25.02.2025, 14:53 19741
Токаев обсудил с новым премьером Кыргызстана реализацию двусторонних проектов в водно-энергетической отрасли
Президент заявил о необходимости способствовать запуску индустриального торгово-логистического комплекса на казахско-кыргызской границе
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев обсудили вопросы всестороннего углубления стратегического партнерства между Казахстаном и Кыргызстаном, информирует Акорда.
Поздравив Адылбека Касымалиева с назначением главой кабмина Кыргызстана, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его первый официальный визит в Астану особенно важен для дальнейшего укрепления уз дружбы и союзничества между двумя братскими народами.
По словам президента, одной из главных задач правительств двух стран является контроль за полноценной реализацией всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. В частности, необходимо изыскать новые возможности по расширению объемов товарооборота, способствовать скорейшему запуску индустриального торгово-логистического комплекса на казахско-кыргызской границе, а также создать благоприятные условия для транзитно-транспортного сообщения.
В свою очередь Адылбек Касымалиев выразил благодарность за оказанное кыргызской делегации гостеприимство на казахской земле и передал наилучшие пожелания от главы Кыргызстана Садыра Жапарова.
Наш президент неизменно придает большое значение углублению дружеских, добрососедских отношений с братским Казахстаном. Благодаря договоренностям, достигнутым в ходе встреч на высшем уровне, укрепляется сотрудничество между Кыргызстаном и Казахстаном в политической, торгово-экономической, водно-энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах", - сказал руководитель правительства Кыргызстана.
Он заверил, что все задачи, поставленные главами государств, детально прорабатываются с казахстанскими коллегами.
Особое внимание в ходе встречи было уделено реализации совместных инвестиционных проектов и взаимодействию в водно-энергетической отрасли.
Ранее сообщалось, что объем двусторонней торговли между Казахстаном и Кыргызстаном достиг $1,6 млрд.
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25.02.2025, 14:09 20836
Токаев и Новак обсудили укрепление торгово-экономического сотрудничества Казахстана и России
Также были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и заместитель председателя правительства России Александр Новак обсудили вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, информирует Акорда.
В ходе встречи президент подчеркнул, что сегодня межгосударственные отношения Казахстана и России развиваются весьма динамично в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
Александр Новак передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от президента России Владимира Путина, подчеркнув высокий уровень диалога и сотрудничества между странами.
Также были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики.
Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана с Россией в 2024 году увеличился на 2,7%, составив 27,8 млрд долларов.
21.02.2025, 21:14 75161
Торжественный прием в честь Дня защитника Отечества прошел в Астане
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В честь Дня защитника Отечества посольство России в Казахстане организовало торжественный прием в Астане, передает корреспондент агентства.
Мы высоко ценим союзнические отношения с Республикой Казахстан, основанные на сохранении и умножении заложенных традиций многовековой дружбы народов двух стран. Наши отношения успешно развиваются в политической, экономической, социально-гуманитарной, а также военной и военно-технической сферах", - выступил атташе по вопросам обороны при посольстве России Геннадий Сулимук.
Дипломат напомнил, что в этом году отмечается 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Мы будем вместе акцентировать важность осмысления грандиозного подвига, совершенного нашими предками на полях сражений и в тылу. Вместе чествовать фронтовиков и тружеников тыла, проводить совместные мероприятия, в том числе с участием российской и казахстанской молодежи. Очень важно не позволить очернить нашу общую Великую историю, изменить или "забыть" уроки той войны", - отметил Геннадий Сулимук.
По его словам, российская сторона приветствует наращивание возможностей казахстанских вооруженных сил, их нацеленность на борьбу с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, оружия, организованной преступностью, нелегальной миграцией и другими современными вызовами и угрозами.
Высоко оцениваем коллективные действия по организации миротворческих операций и реагированию на кризисные ситуации в зоне ответственности ОДКБ. Отмечаем эффективность председательства Астаны в этой Организации в 2024 году и, признавая ее важную роль в обеспечении региональной стабильности, поддерживаем стремление к дальнейшему укреплению нашего военно-политического союза", - подчеркнул дипломат.
Также с приветственным словом выступил заместитель министра обороны Республики Казахстан Шайх-Хасан Жазыкбаев.
Мы всегда должны помнить, что свобода и мир не даются легко. На плечах защитников Отечества лежит огромная ответственность, и их подвиг остается в наших сердцах, в памяти будущих поколений. ... Армия это гарант суверенитета и целостности страны, оплот единства и уверенности народа в завтрашнем дне", - сказал замминистра обороны Казахстана.
В ходе приема троим гражданам Казахстана были вручены медали Минобороны России "За укрепление боевого содружества"
В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества в память о подвигах героев, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину.
Праздник 23 февраля зародился в Советском Союзе, тогда его отмечали как День Советской армии и Военно-морского флота. В новейшей истории его смысл расширился. В России по сложившейся традиции День защитника Отечества отмечают 23 февраля. Свое нынешнее название праздник получил в 1995 году, но отсчет своей истории он ведет с начала XX века.
21.02.2025, 12:40 80736
Посол России в Казахстане возложил цветы к Монументу защитникам Отечества
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии празднования Дня защитника Отечества в Астане состоялась торжественная церемония возложения цветов к Монументу защитникам Отечества "Отан коргаушылар", передает корреспондент агентства.
Я хочу подчеркнуть, что этот год и сегодняшняя дата особые. Во-первых, 2025 год провозглашен президентом РФ Владимиром Путиным Годом защитника Отечества в России, во-вторых, этот год юбилейный - мы отмечаем 80-летие Великой Победы. И я уверен, что мы здесь вместе с нашими казахстанскими друзьями, союзниками по достоинству отметим обе эти даты", - выступил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.
Как отметил посол, 9 мая на Парад Победы на Красной площади приглашены лидеры многих иностранных государств. Особое гостеприимство праздничная Москва окажет президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, руководителю страны, которая является ближайшим союзником России.
В церемонии также приняли участие атташе по вопросам обороны при посольстве России в Астане Геннадий Сулимук, представители Министерства обороны РК, сотрудники российских загранучреждений в Астане и члены их семей, соотечественники.
В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества в память о подвигах героев, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину.
Праздник 23 февраля зародился в Советском Союзе, тогда его отмечали как День Советской армии и Военно-морского флота. В новейшей истории его смысл расширился. В России по сложившейся традиции День защитника Отечества отмечают 23 февраля. Свое нынешнее название праздник получил в 1995 году, но отсчет своей истории он ведет с начала XX века.
19.02.2025, 19:13 106821
Президент Казахстана наградил короля Иордании орденом "Алтын Қыран"
Фото: Акорда
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил королю Иордании Абдалле II аль-Хусейну высшую государственную награду РК - орден "Алтын Қыран", сообщает пресс-служба Акорды.
В своем выступлении президент отметил прочные партнерские отношения между Казахстаном и Иорданией и значительный личный вклад короля Абдаллы в укрепление казахско-иорданских связей.
Благодаря неизменной поддержке вашего величества мы углубили наше сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, от экономического и инвестиционного взаимодействия до культурных и образовательных обменов. Будучи выдающимся государственным деятелем, защитником мира и образцом мудрости, вы продолжаете вдохновлять многих во всем мире. Народ Казахстана относится к вам с глубочайшим уважением. Мы гордимся тем, что Иордания является для нас не только партнером, но и настоящим другом. Под вашим мудрым руководством Иордания играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности, межконфессионального диалога и продвижении гуманитарной деятельности. Эти ценности перекликаются с приверженностью Казахстана миру, толерантности и дипломатии. Во многом благодаря вашим неустанным усилиям и неизменной личной поддержке мы смотрим в будущее нашего сотрудничества с большим оптимизмом и новыми надеждами, - подчеркнул президент, награждая главу Иордании.
Король Абдалла II аль-Хусейн выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому казахскому народу за вручение ему высшей государственной награды Казахстана.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн приняли совместное заявление. Также в присутствии глав государств членами официальных делегаций был подписан ряд документов.
19.02.2025, 18:17 108331
Президент Казахстана и король Иордании приняли совместное заявление
Фото: Акорда
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн приняли совместное заявление. Также в присутствии глав государств членами официальных делегаций был подписан ряд документов. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.
В частности, подписаны следующие документы:
1. Меморандум о взаимопонимании по вопросам промышленного сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Иорданского Хашимитского Королевства;
2. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергетики между Министерством энергетики Республики Казахстан и Комиссией по атомной энергетике Иорданского Хашимитского Королевства;
3. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством промышленности, торговли и снабжения Иорданского Хашимитского Королевства;
4. Соглашение о сотрудничестве между АО "Национальная компания "Самрук-Қазына" и Министерством инвестиций Иорданского Хашимитского Королевства;
5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" управления делами президента Республики Казахстан и Jordan Radio and Television Corporation.
Кроме того, в рамках официального визита главы государства в Иорданию были подписаны 10 межведомственных и коммерческих документов.
Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев пригласил Короля Иордании посетить Казахстан с визитом.
19.02.2025, 17:27 109341
Президент Казахстана провел переговоры с королем Иордании
Фото: Акорда
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном, сообщила пресс-служба Акорды.
Цель моего визита - придать дополнительный импульс нашим отношениям, дружбе и торгово-экономическим связям. Считаю, что у нас общие взгляды и оценки процессов, происходящих в мире. В то же время мы очень заинтересованы в укреплении связей на политическом уровне. У нас есть определенные идеи. Уверен, что в ближайшем будущем мы сможем достичь конкретных договоренностей и добиться очень хороших результатов. Мы готовы упорно работать в рамках нашего сотрудничества. Мы считаем Иорданию дружественным государством. Нас многое объединяет", - отметил президент РК.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Совместное заявление и соглашения, которые будут приняты сегодня, служат примером общего стремления к наращиванию казахско-иорданского взаимодействия по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки дня.
Король Иордании Абдалла II отметил, что визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывает широкие возможности для дальнейшего расширения двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития контактов в таких ключевых секторах, как торговля, инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туризм, энергетика, цифровизация и фармацевтика.
Отдельное внимание было уделено расширению культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран. В настоящее время в медицинских вузах Казахстана обучаются около 300 граждан Иордании.
Президент Казахстана и Король Иордании также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил Короля Иордании посетить Казахстан с визитом.
18.02.2025, 14:57 122736
В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций
Стороны планируют рассмотреть вопросы восстановления всего комплекса двусторонних отношений
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Эр-Рияд. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Российско-американские переговоры высокого уровня проходят в Эр-Рияде.
На встрече планируют рассмотреть вопросы восстановления всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к саммиту лидеров России и Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.
Члены делегаций расположились за большим прямоугольным столом, справа сидит российская сторона, слева - американская, уточняет РИА Новости.
От Москвы на переговорах присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них сидят трое американских переговорщиков: помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан поддерживает политический диалог России и США по Украине.
17.02.2025, 16:44 121531
Токаев и глава МИД Венгрии обсудили расширение торгово-экономических связей двух стран
Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, прибывшего в Астану с официальным визитом, сообщает Акорда.
В ходе встречи собеседники рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, уделив особое внимание расширению взаимовыгодных связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в энергетике и банковском секторе.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам.
Президент отметил высокий уровень стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией. Подчеркнуто поступательное развитие политического диалога на высоком уровне, а также активное межправительственное взаимодействие.
Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение динамичной реализацией соглашений, подписанных в ходе его государственного визита в Будапешт в прошлом году. По его словам, их последовательное воплощение будет способствовать дальнейшему углублению всестороннего партнерства. Глава государства передал приветствие и наилучшие пожелания премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Петер Сийярто в свою очередь проинформировал главу государства, что его визит в Астану направлен на предметное обсуждение с профильными министерствами и ведомствами различных аспектов практической реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.
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