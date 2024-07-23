22.07.2024, 14:50 13026
Токаев обсудил с новым президентом Ирана состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран
Стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-иранских отношений
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает Акорда.
Глава государства поздравил вновь избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана с победой на выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту.
В ходе беседы стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-иранских отношений.
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Напомним, предыдущий президент Ирана Ибрахима Раиси погиб при крушении вертолета в мае текущего года. Также в авиакатастрофе погибли глава иранского МИД, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны.
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20.07.2024, 13:57 33171
Президент Казахстана поздравил президента Руанды
Фото: Акорда
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Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Руанды Полю Кагаме, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства поздравил Поля Кагаме с переизбранием на пост президента Руанды и пожелал успехов в реализации инициатив, направленных на обеспечение благополучия и процветания страны.
18.07.2024, 12:10 45011
Консультации по вопросам функционирования секретариата "Центральная Азия - Китай" прошли в Сиане
В мероприятии приняли участие дипломаты из стран Центральной Азии и КНР
Фото: МИД РК
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Сиань. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация Министерства иностранных дел Казахстана во главе с директором департамента Азиатско-Тихоокеанского региона Ергалымом Нурсалимулы приняла участие в 4-м раунде консультаций по вопросам функционирования секретариата формата "Центральная Азия - Китай". Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК.
Стороны обсудили дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества. Основная повестка дня встречи была сосредоточена на вопросах согласования учредительных документов Секретариата формата "ЦА - КНР", торжественная церемония открытия которого состоялась 30 марта 2024 года", - говорится в сообщении.
В рамках мероприятия также прошла встреча с вице-губернатором провинции Шэньси Чэнь Чуньцзяном, в ходе которой состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия в рамках данного формата.
17.07.2024, 13:52 51026
Таиланд продлил безвизовый режим для казахстанцев
Фото: Kazakhstan Today
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Бангкок. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Таиланд продлил безвизовый режим для граждан 93 стран. В их число вошел Казахстан.
О новых мерах для стимулирования экономики Таиланда за счет путешествий и туризма сообщает Туристическое управление Таиланда в Центральной Азии.
Таиланд предоставит безвизовый режим для граждан 93 стран и территорий по сравнению с 57 странами ранее. Посетителям по этой схеме будет разрешено оставаться в туристических целях и по краткосрочным деловым поездкам на срок, не превышающий 60 дней, который может быть продлен в иммиграционной службе еще на период, не превышающий 30 дней", - говорится в информации.
В число стран, которым продлили безвиз, вошли Казахстан, Россия, Узбекистан, Армения и Беларусь.
Также Таиланд вводит новую визовую меру - Destination Thai Visa (DTV) для удаленных работников, цифровых кочевников и фрилансеров, а также участников мероприятий - курсов тайского бокса, уроков тайской кулинарии, спортивных тренировок, медицинских процедур, семинаров и музыкальных фестивалей. Супруги и дети-иждивенцы владельцев DTV также будут иметь право на получение пособия.
Иностранцы, желающие подать заявление на получение этой визы, должны иметь подтверждение наличия средств или гарантию на сумму не менее 500 000 бат на срок пребывания. Стоимость визы составляет 10 000 бат", - сообщили в управлении.
Владельцы DTV вместе с супругами и детьми-иждивенцами будут иметь право на пятилетнее пребывание с многократным въездом при совокупном пребывании, не превышающем 180 дней, которое может быть продлено еще на 180 дней.
Что касается студенческой визы, Таиланд продлил срок пребывания иностранных студентов высших учебных заведений еще на один год после окончания учебы.
Они также могут найти работу в течение длительного периода и, если работают на месте, могут изменить тип визы на не иммиграционную B, не покидая Таиланд", - уточнили в ведомстве.
Для получения дополнительной информации в управлении порекомендовали обращаться в посольство или консульство Таиланда по месту проживания.
15.07.2024, 14:11 66621
Коллективные силы ОДКБ готовятся к проведению трех совместных учений на полигоне "Эдельвейс" в Кыргызстане
Фото: пресс-служба объединенного штаба ОДКБ
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Бишкек. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Коллективные силы Организации Договора о коллективной безопасности готовятся к проведению трех учений на полигоне "Эдельвейс" в Кыргызской Республике.
Учения будут проводиться с участием контингентов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, сообщает объединенный штаб ОДКБ.
Командно-штабное учение "Взаимодействие-2024" нацелено на отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по разрешению вооруженного конфликта. В ходе специального учения "Поиск-2024" будут отрабатываться вопросы организации и ведения разведки в интересах КСОР ОДКБ. В ходе специального учения "Эшелон-2024" будут отработаны вопросы организации материально-технического обеспечения", - уточнили в штабе.
Также в Республике Таджикистан на полигоне "Харбмайдон" состоится совместное учение с подразделениями коллективных сил быстрого развертывания Центральн-Аазиатского региона "Рубеж-2024".
Контингентам Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана предстоит отрабатывать совместные действия по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ", - проинформировали в пресс-службе.
Еще одно командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024" пройдет на территории Казахстана.
В ходе учения на полигоне "Берег" предусматривается отработка вопросов подготовки и проведения миротворческой операции коллективными миротворческими силами ОДКБ, а также задач постконфликтного урегулирования", - рассказали в штабе.
Ранее сообщалось, что военные Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана примут участие в учении "Бірлестік-2024" в Казахстане.
13.07.2024, 12:10 81966
Страны ОДКБ поддержали укрепление таджикско-афганской границы
Цели строить стену во взаимодействии с Кабулом у стран ОДКБ нет
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Москва. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Все страны Организации Договора коллективной безопасности поддерживают программу укрепления таджикско-афганской границы, при этом они не выступают за выстраивание стен с Кабулом, нужен диалог, заявил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.
Решение было поддержано всеми государствами ОДКБ. Как я уже сказал, Армения сейчас занимает особую позицию. То есть она не возражает против принятия этой программы, но она и не подписала ее, поэтому на данном этапе не участвует в реализации", - сказал Васильев в интервью РИА Новости.
Он дополнил, что каждое государство в зависимости от потребностей и возможностей определится с тем, чем оно сможет помочь - специалистами, техникой, обучением.
Также российский постпред напомнил, что первое решение по поводу укрепления границы Таджикистана с Афганистаном приняли еще в 2013 году.
Программа состоит из трех этапов. В первоначальном своем варианте она рассчитана на 5 лет. В рамках первого этапа предполагается ее конкретизировать. С одной стороны, таджикская сторона должна выйти с предложениями по укреплению конкретных участков границы. С другой стороны, государства, которые будут участвовать в реализации этой программы, должны определиться с материальными и другими средствами, которые могли бы быть выделены для обеспечения охраны государственной границы Таджикистана. Рассчитываем, что этот этап займет около года. Потом предусмотрены второй и третий этапы - в рамках пятилетнего периода, когда будут приняты конкретные меры по обустройству границы", - поделился Васильев.
При этом он добавил, что цели строить стену во взаимодействии с Кабулом у стран ОДКБ нет.
Мы не должны ставить целью строить какую-то стену между государствами - членами ОДКБ и Афганистаном. Нужен диалог, к чему, собственно говоря, российская сторона и другие наши партнеры стремятся. Поэтому не случайно мы ведем активный диалог с действующими властями Афганистана с тем, чтобы предотвратить и не допустить обострения ситуации на границе", - заключил Васильев.
Напомним, министры иностранных дел ОДКБ в Алматы согласовали проект по укреплению таджикско-афганской границы.
12.07.2024, 15:04 86766
Сотрудничество в энергетической и транспортно-логистической отраслях обсудил Токаев с послом ОАЭ
Была отмечена необходимость продолжения работы в рамках совместной декларации о стратегических инвестиционных проектах между двумя странами
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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял посла посла Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда аль-Арики, сообщает Акорда.
На встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в энергетической и транспортно-логистической отраслях, а также в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.
Также был обсужден ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Была отмечена необходимость продолжения работы в рамках совместной декларации о стратегических инвестиционных проектах между Казахстаном и ОАЭ.
Кроме того, президент выразил благодарность за активное участие представительной делегации в работе саммита ШОС в Астане.
11.07.2024, 17:05 95356
Азербайджан заявил о желании присоединиться к БРИКС
Фото: Depositphotos
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Баку. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Азербайджан выразил желание стать полноправным участником БРИКС, заявила на пленарном заседании Х парламентского форума межгосударственного объединения председатель милли меджлиса страны Сахиба Гафарова.
Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС. Азербайджан уже выразил желание присоединиться к БРИКС", - цитирует ТАСС Сахибу Гафарову.
По ее мнению, развитие сотрудничества на парламентском уровне будет способствовать достижению этой цели.
Также Гафарова высказалась за искренний диалог в рамках международных парламентских платформ во избежание двойных стандартов.
Парламенты должны содействовать сотрудничеству, наводить мосты, бороться с конфронтацией. Мы должны способствовать искреннему диалогу, чтобы не становиться площадкой для двойных стандартов, как это происходит, например, в европейском парламенте", - добавила она.
Ранее МИД Шри-Ланки подтвердил намерение страны присоединиться к БРИКС.
06.07.2024, 16:34 120771
По итогам саммита ОТГ принята Карабахская декларация
Фото: Акорда
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Баку. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам саммита Организации тюркских государств (ОТГ) принята Карабахская декларация, сообщает пресс-служба Акорды.
Также в завершение встречи подписано решение глав государств об усилении секретариата Организации тюркских государств.
Организация тюркских государств была создана по инициативе Казахстана в 2009 году в Нахчыване (Азербайджан). Секретариат ОТГ находится в Стамбуле (Турция). В настоящее время в организацию входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.
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