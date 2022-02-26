Токаев обсудил ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Армении

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НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прибывшим в Республику Казахстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахстанско-армянских отношений с акцентом на укрепление торгово-экономического сотрудничества, в том числе по линии ЕАЭС. Лидеры также обсудили взаимодействие в рамках международных организаций и ситуацию вокруг Украины", - сообщает Акорда.

Токаев отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества.

В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений. Очень важная дата. Налажен открытый политический диалог на высшем и высоком уровнях. Развиваются парламентские связи, культурно-гуманитарные контакты", - сказал президент.

Глава государства высоко оценил текущее председательство Армении в ОДКБ и выразил признательность Николу Пашиняну за поддержку решения о направлении миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан во время трагических январских событий.

В свою очередь руководитель армянского правительства выразил благодарность за гостеприимство и высокий уровень организации заседания ЕМПС.

Очень рад, что наши отношения с Казахстаном успешно развиваются. Сейчас в формате ЕАЭС мы обсуждаем вопросы дальнейшего экономического сотрудничества, и развития евразийского экономического пространства", - сказал Пашинян.

Он также положительно оценил механизмы кризисного реагирования ОДКБ, отметив приоритетность этого вопроса в рамках председательства Армении в организации.



