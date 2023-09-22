20.09.2023, 20:11 8141
Токаев обратился с призывом к мировым лидерам
Фото: Акорда
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Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье для политического издания The Hill обратился с призывом к мировым лидерам.
Глава государства отметил, что международный порядок стал не только более поляризованным, чем он был на протяжении десятилетий, но и более фрагментированным.
Мы не можем позволить себе раскола, учитывая, что это определяющие годы в истории нашей планеты. Решения, принятые мировыми лидерами в ближайшие месяцы или даже годы по бесчисленному множеству вопросов, - будь то изменение климата или искусственный интеллект - будут иметь свои отголоски в последующие десятилетия, даже столетия. Поэтому каждый момент в наблюдаемом нами международном диалоге формирует новое измерение важности. Мои коллеги со всего мира заняты поиском тактических решений вновь возникающих кризисов и проблем, игнорировать которые мы, будучи первыми руководителями, не в силах", - пишет Касым-Жомарт Токаев.
Он обратился с призывом к мировым лидерам.
Мы никогда не должны забывать о своей ответственности за будущее, выходящей за пределы нашей собственной политической карьеры и времени, отмеренного нам на этой земле. Опыт последних лет подтвердил нашу полную неготовность к угрозам, о которых мы хорошо знали, но не придавали им значения, будучи уверенными в своих предположениях о том, что они вряд ли произойдут в наше время. Наиболее наглядным в этом плане является пример пандемии", - отметил президент Казахстана.
Он также коснулся темы изменении климата. По словам главы государства, этот кризис не стал неожиданным - он не появился на днях, а медленно и последовательно развивался десятилетиями в условиях присущей человечеству недальновидности, приведшей к откладыванию правильных решений.
Однако наиболее ужасающей из всех угроз является ядерное самоуничтожение - угроза реальная на фоне растущего в последние месяцы напряжения между ядерными державами. Напряжение достигло уровня, невиданного даже в самые мрачные дни холодной войны", - пишет Каым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что лидеры наших государств несут полную ответственность за решение возникающих кризисов.
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20.09.2023, 08:52 12811
Токаев принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия - США"
Фото: Акорда
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Нью-Йорк. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Нью-Йорк принял участие в саммите глав государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки, сообщила пресс-служба Акорды.
На саммите Касым-Жомарт Токаев выступил после президента США Джозефа Байдена. Также в мероприятии приняли участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В ходе встречи были обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии.
Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству, а также возможностям для американских компаний в таких сферах, как разработка важнейших полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, обрабатывающая промышленность и другие.
Кроме того, в рамках дискуссии были затронуты перспективы укрепления сотрудничества в решении проблем безопасности, включая кибербезопасность, терроризм, насильственный экстремизм, незаконную миграцию и наркотрафик.
Казахстан рассчитывает на поддержку США в создании в Алматы регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев выступил на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
19.09.2023, 08:21 21096
Президент Казахстана провел переговоры с лидерами ряда стран
Токаев встретился с президентами Ирана, Венгрии, Словении, Финляндии, Эстонии
Фото: Акорда
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Нью-Йорк. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Ираном в качестве стратегического партнера в регионе Каспийского моря.
В ходе переговоров лидеры двух государств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-иранского сотрудничества. Стороны отметили важность принятия комплекса мер по наращиванию взаимодействия в сферах транспорта, логистики и торговли.
Мы достигли очень полезных договоренностей по визовой процедуре, а также по другим направлениям, касающимся взаимодействия бизнеса и граждан. Я хочу сказать, что Казахстан абсолютно привержен укреплению отношений с Ираном. Правительства наших стран должны принять соответствующие меры для реализации наших договоренностей, ранее достигнутых в Тегеране. Я с нетерпением ожидаю новой встречи с вами в Казахстане", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава нашего государства отметил положительное взаимодействие двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества и других международных структур.
В свою очередь президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что Казахстан и Иран связывают образцовые отношения, основанные на крепких узах дружбы и взаимной поддержки.
Иран и Казахстан поддерживают прекрасные двусторонние отношения, наличие такого уровня партнерства заставляет нас предпринимать дальнейшие шаги по развитию наших отношений, особенно в сфере торговли. Мы серьезно настроены на расширение отношений с братским Казахстаном. Наши страны обладают огромным потенциалом, и использование этих возможностей послужит нам во благо", - отметил Ибрахим Раиси.
Лидеры обратили особое внимание на большой потенциал в укреплении транзитно-транспортных связей. В частности, были отмечены широкие возможности использования железной дороги Казахстан - Туркменистан - Иран в качестве ключевого маршрута для развития взаимной торговли и перевозок через Каспийское море. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность строительства казахстанского торгового терминала в порту Бендер-Аббас. Для реализации намеченных экономических планов президенты условились активизировать межправительственные контакты.
Кроме того, глава государства провел переговоры с президентом Венгрии Каталин Новак. Лидер Казахстана отметил, что между братскими народами установилось стратегическое партнерство, основанное на прочных исторических и культурных связях. Глава нашего государства высоко оценил активную позицию и огромный вклад Венгрии в укрепление тюркского сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ноябре этого года Казахстан проведет 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств и ожидает участия в мероприятии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Я хотел бы отметить, что мы поддерживаем тесное сотрудничество с Венгрией. У нас очень надежные традиционные связи и отношения. Мы ценим то, чего достигли сейчас в нашем двустороннем сотрудничестве. Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить вас посетить Казахстан. Мы также ожидаем встречи с вашим премьер-министром господином Орбаном, которая приедет на саммит тюркоязычных стран", - сказал президент Казахстана.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Глава государства сообщил, что в целях укрепления связей между странами одну из улиц Астаны назовут в честь национального поэта Венгрии Шандора Петефи.
Президенты отметили важность принятия совместных мер для увеличения взаимного товарооборота между странами, а также для активизации двусторонних механизмов сотрудничества. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам международного характера, в том числе по совершенствованию работы многосторонних институтов для обеспечения глобальной стабильности и устойчивого развития.
Также Токаев провел встречу с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар. Глава государства подчеркнул, что Словения выступает важным партнером Казахстана в Европейском союзе. По его словам, наши страны сохраняют положительную динамику взаимодействия.
Касым-Жомарт Токаев пригласил Наташу Пирц-Мусар принять участие в Астанинском международном форуме в следующем году.
Я хотел бы официально пригласить вас посетить Казахстан. В середине июня следующего года мы проведем Международный форум "Астана", на площадке которого будут обсуждаться вопросы политики и экономики. В этом году в июне форум прошел с большим успехом. Я надеюсь, вы будете одним из основных спикеров в будущем наряду с другими главами государств, премьер-министрами, а также руководителями многих транснациональных компаний", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь президент Словении подтвердила свою готовность к развитию сотрудничества с Казахстаном.
Всегда есть возможности для улучшения сотрудничества. Между нашими странами нет никаких проблем. Буду рада приветствовать вас в ходе визита в мою страну", - отметила Наташа Пирц-Мусар.
Президенты обсудили перспективы развития казахстанско-словенского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Собеседники подчеркнули позитивный опыт взаимодействия двух стран в сферах фармацевтики, логистики и IT-индустрии.
Состоялся обмен мнениями по вопросам международного характера, в частности рассмотрены дальнейшие меры по обеспечению стабильности и безопасности в мире, совершенствованию структуры ООН. В ходе беседы также отмечена возрастающая роль Центральной Азии и Казахстана.
Президенты договорились тесно взаимодействовать в международных структурах.
На полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Казахстана встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев отметил, что Финляндия является крупнейшим торговым партнером Казахстана и занимает лидирующие позиции по объему инвестиций среди стран Северной Европы. Подчеркнуто наличие огромного потенциала для дальнейшего укрепления политического, торгово-экономического и научно-технического взаимодействия.
В свою очередь Саули Ниинистё заявил, что Казахстан является весьма важным партнером Финляндии, и выразил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру двусторонней повестки дня.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики, в том числе в контексте реформирования ООН.
Глава нашего государства пригласил президента Финляндии принять участие в следующем Международном форуме "Астана" в качестве одного из основных спикеров мероприятия.
Помимо этого глава государства провел переговоры с президентом Эстонии Аларом Карисом. В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между двумя государствами в различных сферах.
Глава нашего государства проинформировал собеседника о масштабных социально-экономических преобразованиях в Казахстане, в том числе направленных на привлечение и защиту иностранных инвестиций.
Стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах, представляющих общий интерес, и обменялись приглашениями совершить взаимные визиты.
Президенты также рассмотрели актуальные вопросы международной повестки дня и многостороннее взаимодействие по линии ООН, ЕС и ОБСЕ.
16.09.2023, 13:25 33091
Байден проведет встречу с Токаевым и главами еще четырех центральноазиатских государств
Встреча состоится в Нью-Йорке на следующей неделе
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Джо Байден на следующей неделе проведет встречу с главами пяти стран Центральной Азии, сообщил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
Президент также встретится с президентами пяти центральноазиатских государств - Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1", - приводит слова Джейка Салливана РИА Новости.
Встреча состоится в Нью-Йорке, куда Байден едет для участия в "неделе высокого уровня" ежегодного заседания Генассамблеи ООН.
Этот первый саммит позволит лидерам обсудить ряд вопросов: от региональной безопасности до торговли и взаимных связей, изменения климата и текущих реформ по совершенствованию управления и укреплению верховенства закона", - приводит слова Салливана ТАСС.
Советник Байдена подчеркнул, что саммит посвящен позитивной повестке дня, по которой США хотят работать с этими государствами.
Этот саммит не направлен против какой бы то ни было страны", - утверждает Салливан.
14.09.2023, 12:27 48591
Токаев прибыл в Таджикистан Дополнено
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Душанбе. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмомали Рахмона прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан, сообщает Акорда.
В рамках визита президент Казахстана примет участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала.
В международном аэропорту Душанбе главу Казахстана встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.
Позже Токаев прибыл в государственную резиденцию "Кохи Сомон", где встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Дополнено 14.09.2023, 13.31
Токаев провел переговоры с Эмомали Рахмоном.
Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах", - сообщает Акорда.
Они подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества.
Президенты также рассмотрели актуальные вопросы региональной повестки дня.
14.09.2023, 09:15 51141
Состоялось шестое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря
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Ашхабад. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 11-13 сентября 2023 года состоялось шестое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ). Казахстанскую делегацию возглавляла специальный представитель Республики Казахстан по вопросам Каспийского моря Аманжолова Зульфия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.
В переговорах приняли участие делегации Республики Казахстан, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Туркменистана.
На заседании председательствовал глава туркменской делегации Мурат Атаджанов.
Стороны продолжили обсуждение проекта соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море и согласовали ряд его положений. Обсуждение данного документа будет продолжено на следующем заседании РГВУ", - сообщили в МИД РК.
На заседании также обсуждались вопросы подготовки к встрече министров иностранных дел прикаспийских государств.
Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили признательность Туркменистану за высокий уровень организации встречи.
Следующее заседание РГВУ состоится в Азербайджанской Республике.
13.09.2023, 20:04 56996
Вопрос создания Центра информационной безопасности ШОС обсудили в Алматы
Казахстанская сторона представила концепцию создания ЦИБ
Фото: telegram/Шанхайская организация сотрудничества
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Алматы. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялись межведомственные консультации государств - членов ШОС по вопросу создания Центра по информационной безопасности на базе региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте, сообщает пресс-служба организации.
Казахстанская сторона представила концепцию создания ЦИБ и дополнительные соображения, касающиеся организационной структуры, штатного расписания, целей и задач центра, нацеленного на оперативное реагирование на возникающие угрозы в сфере кибербезопасности и обеспечение защищенности информационного пространства региона ШОС.
Состоялся взаимозаинтересованный, субстантивный обмен мнениями по повестке дня. По итогом встречи подписан протокол.
Также делегация секретариата ШОС и эксперты профильных ведомств государств - членов ШОС стали участниками работы первого дня ежегодной конференции по кибербезопасности Kazhackstan-2023, проводимой с 13 по 15 сентября в Алматы.
Напомним, инициатива создания Центра информационной безопасности была выдвинута президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в ходе заседания совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке в 2019 году.
13.09.2023, 13:43 60086
Таиланд одобрил временный безвизовый режим для граждан Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Таиланда одобрило временный безвизовый режим для граждан Казахстана и Китая.
Въезжать в Таиланд без визы казахстанцы смогут с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года, сообщает The Reporters.
В этот период казахстанцы смогут находиться в туристической стране без визы в течение 30 дней. В Министерстве туризма и спорта Таиланда заявили, что такая мера, повысит доходы сферы услуг. Ожидается, что количество туристов увеличится на 30%, отмечает "Хабар 24"
Ранее Казахстан утвердил взаимный безвизовый режим с Китаем.
В мае сообщалось, что Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима. В частности, обсуждается вопрос упрощенной выдачи виз для резидентов ОАЭ.
12.09.2023, 18:11 64771
Премьер Госсовета КНР на саммите G20 призвал мир к солидарности и сотрудничеству
Политик призвал страны практиковать подлинную многосторонность для создания глобального партнерства
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Нью-Дели. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер Госсовета КНР Ли Цян в своей речи на саммите "Большой двадцатки" в Нью-Дели призвал мировых лидеров к укреплению солидарности и сотрудничества.
Ли Цян отметил, что проведение форума выпало на сложный и неустойчивый для всех период. В сложившейся ситуации страны "Группы двадцати" должны взять на себя ответственность за дальнейшее развитие - это помощь развивающимся странам, сокращение нищеты, борьба с изменением климата, а также обеспечение продовольственной и энергетической безопасности. Он также настоятельно призвал страны практиковать подлинную многосторонность для создания глобального партнерства, информирует портал BigAsia.
С позицией политика согласны и эксперты, которые комментировали проведение саммита "Группы двадцати". Эффективный диалог развитых и развивающихся стран должен продолжаться.
Экономическая глобализация и несбалансированное развитие накладываются друг на друга. Западные страны в лице "Большой семерки" и страны с развивающейся экономикой в лице стран БРИКС должны эффективно общаться друг с другом. Только так можно повысить авторитет "Большой двадцатки" и в то же время защитить интересы развивающихся стран. Поэтому платформа международного экономического сотрудничества с "Группой двадцати" в качестве основы будет укрепляться", - сказал замруководителя совета по экономической политике Китайской ассоциации политических исследований Сюй Хунцай.
Во время саммита в Нью-Дели премьер Госсовета КНР провел встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В ходе переговоров Ли Цян отметил, что Пекин готов углублять диалог как с Европой, так и Великобританией в области экологического развития и совместного решения глобальных вызовов.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?