотрудничества. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам международного характера, в том числе по совершенствованию работы многосторонних институтов для обеспечения глобальной стабильности и устойчивого развития.





Также Токаев провел встречу с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар. Глава государства подчеркнул, что Словения выступает важным партнером Казахстана в Европейском союзе. По его словам, наши страны сохраняют положительную динамику взаимодействия.





Акорда





Касым-Жомарт Токаев пригласил Наташу Пирц-Мусар принять участие в Астанинском международном форуме в следующем году.





Я хотел бы официально пригласить вас посетить Казахстан. В середине июня следующего года мы проведем Международный форум "Астана", на площадке которого будут обсуждаться вопросы политики и экономики. В этом году в июне форум прошел с большим успехом. Я надеюсь, вы будете одним из основных спикеров в будущем наряду с другими главами государств, премьер-министрами, а также руководителями многих транснациональных компаний", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





В свою очередь президент Словении подтвердила свою готовность к развитию сотрудничества с Казахстаном.





Всегда есть возможности для улучшения сотрудничества. Между нашими странами нет никаких проблем. Буду рада приветствовать вас в ходе визита в мою страну", - отметила Наташа Пирц-Мусар.





Президенты обсудили перспективы развития казахстанско-словенского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Собеседники подчеркнули позитивный опыт взаимодействия двух стран в сферах фармацевтики, логистики и IT-индустрии.





Состоялся обмен мнениями по вопросам международного характера, в частности рассмотрены дальнейшие меры по обеспечению стабильности и безопасности в мире, совершенствованию структуры ООН. В ходе беседы также отмечена возрастающая роль Центральной Азии и Казахстана.





Президенты договорились тесно взаимодействовать в международных структурах.





На полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Казахстана встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё.





Акорда





В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев отметил, что Финляндия является крупнейшим торговым партнером Казахстана и занимает лидирующие позиции по объему инвестиций среди стран Северной Европы. Подчеркнуто наличие огромного потенциала для дальнейшего укрепления политического, торгово-экономического и научно-технического взаимодействия.





В свою очередь Саули Ниинистё заявил, что Казахстан является весьма важным партнером Финляндии, и выразил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру двусторонней повестки дня.





Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики, в том числе в контексте реформирования ООН.





Глава нашего государства пригласил президента Финляндии принять участие в следующем Международном форуме "Астана" в качестве одного из основных спикеров мероприятия.





Помимо этого глава государства провел переговоры с президентом Эстонии Аларом Карисом. В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между двумя государствами в различных сферах.





Акорда





Глава нашего государства проинформировал собеседника о масштабных социально-экономических преобразованиях в Казахстане, в том числе направленных на привлечение и защиту иностранных инвестиций.





Стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах, представляющих общий интерес, и обменялись приглашениями совершить взаимные визиты.





Президенты также рассмотрели актуальные вопросы международной повестки дня и многостороннее взаимодействие по линии ООН, ЕС и ОБСЕ.