Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку  

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Бишкек. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Стихийные протесты против растущего числа мигрантов произошли в Бишкеке в ночь на 18 мая. Ранее в столице Кыргызстана иностранные граждане избили местных жителей.









17 мая около 21.00 в Бишкеке на пересечении улиц 7 Апреля и Огонбаева собралось несколько сотен молодых людей от 18 до 25 лет, которые хотели отомстить иностранцам, избившим местных жителей. Массовая драка с участием иностранцев произошла 13 мая в Бишкеке во дворе одного из хостелов, где живут приезжие.





Ближе к 23.00 милиционеры попытались рассеять собравшихся. Начались первые задержания, после того как толпа попыталась перекрыть дорогу. Ближе к полуночи задержали трех граждан Египта, их водворили в ИВС ГУВД Бишкека, сообщает 24.kg





По факту избиения иностранцами местных жителей в Бишкеке возбудили уголовное дело о статье УК КР "Хулиганство". После полуночи с задержанными иностранцами в милиции записали видео. На нем они извиняются перед кыргызстанцами.





Как рассказали в ГКНБ Кыргызстана, причиной протестов стала обеспокоенность ростом мигрантов из таких стран, как Пакистан, Бангладеш, Индия, Египет, сообщает издание АКИpress





У нас есть статистика по нарушениям среди мигрантов. В основном это делают граждане Пакистана и Бангладеша. Так, более 1500 пакистанцев и более 1000 граждан Бангладеша были выдворены из страны. По нашим данным, порядка 5000 иностранцев нарушили наши законы, из них 1360 пакистанцев, 1300 бангладешцев, остальные из других государств" - сообщил председатель комитета Камчыбек Ташиев.





Ташиев призвал не нарушать общественный порядок и решать все по закону.





Мы наблюдали за собравшимися и установили провокаторов, которые в соцсетях призывали к деструктивным действиям в отношении властей. Они задержаны. Кроме этого, были выявлены те, кто пришел с оружием. Их тоже задержали. Если бы кто-то поддался провокации и выстрелил, то были бы последствия", - заключил он.





По информации МИД Кыргызстана, правоохранительными органами с момента поступления информации об инциденте предприняты оперативные меры по задержанию лиц, причастных к событию, как иностранных граждан, так и граждан Кыргызстана. Ситуация полностью находилась под контролем силовых структур. Обеспечивалась безопасность граждан и общественный порядок.





Среди участников происшествия тяжело пострадавших нет. В Министерство иностранных дел КР какие-либо сообщения по пострадавшим иностранным гражданам не поступали", - говорится в сообщении ведомства.