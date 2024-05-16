15.05.2024, 18:23 6811
Премьер-министра Словакии ранили в ходе стрельбы
Фото: pixabay.com
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Братислава. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания правительства страны.
В настоящее время премьер-министра на вертолете транспортируют в больницу. Его должны доставить в один из госпиталей в городе Братиславе", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на издание Pravda.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже задержали нападавшего.
Ранее сообщалось, что в Турции проводят расследование после сообщений о госперевороте.
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15.05.2024, 14:09 10551
В Турции проводят расследование после сообщений о госперевороте
Уволен ряд сотрудников полиции в управлении безопасности Анкары, обвиняемых в связях с преступной организацией
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Анкара. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Министерства юстиции, после того как его соратник, лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели предупредил о возможной попытке госпереворота, готовящегося в рядах правоохранительных органов.
В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение ряда сотрудников полиции в управлении безопасности Анкары, обвиняемых в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан". В их домах прошли обыски с целью изъятия цифровых материалов, сообщает РИА Новости.
Соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидер партии Националистического движения (МНР) Девлет Бахчели заявил, что речь может идти о заговоре против власти и нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских. Политик, выступая на заседании партии в парламенте, предупредил о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года.
Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели", - пишет РИА Новости со ссылкой на газету Türkiye.
Ожидается, что Эрдоган в среду выступит по этой теме на расширенном заседании правящей партии в парламенте.
Главная прокуратура Анкары начала расследование. В результате расследования может быть предъявлено обвинение в создании незаконной организации для совершения преступления против безопасности и конституционного строя государства.
14.05.2024, 17:15 22316
Парламент Грузии принял закон об иноагентах
Фото: Depositphotos
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Тбилиси. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Грузии на пленарном заседании большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах.
Восемьдесят четыре - за, тридцать - против. Закон принят в третьем чтении", - цитирует РИА Новости спикера парламента Грузии Шалву Папуашвили.
Напомним, в апреле правящая партия Грузии повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах.
В проекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
Парламентские процедуры вокруг проекта в течение месяца сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов.
14.05.2024, 13:22 25146
Бишкекских чиновников пересадили со служебных авто на автобусы
По вторникам и четвергам госслужащие будут ездить на работу на общественном транспорте и мониторить его работу
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Бишкек. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Работникам мэрии и муниципальным служащим Бишкека запретили дважды в неделю ездить на своем автомобиле.
По вторникам и четвергам служащие будут ездить на работу на общественном транспорте. Соответствующий документ подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, сообщает 24 kg.
Информацию подтвердили в муниципалитете.
Согласно документу, сотрудникам и руководителям отдела центрального аппарата мэрии столицы, ведомственных и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений:
- каждую неделю во вторник и четверг для передвижения по городу использовать только общественный транспорт;
- во время поездки на общественном транспорте им нужно мониторить соблюдение водителем санитарных норм, качество обслуживания и способы оплаты;
- служебные автомобили использовать только по работе;
- департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии организовать транспорт для выездных заседаний.
Отчет о проделанной работе руководители ведомственных и территориальных отделов мэрии, муниципальных предприятий и учреждений будут предоставлять до 25 числа каждого месяца.
13.05.2024, 16:17 37911
Комитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах
Президент страны заявила, что наложит вето на законопроект, если он будет принят во всех трех чтениях
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Тбилиси. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект об иноагентах в третьем и окончательном чтении.
Докладчиком выступал глава комитета Анри Оханашвили. Согласно регламенту, третье чтение предусматривало внесение редакционных поправок в законопроект. Замечаний редакционного характера ни у кого не было. Проект направлен на рассмотрение в третьем чтении на пленарное заседание, сообщает ТАСС.
По данным издания, противники законопроекта об иноагентах с воскресенья проводят очередной митинг. Они вышли к парламенту на проспекте Руставели и остались там на ночь, чтобы утром 13 мая помешать депутатам начать рассмотрение инициативы в третьем чтении на заседании комитета по юридическим вопросам. К утру понедельника полиция оттеснила протестующих от служебных входов в парламент.
Парламент Грузии 1 мая во втором чтении поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Против него высказывались президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. Госдепартамент США заявил, что целью законопроекта является подрыв активного гражданского общества страны. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" утверждают, что он служит лишь целям обеспечения прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ. Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект, если он будет принят во всех трех чтениях.
С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против принятия закона об иноагентах. Несколько раз демонстрации перерастали в столкновения с силовиками, спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих у парламента Грузии.
Ранее закон об иноагентах приняли в Кыргызстане.
12.05.2024, 12:47 54566
Наводнения в Афганистане унесли жизни более 300 человек
Фото: REUTERS/Sayed Hassib
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Кабул. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В результате внезапных наводнений в Афганистане погибли 311 человек, более 2 тысяч домов разрушены.
В Афганистане из-за наводнений в провинции Баглан на северо-востоке страны погибло не менее 311 человек", - пишет издание "Известия" со ссылкой на Agence France-Presse.
Сообщается, что причинами катаклизма стали проливные дожди.
По данным Международной организации по миграции, более 2 тысяч домов было разрушено.
На северо-востоке страны продолжаются поисково-спасательные работы.
Напомним, в большинстве регионов Казахстана из-за паводков был объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Спустя полтора месяца в стране сохраняется сложная паводковая обстановка.
В настоящее время АФМ проверяет расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений в Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в области Улытау. Возбуждено четыре дела по признакам хищения 1 млрд тенге.
12.05.2024, 11:36 55471
Уроженец Казахстана спас женщину из упавшего в реку в Санкт-Петербурге автобуса
Казахстанец сделал массаж сердца пострадавшей
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Санкт-Петербург. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Уроженец Республики Казахстан Ерхан Аханов рассказал подробности трагедии с упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге. Казахстанцу удалось спасти одного из пассажиров.
По словам Ерхана Аханова, он взял из багажника своей машины трос и привязал к забору. По нему сначала спустился другой очевидец, а за ним сам Ерхан.
Ребята открыли люк и начали вытаскивать женщину, я начал делать ей массаж сердца, чтобы дать первую медицинскую помощь, у нее начался рвотный рефлекс - водой захлебнулась, я положил ее на бок и снова стал делать массаж сердца. Кто-то из ребят помогал, начал искусственное дыхание делать", - рассказал казахстанец изданию "Фонтанка", сообщает 24.kz.
Напомним, 10 мая в Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал с моста в реку Мойка. По последним данным, число погибших в аварии возросло до семи человек.
11.05.2024, 13:23 63616
На Земле началась сильнейшая магнитная буря с 2003 года
Метеорологи США впервые с 2003 года повысили оценку магнитной бури до максимума
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Метеорологи впервые с 2003 года повысили оценку магнитной бури до максимальной (G5). До этого ученые предупредили о первой за 20 лет магнитной буре уровня G4. Она продлится до конца выходных, сообщает РБК.
Впервые с 2003 года Земли достигла геомагнитная буря максимального уровня (G5), сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Экстремальные условия уровня G5 достигли Земли в 6.54 вечера по восточному времени (1.54 11 мая мск). Геомагнитный шторм, вероятнее всего, сохранится на протяжении выходных", - говорится в сообщении ведомства в X.
В последний раз магнитная буря подобного уровня возникала в 2003 году, тогда она, в частности, вызвала перебои в подаче электроэнергии в Швеции и повредила трансформаторы в Южной Африке, отмечают метеорологи.
В лаборатории солнечной астрономии института космических исследований (ИКИ) РАН и института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН также повысили оценку магнитной бури до максимума.
В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (экстремально сильная, уровень G5)", - говорится на сайте лаборатории.
Российские ученые отмечают, что в предыдущий раз магнитная буря подобного уровня фиксировалась 11 сентября 2005 года.
До этого ученые оценивали магнитную бурю как очень сильную (уровень G4, предпоследний). По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, она началась вечером 10 мая. "Текущий уровень - G4. Земля погружена в облако плазмы и выйдет из него не раньше чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов. В ближайшие часы ожидается приход еще трех солнечных выбросов", - сказано в сообщении на сайте лаборатории в 21.40 мск.
В РАН 8 мая сообщили о сильном выбросе солнечной массы в сторону Земли, которому предшествовала двойная вспышка на Солнце. Ученые предупредили, что солнечные массы подойдут к Земле 11 мая.
Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) вечером 10 мая зафиксировал по меньшей мере семь выбросов солнечной массы, движущихся к Земле. Источник выброса - большое сложное скопление пятен на Солнце, диаметр которого на тот момент превышал диаметр Земли в 16 раз. Теперь, по данным NOAA, диаметр скопления пятен на Солнце превышает диаметр Земли в 17 раз.
Исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин заявил 10 мая, что "каких-либо существенных последствий на Земле ожидать не стоит".
Возможны кратковременные сбои в космической навигации и связи, вероятно, будут временные проблемы с управлением беспилотниками, однако большинство людей это вряд ли заметит. У жителей средней полосы, включая москвичей, появится шанс полюбоваться полярными сияниями", - сказал он.
Магнитные бури могут вызывать сбои в работе энергосистем и навигации, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Что касается влияния на здоровье людей, этот аспект остается неизученным, но склонным к метеозависимости людям рекомендуют полноценно отдыхать, избегать стрессов и переутомления.
07.05.2024, 15:17 95441
Путин официально вступил в должность президента России
Фото: kremlin.ru
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Москва. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации на шестилетний срок.
Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле принес присягу и официально стал президентом России, сообщает РИА Новости.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", - сказал Путин, положив руку на специальное издание Основного закона страны.
Это уже пятый срок Путина на посту главы государства, напоминает ТАСС.
Два его первых срока продолжались по четыре года; после внесения поправок в Конституцию России мандат главы государства был продлен до 6 лет. Первый шестилетний срок Путин отработал с 2012 года, второй - с 2018 года. После внесения изменений в Основной закон в 2020 году он смог баллотироваться на выборах в 2024 году, которые выиграл с рекордным результатом - 87,28% голосов.
Между тем правительство России ушло в отставку. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом России, сообщает Telegram-канал правительства РФ.
Процедура формирования нового состава правительства начинается с назначения председателя правительства. Указ об этом подписывается президентом после утверждения кандидатуры государственной думой. Не позднее недельного срока после своего назначения председатель правительства представляет главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.
Напомним, выборы президента РФ в 2024 году прошли с 15 по 17 марта.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?