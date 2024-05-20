19.05.2024, 18:22 7066
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
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Тегеран. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзегана недалеко от ирано-азербайджанской границы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой агентство IRNA, на на борту также находились министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников. Отмечается, что к месту происшествия направлены бригады спасателей.
Сложные погодные условия затрудняют спасателям доступ к месту посадки вертолета, отмечает телеканал IRIB.
Дополнено 19.05.2024, 20.50
Одна из поисково-спасательных групп добралась до места жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Tehran Times.
Ранее премьер-министра Словакии ранили в ходе стрельбы.
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19.05.2024, 12:42 10951
В Москве из Большого театра из-за сработавшей пожарной сигнализации эвакуировали более полутора тысяч человек
Очагов возгорания не выявлено
Фото: instagram/bolshoi_theatre
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Москва. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве из Большого театра из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации во время балета "Раймонда" эвакуировали более полутора тысяч человек.
В Большом театре произошло срабатывание пожарной сигнализации во время спектакля "Раймонда". В целях безопасности были эвакуированы более 1,5 тысячи человек", - сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Отмечается, что во время проверки установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Подчеркивается, что очагов возгорания не выявлено, пострадавших нет.
Напомним, в феврале из аэропорта Астаны эвакуировали людей из-за пожара.
18.05.2024, 10:50 25076
Стихийные протесты в Бишкеке: в ГКНБ заявили о провокаторах, призывавших к деструктивным действиям против властей
Причиной протестов стала обеспокоенность ростом мигрантов из таких стран, как Пакистан, Бангладеш, Индия, Египет
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Бишкек. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Стихийные протесты против растущего числа мигрантов произошли в Бишкеке в ночь на 18 мая. Ранее в столице Кыргызстана иностранные граждане избили местных жителей.
17 мая около 21.00 в Бишкеке на пересечении улиц 7 Апреля и Огонбаева собралось несколько сотен молодых людей от 18 до 25 лет, которые хотели отомстить иностранцам, избившим местных жителей. Массовая драка с участием иностранцев произошла 13 мая в Бишкеке во дворе одного из хостелов, где живут приезжие.
Ближе к 23.00 милиционеры попытались рассеять собравшихся. Начались первые задержания, после того как толпа попыталась перекрыть дорогу. Ближе к полуночи задержали трех граждан Египта, их водворили в ИВС ГУВД Бишкека, сообщает 24.kg.
По факту избиения иностранцами местных жителей в Бишкеке возбудили уголовное дело о статье УК КР "Хулиганство". После полуночи с задержанными иностранцами в милиции записали видео. На нем они извиняются перед кыргызстанцами.
Как рассказали в ГКНБ Кыргызстана, причиной протестов стала обеспокоенность ростом мигрантов из таких стран, как Пакистан, Бангладеш, Индия, Египет, сообщает издание АКИpress.
У нас есть статистика по нарушениям среди мигрантов. В основном это делают граждане Пакистана и Бангладеша. Так, более 1500 пакистанцев и более 1000 граждан Бангладеша были выдворены из страны. По нашим данным, порядка 5000 иностранцев нарушили наши законы, из них 1360 пакистанцев, 1300 бангладешцев, остальные из других государств" - сообщил председатель комитета Камчыбек Ташиев.
Ташиев призвал не нарушать общественный порядок и решать все по закону.
Мы наблюдали за собравшимися и установили провокаторов, которые в соцсетях призывали к деструктивным действиям в отношении властей. Они задержаны. Кроме этого, были выявлены те, кто пришел с оружием. Их тоже задержали. Если бы кто-то поддался провокации и выстрелил, то были бы последствия", - заключил он.
По информации МИД Кыргызстана, правоохранительными органами с момента поступления информации об инциденте предприняты оперативные меры по задержанию лиц, причастных к событию, как иностранных граждан, так и граждан Кыргызстана. Ситуация полностью находилась под контролем силовых структур. Обеспечивалась безопасность граждан и общественный порядок.
Среди участников происшествия тяжело пострадавших нет. В Министерство иностранных дел КР какие-либо сообщения по пострадавшим иностранным гражданам не поступали", - говорится в сообщении ведомства.
16.05.2024, 19:09 38491
РФ и КНР работают над сопряжением ЕАЭС и "Пояса и пути" в одно партнерство
Фото: пресс -служба президента РФ
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Пекин. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Москва и Пекин настроены продолжить сотрудничество в интеграционных структурах, вплоть до сопряжения их в большое евразийское партнерство, сообщает ТАСС.
Наши страны настроены продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь" с прицелом на формирование в перспективе Большого Евразийского партнерства", - заявил президент РФ Владимир Путин после церемонии подписания документов во время его государственного визита в Китай.
Российский президент отметил, что Москва и Пекин поддерживают "международное право, культурно-цивилизационное многообразие, выверенный баланс интересов" и с этих позиций "Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в БРИКС" и в ШОС.
Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление.
15.05.2024, 18:23 50111
Премьер-министра Словакии ранили в ходе стрельбы
Фото: pixabay.com
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Братислава. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания правительства страны.
В настоящее время премьер-министра на вертолете транспортируют в больницу. Его должны доставить в один из госпиталей в городе Братиславе", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на издание Pravda.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже задержали нападавшего.
Ранее сообщалось, что в Турции проводят расследование после сообщений о госперевороте.
15.05.2024, 14:09 53851
В Турции проводят расследование после сообщений о госперевороте
Уволен ряд сотрудников полиции в управлении безопасности Анкары, обвиняемых в связях с преступной организацией
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Анкара. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Министерства юстиции, после того как его соратник, лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели предупредил о возможной попытке госпереворота, готовящегося в рядах правоохранительных органов.
В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение ряда сотрудников полиции в управлении безопасности Анкары, обвиняемых в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан". В их домах прошли обыски с целью изъятия цифровых материалов, сообщает РИА Новости.
Соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидер партии Националистического движения (МНР) Девлет Бахчели заявил, что речь может идти о заговоре против власти и нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских. Политик, выступая на заседании партии в парламенте, предупредил о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года.
Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели", - пишет РИА Новости со ссылкой на газету Türkiye.
Ожидается, что Эрдоган в среду выступит по этой теме на расширенном заседании правящей партии в парламенте.
Главная прокуратура Анкары начала расследование. В результате расследования может быть предъявлено обвинение в создании незаконной организации для совершения преступления против безопасности и конституционного строя государства.
14.05.2024, 17:15 65616
Парламент Грузии принял закон об иноагентах
Фото: Depositphotos
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Тбилиси. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Грузии на пленарном заседании большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах.
Восемьдесят четыре - за, тридцать - против. Закон принят в третьем чтении", - цитирует РИА Новости спикера парламента Грузии Шалву Папуашвили.
Напомним, в апреле правящая партия Грузии повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах.
В проекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
Парламентские процедуры вокруг проекта в течение месяца сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов.
14.05.2024, 13:22 68446
Бишкекских чиновников пересадили со служебных авто на автобусы
По вторникам и четвергам госслужащие будут ездить на работу на общественном транспорте и мониторить его работу
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Бишкек. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Работникам мэрии и муниципальным служащим Бишкека запретили дважды в неделю ездить на своем автомобиле.
По вторникам и четвергам служащие будут ездить на работу на общественном транспорте. Соответствующий документ подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, сообщает 24 kg.
Информацию подтвердили в муниципалитете.
Согласно документу, сотрудникам и руководителям отдела центрального аппарата мэрии столицы, ведомственных и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений:
- каждую неделю во вторник и четверг для передвижения по городу использовать только общественный транспорт;
- во время поездки на общественном транспорте им нужно мониторить соблюдение водителем санитарных норм, качество обслуживания и способы оплаты;
- служебные автомобили использовать только по работе;
- департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии организовать транспорт для выездных заседаний.
Отчет о проделанной работе руководители ведомственных и территориальных отделов мэрии, муниципальных предприятий и учреждений будут предоставлять до 25 числа каждого месяца.
13.05.2024, 16:17 79871
Комитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах
Президент страны заявила, что наложит вето на законопроект, если он будет принят во всех трех чтениях
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Тбилиси. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект об иноагентах в третьем и окончательном чтении.
Докладчиком выступал глава комитета Анри Оханашвили. Согласно регламенту, третье чтение предусматривало внесение редакционных поправок в законопроект. Замечаний редакционного характера ни у кого не было. Проект направлен на рассмотрение в третьем чтении на пленарное заседание, сообщает ТАСС.
По данным издания, противники законопроекта об иноагентах с воскресенья проводят очередной митинг. Они вышли к парламенту на проспекте Руставели и остались там на ночь, чтобы утром 13 мая помешать депутатам начать рассмотрение инициативы в третьем чтении на заседании комитета по юридическим вопросам. К утру понедельника полиция оттеснила протестующих от служебных входов в парламент.
Парламент Грузии 1 мая во втором чтении поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Против него высказывались президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. Госдепартамент США заявил, что целью законопроекта является подрыв активного гражданского общества страны. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" утверждают, что он служит лишь целям обеспечения прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ. Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект, если он будет принят во всех трех чтениях.
С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против принятия закона об иноагентах. Несколько раз демонстрации перерастали в столкновения с силовиками, спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих у парламента Грузии.
Ранее закон об иноагентах приняли в Кыргызстане.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?