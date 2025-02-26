Токаев обсудил с новым премьером Кыргызстана реализацию двусторонних проектов в водно-энергетической отрасли

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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев обсудили вопросы всестороннего углубления стратегического партнерства между Казахстаном и Кыргызстаном, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев обсудили вопросы всестороннего углубления стратегического партнерства между Казахстаном и Кыргызстаном, информирует Акорда.





Поздравив Адылбека Касымалиева с назначением главой кабмина Кыргызстана, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его первый официальный визит в Астану особенно важен для дальнейшего укрепления уз дружбы и союзничества между двумя братскими народами.





По словам президента, одной из главных задач правительств двух стран является контроль за полноценной реализацией всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. В частности, необходимо изыскать новые возможности по расширению объемов товарооборота, способствовать скорейшему запуску индустриального торгово-логистического комплекса на казахско-кыргызской границе, а также создать благоприятные условия для транзитно-транспортного сообщения.





В свою очередь Адылбек Касымалиев выразил благодарность за оказанное кыргызской делегации гостеприимство на казахской земле и передал наилучшие пожелания от главы Кыргызстана Садыра Жапарова.





Наш президент неизменно придает большое значение углублению дружеских, добрососедских отношений с братским Казахстаном. Благодаря договоренностям, достигнутым в ходе встреч на высшем уровне, укрепляется сотрудничество между Кыргызстаном и Казахстаном в политической, торгово-экономической, водно-энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах", - сказал руководитель правительства Кыргызстана.





Он заверил, что все задачи, поставленные главами государств, детально прорабатываются с казахстанскими коллегами.





Особое внимание в ходе встречи было уделено реализации совместных инвестиционных проектов и взаимодействию в водно-энергетической отрасли.



