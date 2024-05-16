15.05.2024, 18:23 6811

Премьер-министра Словакии ранили в ходе стрельбы  

Нападавшего задержали
Премьер-министра Словакии ранили в ходе стрельбы
Фото: pixabay.com
Братислава. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания правительства страны.

В настоящее время премьер-министра на вертолете транспортируют в больницу. Его должны доставить в один из госпиталей в городе Братиславе", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на издание Pravda.



Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже задержали нападавшего.

Ранее сообщалось, что в Турции проводят расследование после сообщений о госперевороте.
 
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Теги:Премьер-министрстрельбаСловакия

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15.05.2024, 14:09 10551

В Турции проводят расследование после сообщений о госперевороте

Уволен ряд сотрудников полиции в управлении безопасности Анкары, обвиняемых в связях с преступной организацией
Анкара. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Министерства юстиции, после того как его соратник, лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели предупредил о возможной попытке госпереворота, готовящегося в рядах правоохранительных органов.

В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение ряда сотрудников полиции в управлении безопасности Анкары, обвиняемых в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан". В их домах прошли обыски с целью изъятия цифровых материалов, сообщает РИА Новости.

Соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидер партии Националистического движения (МНР) Девлет Бахчели заявил, что речь может идти о заговоре против власти и нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских. Политик, выступая на заседании партии в парламенте, предупредил о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года.

Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели", - пишет РИА Новости со ссылкой на газету Türkiye.


Ожидается, что Эрдоган в среду выступит по этой теме на расширенном заседании правящей партии в парламенте.

Главная прокуратура Анкары начала расследование. В результате расследования может быть предъявлено обвинение в создании незаконной организации для совершения преступления против безопасности и конституционного строя государства.
 
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Теги:ТурцияЭрдогангоспереворот
14.05.2024, 17:15 22316

Парламент Грузии принял закон об иноагентах

Закон принят в третьем чтении
Парламент Грузии принял закон об иноагентах
Фото: Depositphotos
Тбилиси. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Грузии на пленарном заседании большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах.

Восемьдесят четыре - за, тридцать - против. Закон принят в третьем чтении", - цитирует РИА Новости спикера парламента Грузии Шалву Папуашвили.


Напомним, в апреле правящая партия Грузии повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах.

В проекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.

Парламентские процедуры вокруг проекта в течение месяца сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов.
 
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Теги:ЗаконГрузияпринятие
14.05.2024, 13:22 25146

Бишкекских чиновников пересадили со служебных авто на автобусы

По вторникам и четвергам госслужащие будут ездить на работу на общественном транспорте и мониторить его работу
Бишкек. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Работникам мэрии и муниципальным служащим Бишкека запретили дважды в неделю ездить на своем автомобиле.

По вторникам и четвергам служащие будут ездить на работу на общественном транспорте. Соответствующий документ подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, сообщает 24 kg.

Информацию подтвердили в муниципалитете.

Согласно документу, сотрудникам и руководителям отдела центрального аппарата мэрии столицы, ведомственных и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений:

  • каждую неделю во вторник и четверг для передвижения по городу использовать только общественный транспорт;
  • во время поездки на общественном транспорте им нужно мониторить соблюдение водителем санитарных норм, качество обслуживания и способы оплаты;
  • служебные автомобили использовать только по работе;
  • департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии организовать транспорт для выездных заседаний.

Отчет о проделанной работе руководители ведомственных и территориальных отделов мэрии, муниципальных предприятий и учреждений будут предоставлять до 25 числа каждого месяца.
 
13.05.2024, 16:17 37911

Комитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах

Президент страны заявила, что наложит вето на законопроект, если он будет принят во всех трех чтениях
Тбилиси. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект об иноагентах в третьем и окончательном чтении.

Докладчиком выступал глава комитета Анри Оханашвили. Согласно регламенту, третье чтение предусматривало внесение редакционных поправок в законопроект. Замечаний редакционного характера ни у кого не было. Проект направлен на рассмотрение в третьем чтении на пленарное заседание, сообщает ТАСС.

По данным издания, противники законопроекта об иноагентах с воскресенья проводят очередной митинг. Они вышли к парламенту на проспекте Руставели и остались там на ночь, чтобы утром 13 мая помешать депутатам начать рассмотрение инициативы в третьем чтении на заседании комитета по юридическим вопросам. К утру понедельника полиция оттеснила протестующих от служебных входов в парламент.

Парламент Грузии 1 мая во втором чтении поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Против него высказывались президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. Госдепартамент США заявил, что целью законопроекта является подрыв активного гражданского общества страны. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" утверждают, что он служит лишь целям обеспечения прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ. Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект, если он будет принят во всех трех чтениях.

С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против принятия закона об иноагентах. Несколько раз демонстрации перерастали в столкновения с силовиками, спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих у парламента Грузии.

Ранее закон об иноагентах приняли в Кыргызстане.
 
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Теги:иноагентыГрузия
12.05.2024, 12:47 54566

Наводнения в Афганистане унесли жизни более 300 человек  

Более двух тысяч домов разрушено
Наводнения в Афганистане унесли жизни более 300 человек
Фото: REUTERS/Sayed Hassib
Кабул. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В результате внезапных наводнений в Афганистане погибли 311 человек, более 2 тысяч домов разрушены.

В Афганистане из-за наводнений в провинции Баглан на северо-востоке страны погибло не менее 311 человек", - пишет издание "Известия" со ссылкой на  Agence France-Presse.



Сообщается, что причинами катаклизма стали проливные дожди.

По данным Международной организации по миграции, более 2 тысяч домов было разрушено.

На северо-востоке страны продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, в большинстве регионов Казахстана из-за паводков был объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Спустя полтора месяца в стране сохраняется сложная паводковая обстановка.

В настоящее время АФМ проверяет расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений в Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в области Улытау. Возбуждено четыре дела по признакам хищения 1 млрд тенге.
 
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Теги:ЖертвыАфганистаннаводнение
12.05.2024, 11:36 55471

Уроженец Казахстана спас женщину из упавшего в реку в Санкт-Петербурге автобуса

Казахстанец сделал массаж сердца пострадавшей
Санкт-Петербург. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Уроженец Республики Казахстан Ерхан Аханов рассказал подробности трагедии с упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге. Казахстанцу удалось спасти одного из пассажиров.

По словам Ерхана Аханова, он взял из багажника своей машины трос и привязал к забору. По нему сначала спустился другой очевидец, а за ним сам Ерхан.

Ребята открыли люк и начали вытаскивать женщину, я начал делать ей массаж сердца, чтобы дать первую медицинскую помощь, у нее начался рвотный рефлекс - водой захлебнулась, я положил ее на бок и снова стал делать массаж сердца. Кто-то из ребят помогал, начал искусственное дыхание делать", - рассказал казахстанец изданию "Фонтанка", сообщает 24.kz.


Напомним, 10 мая в Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал с моста в реку Мойка. По последним данным, число погибших в аварии возросло до семи человек.
 
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Теги:АвтобусСпасениеСанкт-Петербург
11.05.2024, 13:23 63616

На Земле началась сильнейшая магнитная буря с 2003 года

Метеорологи США впервые с 2003 года повысили оценку магнитной бури до максимума
Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Метеорологи впервые с 2003 года повысили оценку магнитной бури до максимальной (G5). До этого ученые предупредили о первой за 20 лет магнитной буре уровня G4. Она продлится до конца выходных, сообщает РБК.

Впервые с 2003 года Земли достигла геомагнитная буря максимального уровня (G5), сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Экстремальные условия уровня G5 достигли Земли в 6.54 вечера по восточному времени (1.54 11 мая мск). Геомагнитный шторм, вероятнее всего, сохранится на протяжении выходных", - говорится в сообщении ведомства в X.


В последний раз магнитная буря подобного уровня возникала в 2003 году, тогда она, в частности, вызвала перебои в подаче электроэнергии в Швеции и повредила трансформаторы в Южной Африке, отмечают метеорологи.

В лаборатории солнечной астрономии института космических исследований (ИКИ) РАН и института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН также повысили оценку магнитной бури до максимума.

В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (экстремально сильная, уровень G5)", - говорится на сайте лаборатории.


Российские ученые отмечают, что в предыдущий раз магнитная буря подобного уровня фиксировалась 11 сентября 2005 года.

До этого ученые оценивали магнитную бурю как очень сильную (уровень G4, предпоследний). По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, она началась вечером 10 мая. "Текущий уровень - G4. Земля погружена в облако плазмы и выйдет из него не раньше чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов. В ближайшие часы ожидается приход еще трех солнечных выбросов", - сказано в сообщении на сайте лаборатории в 21.40 мск.

В РАН 8 мая сообщили о сильном выбросе солнечной массы в сторону Земли, которому предшествовала двойная вспышка на Солнце. Ученые предупредили, что солнечные массы подойдут к Земле 11 мая.

Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) вечером 10 мая зафиксировал по меньшей мере семь выбросов солнечной массы, движущихся к Земле. Источник выброса - большое сложное скопление пятен на Солнце, диаметр которого на тот момент превышал диаметр Земли в 16 раз. Теперь, по данным NOAA, диаметр скопления пятен на Солнце превышает диаметр Земли в 17 раз.

Исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин заявил 10 мая, что "каких-либо существенных последствий на Земле ожидать не стоит".

Возможны кратковременные сбои в космической навигации и связи, вероятно, будут временные проблемы с управлением беспилотниками, однако большинство людей это вряд ли заметит. У жителей средней полосы, включая москвичей, появится шанс полюбоваться полярными сияниями", - сказал он.


Магнитные бури могут вызывать сбои в работе энергосистем и навигации, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Что касается влияния на здоровье людей, этот аспект остается неизученным, но склонным к метеозависимости людям рекомендуют полноценно отдыхать, избегать стрессов и переутомления.
 
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Теги:Землямагнитная буря
07.05.2024, 15:17 95441

Путин официально вступил в должность президента России

Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле принес присягу и официально стал президентом России
Путин официально вступил в должность президента России
Фото: kremlin.ru
Москва. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации на шестилетний срок.

Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле принес присягу и официально стал президентом России, сообщает РИА Новости.

Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", - сказал Путин, положив руку на специальное издание Основного закона страны.


Это уже пятый срок Путина на посту главы государства, напоминает ТАСС.

Два его первых срока продолжались по четыре года; после внесения поправок в Конституцию России мандат главы государства был продлен до 6 лет. Первый шестилетний срок Путин отработал с 2012 года, второй - с 2018 года. После внесения изменений в Основной закон в 2020 году он смог баллотироваться на выборах в 2024 году, которые выиграл с рекордным результатом - 87,28% голосов.

Между тем правительство России ушло в отставку. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом России, сообщает Telegram-канал правительства РФ.

Процедура формирования нового состава правительства начинается с назначения председателя правительства. Указ об этом подписывается президентом после утверждения кандидатуры государственной думой. Не позднее недельного срока после своего назначения председатель правительства представляет главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Напомним, выборы президента РФ в 2024 году прошли с 15 по 17 марта.
 
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Теги:ПрезидентПутинИнаугурация

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