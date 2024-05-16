Премьер-министра Словакии ранили в ходе стрельбы  

Уволен ряд сотрудников полиции в управлении безопасности Анкары, обвиняемых в связях с преступной организацией

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Анкара. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Министерства юстиции, после того как его соратник, лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели предупредил о возможной попытке госпереворота, готовящегося в рядах правоохранительных органов.





В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение ряда сотрудников полиции в управлении безопасности Анкары, обвиняемых в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан". В их домах прошли обыски с целью изъятия цифровых материалов, сообщает РИА Новости.





Соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидер партии Националистического движения (МНР) Девлет Бахчели заявил, что речь может идти о заговоре против власти и нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских. Политик, выступая на заседании партии в парламенте, предупредил о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года.





Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели", - пишет РИА Новости со ссылкой на газету Türkiye.





Ожидается, что Эрдоган в среду выступит по этой теме на расширенном заседании правящей партии в парламенте.





Главная прокуратура Анкары начала расследование. В результате расследования может быть предъявлено обвинение в создании незаконной организации для совершения преступления против безопасности и конституционного строя государства.