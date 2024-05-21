20.05.2024, 13:15 26691
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана
В Иране объявлен пятидневный траур
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщает Акорда.
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования верховному лидеру Исламской Республики Иран Али Хаменеи, первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан.
С глубокой скорбью воспринял новость о гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и его верных соратников. Ибрахим Раиси - выдающийся государственный деятель, всю свою жизнь беззаветно трудившийся во имя служения интересам иранского государства, повышения благосостояния своего народа, сохранения стабильности в регионе. Как известно, его инициативы и заслуги получили высокую оценку международного сообщества. В Казахстане всегда будут помнить Ибрахима Раиси как ответственного руководителя, авторитетного политика международного уровня, личность, внесшую значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества", - говорится в телеграмме.
Напомним, инцидент с вертолетом президента Ирана произошел в воскресенье днем. Он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан. Позже СМИ сообщили о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси и главы иранского МИД.Также на борту вертолета были имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны.
В Иране после гибели президента объявлен пятидневный траур.
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21.05.2024, 12:45 3716
Токаев оставил запись в книге соболезнований в иранском посольстве
Президент выразил сочувствие и поддержку иранскому народу в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации
Фото: Акорда
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Ирана в Казахстане, где оставил запись в книге соболезнований в связи с гибелью президента страны Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации, сообщает Акорда.
Глава государства посетил посольство Исламской Республики Иран в Астане и выразил сочувствие и поддержку иранскому народу в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации в результате крушения вертолета.
С глубокой скорбью воспринял новость о безвременной гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации. Ибрахим Раиси - великий сын своей нации, верно служивший своей родине. Он навсегда останется в нашей памяти как мудрый руководитель, авторитетный политик и выдающийся деятель, внесший огромный вклад в укрепление сотрудничества двух стран. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования братскому иранскому народу, - написал президент в книге соболезнований.
Напомним, инцидент с вертолетом президента Ирана произошел в воскресенье днем. Он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан. Позже СМИ сообщили о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси и главы иранского МИД. Также на борту вертолета были имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны.
В Иране после гибели президента объявлен пятидневный траур.
21.05.2024, 12:01 4826
Токаев: В постоянном фокусе сотрудничества ШОС должна оставаться борьба с "тремя силами зла"
Фото: Акорда
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Весьма своевременной стала работа по повышению потенциала ШОС в преодолении общих вызовов и угроз. В этом контексте в постоянном фокусе сотрудничества организации должна оставаться борьба с так называемыми тремя силами зла. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с министрами иностранных дел государств - членов ШОС.
Казахстан неизменно привержен углублению взаимодействия в этом направлении. Практическим шагом здесь станет согласованная вами Программа сотрудничества по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В свою очередь завершение работы над Антинаркотической стратегией ШОС усилит принимаемые взаимные меры по борьбе с наркоугрозой, включая блокирование каналов финансирования терроризма. Все эти достижения становятся наглядным примером согласованных и конкретных шагов по обеспечению стабильности и безопасности на пространстве организации. Это важно и с точки зрения укрепления позиций в глобальной архитектуре международных отношений, повышения авторитета и роли ШОС в мире", - отметил глава государства.
По мнению президента, в условиях глобальной стратегической неопределенности особую важность обретает применение комплексного подхода, учет интересов всех сторон и постоянный поиск компромиссов. Настало время коллективного продвижения идеалов и ценностей мирного и гармоничного развития во имя всего человечества.
Именно поэтому Казахстан предложил выработать инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". Принятие данного документа, а также Астанинской декларации ШОС в ходе предстоящего саммита будет, на наш взгляд, содействовать консолидации международных усилий для урегулирования конфликтов в различных регионах мира. Отдельного внимания требуют дальнейшие шаги в реформировании ШОС. Высокой оценки заслуживает активное участие государств-членов в выработке конкретных решений по совершенствованию деятельности нашей организации. Казахстан со своей стороны представил сбалансированные предложения по трансформации ШОС в эффективный многосторонний механизм сотрудничества. Надеемся на дальнейшую поддержку данных инициатив", - сказал президент.
Президент также затронул вопросы кибербезопасности. Он полагает, что главный акцент в этой работе должен быть сделан на заблаговременном выявлении киберугроз, выработке механизмов обеспечения стабильного функционирования информационной инфраструктуры стран ШОС.
Пристального внимания заслуживает ситуация в Афганистане. Важно продолжать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране и созданию условий для долгосрочной стабилизации. Особую актуальность приобретает поддержка инициативы Казахстана по созданию в Алматы регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Отдельное внимание мы должны уделять вопросу изменения климата. Без неотложных упреждающих мер эта проблема способна ввергнуть нашу планету в драматический период глобальных природных катаклизмов. Экстремальные погодные условия становятся одним из главных мировых вызовов. В этой связи необходимо актуализировать подходы ШОС по борьбе со стихийными бедствиями. Весной этого года Казахстан в полной мере ощутил на себе негативные последствия климатических изменений. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную солидарность и оказанную помощь во время масштабных беспрецедентных наводнений в Казахстане. Мы высоко ценим эту поддержку", - заявил Токаев.
Глава государства сообщил, что предстоящий Астанинский саммит ШОС пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Данная повестка в полной мере отражает одну из главных целей Шанхайской организации - обеспечение мира, безопасности и стабильного развития в регионе. Большие ожидания в этом контексте возлагаются на Совет министров иностранных дел. Уверен, результаты вашей работы будут способствовать успешному проведению предстоящего заседания Совета глав государств ШОС в Астане", - сказал лидер Казахстана.
Президент поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств за активную работу в преддверии Астанинского саммита ШОС.
Мы надеемся, что этот саммит впишет яркую страницу в историю деятельности нашей общей организации, которая занимает очень важное место в мировой архитектонике. Действительно, к Шанхайской организации сотрудничества проявляется большое внимание во всем мире. Нашей деятельностью интересуются другие державы. Очень много вопросов задают относительно ШОС. Мне довелось присутствовать при создании Шанхайской организации сотрудничества в апреле 1996 года. Тогда эта организация называлась Шанхайской пятеркой. Именно тогда был заложен так называемый дух Шанхайской организации сотрудничества, и очень хорошо, что мы последовательно укрепляем основные принципы нашего взаимодействия в интересах мира, безопасности в Азии, на Евразийском континенте и, можно сказать, во всем мире", - подытожил свое выступление Токаев.
21.05.2024, 11:46 5821
Токаев провел встречу с министрами иностранных дел государств - членов ШОС
Фото: Акорда
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министрами иностранных дел государств - членов ШОС, сообщила пресс-служба Акорды.
Открывая мероприятие, он выразил всему народу и руководству Ирана глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью президента и министра иностранных дел Ирана.
Токаев отметил, что заседание Совета министров иностранных дел государств - это один из важнейших форматов ШОС по решению актуальных вопросов широкой повестки дня.
Отдельно хочу отметить, что уважаемые представители Ирана, несмотря на трудное для страны время, а также Беларуси, которая в скором времени вступит в наши ряды, впервые участвуют в работе СМИД в Астане. Убежден, что ваши страны внесут значительный вклад в дальнейшее укрепление "шанхайского духа" и углубление многостороннего сотрудничества в рамках ШОС. Наша организация объединяет уже десять государств Евразийского континента, в которых проживает почти половина населения планеты и на которые приходится четверть мирового ВВП и 15% мировой торговли. Казахстан, будучи председателем ШОС, прилагает максимальные усилия для дальнейшего укрепления потенциала организации", - сказал глава государства.
Глава государства выразил благодарность странам-участницам за поддержку казахстанских инициатив и плодотворную совместную работу.
Как отметил президент, проведено более 100 масштабных мероприятий, включая цифровой, туристический и энергетический форумы ШОС.
Завершается работа над проектом "Духовные святыни" стран Шанхайской организации сотрудничества. По нашей инициативе 2024 год объявлен Годом экологии ШОС. Правительство Казахстана продолжает подготовку к ряду дополнительных значимых мероприятий в сферах энергетики, транспорта и культуры. Конечно же, огромное внимание уделяем предстоящему Астанинскому саммиту ШОС. На Совет министров иностранных дел возлагается большая ответственность по качественной подготовке этого важного для наших стран Форума. Высоко оцениваю вашу работу по формированию солидного пакета документов и решений. Свыше 20 подобного рода документов было внесено на рассмотрение Совета глав государств. Уверен, их эффективная реализация внесет весомый вклад в укрепление всестороннего партнерства в рамках ШОС", - подчеркнул Токаев.
20.05.2024, 19:13 19301
Президент Казахстана принял главу МИД России
Фото: Акорда
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибывшего в Астану для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС, сообщает пресс-служба Акорды.
Приветствуя российского дипломата, глава государства отметил поступательное развитие казахско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.
В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества и продвижения инвестиционно-промышленной кооперации.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность полноценной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей. По его мнению, все поручения имеют стратегический характер и призваны существенно укрепить многогранные связи между двумя странами.
Также были обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, взаимодействия в многосторонних форматах и интеграционных объединениях.
20.05.2024, 16:51 21911
Казахстан признает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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Алматы. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в генконсульстве Китайской Народной Республики в Алматы прошел круглый стол, посвященный актуальной теме "Китайско-казахстанские отношения на основе соблюдения принципа одного Китая".
В свободной дискуссии приняли участие эксперты-востоковеды и журналисты, принимала гостей генеральный консул КНР г-жа Цзян Вэй.
Встречу предварила небольшая фотовыставка в честь 32-летия установления дипломатических отношений, на которой можно было увидеть важные вехи развития казахстанско-китайской дружбы.
Обе стороны договорились развивать отношения дружбы и сотрудничества на основе взаимного уважения, суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, принципов равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования. Можно сказать, что на протяжении прошедших 32 лет обе стороны все время придерживаются этих принципов", - подчеркнула в приветственном слове Цзян Вэй.
Всего по этому принципу дипломатические отношения с КНР установили 183 страны.
Казахстан признает правительство КНР единственным законным правительством, а Тайвань - неотъемлемой частью территории Китая. Китай, в свою очередь, тоже поддерживает Казахстан в самостоятельном выборе пути развития и реализации стратегии Нового Казахстана. Во время январских событий председатель Си Цзиньпин тоже своевременно посылал твердую поддержку позиции казахстанского правительства и президента Касым-Жомарта Токаева. Казахстан тоже неоднократно, четко и твердо выражал свою позицию принципа одного Китая и всегда выступал против любой формы независимости Тайваня. Я думаю, это общая международная тенденция, общий консенсус", - подчеркнула генконсул.
Тем не менее, по ее словам, в последнее время "некоторые силы воспользовались выбором руководства Тайваня для того, чтобы пропагандировать его независимость и провоцировать конфронтацию сторон Тайваньского пролива".
Генконсул подчеркнула, что Китай выступает категорически против любых политических контактов Тайваня со странами, установившими дипотношения с КНР.
Позиция Китая всегда была ясной и последовательной. Мы придерживаемся принципа одного Китая и категорически выступаем против любой деятельности в поддержку так называемой независимости Тайваня. Я думаю, что защита государственного суверенитета и территориальной целостности является твердой волей и священной миссией правительства и народа Китая. Поэтому мы сегодня хотели бы вместе с нашими казахстанскими друзьями и коллегами обсудить эту тему и услышать ваше мнение и точку зрения", - обратилась Цзян Вэй к присутствующим.
Стоит отметить, все гости и участники дискуссии выразили единодушное мнение, что Казахстан поддерживает принцип государственной целостности КНР.
Мы только за дружбу народов, тем более ближайших соседей, живущих рядом на протяжении тысяч лет. Именно мы (журналисты. - Прим. ред.) являемся проводниками между властью и людьми. Сегодня медиа играют очень большую роль. Взбунтовать, навести смуту - все это потом очень плохо может сказаться на состоянии народа, и каждое СМИ, каждый блогер должен быть социально ответственным", - заявила журналист-документалист Мадина Ашилова.
Никто не может сказать, что дружба между народами - это не политика. Это тоже политика", - поддержала слова журналиста генконсул.
Она выразила благодарность всем экспертам и ученым, а также СМИ за поддержку и большую работу по сближению народов Казахстана и Китая и укреплению этих отношений.
Есть достаточно опасное заблуждение о том, что Тайваньский кризис - это где-то далеко и нас не сильно касается. Хотя на самом деле позиция Казахстана с самого начала дипотношений была твердой - это полная поддержка территориальной целостности и суверенитета Китая. Она продиктована национальными интересами Казахстана и заботой обо всем мире. Дело в том, что в силу огромного веса всей китайской экономики и важности восточной Азии, мореходства, судоходства, столкновение великих держав и проблема Тайваньского пролива касаются всего мира. Не дай бог грянет - в стороне не останется никто", - пояснил востоковед и китаевед Адиль Каукенов.
Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя поддерживать провокации, ведущие к обострению конфликта в Тайваньском проливе.
По обоим его берегам сосредоточены огромные, высокотехнологичные производства. Это важнейшая точка мировая, на которую мы не всегда обращаем внимание, потому что стороны мудры. Никто не хочет войны. Этот момент в казахстанском пространстве мы должны поддерживать. Мы заинтересованы в мире, в том чтобы Китай был неделим. Все здравомыслящие люди по всему миру это понимают", - подчеркнул эксперт.
Для понимания сути вопроса нужно внимательно изучать историю дипломатических отношений и государственности как в Казахстане, так и в Китае, считает главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Айдар Амребаев. По его мнению, сложный, исторический контекст нужно внимательно и с пониманием рассматривать, чтобы избегать различных инсинуаций, недомолвок и кривотолков относительно сегодняшних фактов и событий, которые могут лечь в основу ненужных разногласий и конфликтов.
Что касается Тайваня, есть современная политическая реальность, в которой Китайская Народная Республика является законным представителем китайского народа во всех международных организациях. Это та реальность, с которой мы имеем дело и которую поддерживаем", - уточнил Амребаев.
Объективно мы понимаем, что мир сегодня сильно меняется. Мировой порядок, который сложился после Второй мировой войны, те правила, они меняются, корректируются определенными игроками. Формируется новая реальность, новые полюсы. В то же время мы наблюдаем, как вновь актуальными становятся военно-политические блоки. Мне кажется, Казахстану и Китаю нужно подтверждать свою приверженность внеблоковому мышлению, отказаться от присоединения к каким-либо альянсам. Именно здесь Казахстан и Китай могли бы выступить с единых позиций", - отметил китаевед Руслан Изимов.
Позицию единого Китая поддержали все участники дискуссии. Они выразили желание чаще проводить подобные дружеские встречи, а также предложили усилить просветительскую работу, например в части издания китайских авторов на казахском языке и наоборот.
20.05.2024, 15:30 23616
Токаев дал высокую оценку казахско-китайским отношениям в рамках международных организаций
Глава государства отметил, что возлагает большие надежды на предстоящий государственный визит лидера КНР в Астану
Фото: Акорда
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Ван И дал высокую оценку казахско-китайским отношениям в рамках международных организаций, сообщает Акорда.
Казахстан был и остается надежным партнером Китая. Мы делаем все возможное для реализации договоренностей, которые были достигнуты ранее. Действительно, наши взаимоотношения и сотрудничество устремлены вперед - в будущее", - заявил президент.
По его словам, китайские инициативы формируют глобальную повестку дня и вносят существенный вклад в поддержание международного мира и стабильности. Он назвал Китай признанным лидером во многих сферах, включая производство и экспорт товаров, технологические инновации, экономический рост, международные инвестиции и т.д.
В свою очередь министр Ван И выразил благодарность главе государства за оказанное на казахской земле гостеприимство и передал наилучшие пожелания от имени председателя КНР Си Цзиньпина.
Также в ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, а также возможности расширения межправительственных контактов.
В завершение беседы глава государства передал теплые слова приветствия лидеру КНР Си Цзиньпину и отметил, что возлагает большие надежды на его предстоящий государственный визит в Астану.
Напомним, глава китайского МИД Ван И находится с рабочим визитом в Астане. Ранее он провел встречу со своим коллегой Муратом Нуртлеу. В ходе встречи глава МИД РК отметил, что Казахстан и Китай объединяют схожие позиции по вопросам международной повестки.
20.05.2024, 10:18 29501
В Астане состоится заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
Фото: kabar.kg
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 21 мая в Астане под председательством Казахстана пройдет заседание Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС). В мероприятии примут участие главы внешнеполитических ведомств государств - членов ШОС, генеральный секретарь ШОС и директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, сообщили в пресс-службе организации.
Одним из основных вопросов повестки дня заседания СМИД станет комплексная подготовка и содержательное наполнение заседания Совета глав государств - членов ШОС, проведение которого запланировано в июле 2024 года. Главы делегаций обменяются мнениями по международной и региональной ситуации, вопросам безопасности и развития сотрудничества в рамках ШОС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.
Также на заседании планируется подписание ряда решений, касающихся итоговых документов предстоящего саммита организации, а также принятие информационного сообщения.
Вчера, 19 мая, для участия в заседании в Астану прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Как сообщили в МИД РФ, министры рассмотрят основные вопросы текущего положения дел в ШОС, обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. Особое внимание будет уделено содержательному наполнению заседания Совета глав государств (СГГ) ШОС 3-4 июля в Астане - ключевого события казахстанского председательства в организации.
В соответствии с принятой практикой на утверждение СГГ будет представлен пакет документов, касающихся различных аспектов деятельности ШОС.
Согласованные оценки государств - членов ШОС ситуации в мире и тенденций ее развития, а также консолидированные подходы к дальнейшему продвижению разнопланового сотрудничества в рамках организации будут зафиксированы в итоговой политической декларации.
Напомним, с 16 по 19 мая 2024 года в Астане под председательством казахстанской стороны состоялось очередное заседание Совета национальных координаторов (СНК) государств - членов ШОС. Рассмотрены и согласованы проекты основных документов в политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурного-гуманитарном направлениях многосторонней деятельности организации.
Стороны обсудили ход выполнения Республикой Беларусь обязательств в целях получения статуса государства - члена организации.
Внесена кандидатура города Циндао (Китай) на получение статуса туристической и культурной столицы ШОС в 2024-2025 годы.
Как сообщалось ранее, сегодня в Астану прибыл министр иностранных дел Китая Ван И.
Вчера в столицу Казахстана прибыл генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
20.05.2024, 10:07 30256
Министр иностранных дел Китая прибыл с официальным визитом в Казахстан
Фото: МИД РК
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И прибыл с официальным визитом в Казахстан.
В рамках визита планируется проведение переговоров с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу в узком и в расширенном форматах, а также подписание двусторонних документов", - сообщили в пресс-службе МИД РК.
Напомним, 21 мая в Астане под председательством Казахстана пройдет заседание Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС). В мероприятии примут участие главы внешнеполитических ведомств государств - членов ШОС, генеральный секретарь ШОС и директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.
Дополнено 20.05.2024, 12.20
В Астане состоялась встреча глав МИД Казахстана и Китая Мурата Нуртлеу и Ван И. Как отметил в ходе встречи Мурат Нуртлеу, укрепление добрососедства с Китаем является ключевым приоритетом для Казахстана, это в полной мере отвечает интересам государств и способствует миру и стабильности в регионе.
Несмотря на вызовы, наши страны объединяют схожие позиции по вопросам международной повестки. Об этом свидетельствует уровень взаимной поддержки в рамках ООН, СВМДА и других международных организаций", — цитирует министра издание Kazinform.
Он добавил, что Казахстан и Китай совершенствуют правовую базу, охватывающую весь спектр многосторонних связей между двумя странами.
По словам Мурата Нуртлеу, в 2023 году товарооборот между Казахстаном и Китаем вырос на 30% и достиг рекордных 41 млрд долларов. К тому же Китай стабильно входит в топ-5 крупнейших инвесторов в Казахстан. Уже реализованы десятки проектов на общую сумму более 7 млрд долларов.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?