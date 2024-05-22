Токаев оставил запись в книге соболезнований в иранском посольстве

Об этом на круглом столе, посвященном актуальной теме "Китайско-казахстанские отношения на основе соблюдения принципа одного Китая", заявила генеральный консул КНР Цзян Вэй

Фото: Генконсульство КНР в Алматы

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Алматы. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в генконсульстве Китайской Народной Республики в Алматы прошел круглый стол, посвященный актуальной теме "Китайско-казахстанские отношения на основе соблюдения принципа одного Китая".





В свободной дискуссии приняли участие эксперты-востоковеды и журналисты, принимала гостей генеральный консул КНР г-жа Цзян Вэй.





Встречу предварила небольшая фотовыставка в честь 32-летия установления дипломатических отношений, на которой можно было увидеть важные вехи развития казахстанско-китайской дружбы.





Генконсульство КНР в Алматы Генконсульство КНР в Алматы Генконсульство КНР в Алматы





Обе стороны договорились развивать отношения дружбы и сотрудничества на основе взаимного уважения, суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, принципов равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования. Можно сказать, что на протяжении прошедших 32 лет обе стороны все время придерживаются этих принципов", - подчеркнула в приветственном слове Цзян Вэй.





Всего по этому принципу дипломатические отношения с КНР установили 183 страны.





Казахстан признает правительство КНР единственным законным правительством, а Тайвань - неотъемлемой частью территории Китая. Китай, в свою очередь, тоже поддерживает Казахстан в самостоятельном выборе пути развития и реализации стратегии Нового Казахстана. Во время январских событий председатель Си Цзиньпин тоже своевременно посылал твердую поддержку позиции казахстанского правительства и президента Касым-Жомарта Токаева. Казахстан тоже неоднократно, четко и твердо выражал свою позицию принципа одного Китая и всегда выступал против любой формы независимости Тайваня. Я думаю, это общая международная тенденция, общий консенсус", - подчеркнула генконсул.





Тем не менее, по ее словам, в последнее время "некоторые силы воспользовались выбором руководства Тайваня для того, чтобы пропагандировать его независимость и провоцировать конфронтацию сторон Тайваньского пролива".





Генконсул подчеркнула, что Китай выступает категорически против любых политических контактов Тайваня со странами, установившими дипотношения с КНР.





Позиция Китая всегда была ясной и последовательной. Мы придерживаемся принципа одного Китая и категорически выступаем против любой деятельности в поддержку так называемой независимости Тайваня. Я думаю, что защита государственного суверенитета и территориальной целостности является твердой волей и священной миссией правительства и народа Китая. Поэтому мы сегодня хотели бы вместе с нашими казахстанскими друзьями и коллегами обсудить эту тему и услышать ваше мнение и точку зрения", - обратилась Цзян Вэй к присутствующим.





Стоит отметить, все гости и участники дискуссии выразили единодушное мнение, что Казахстан поддерживает принцип государственной целостности КНР.





Мы только за дружбу народов, тем более ближайших соседей, живущих рядом на протяжении тысяч лет. Именно мы (журналисты. - Прим. ред.) являемся проводниками между властью и людьми. Сегодня медиа играют очень большую роль. Взбунтовать, навести смуту - все это потом очень плохо может сказаться на состоянии народа, и каждое СМИ, каждый блогер должен быть социально ответственным", - заявила журналист-документалист Мадина Ашилова.





Генконсульство КНР в Алматы





Никто не может сказать, что дружба между народами - это не политика. Это тоже политика", - поддержала слова журналиста генконсул.





Она выразила благодарность всем экспертам и ученым, а также СМИ за поддержку и большую работу по сближению народов Казахстана и Китая и укреплению этих отношений.





Есть достаточно опасное заблуждение о том, что Тайваньский кризис - это где-то далеко и нас не сильно касается. Хотя на самом деле позиция Казахстана с самого начала дипотношений была твердой - это полная поддержка территориальной целостности и суверенитета Китая. Она продиктована национальными интересами Казахстана и заботой обо всем мире. Дело в том, что в силу огромного веса всей китайской экономики и важности восточной Азии, мореходства, судоходства, столкновение великих держав и проблема Тайваньского пролива касаются всего мира. Не дай бог грянет - в стороне не останется никто", - пояснил востоковед и китаевед Адиль Каукенов.





Генконсульство КНР в Алматы





Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя поддерживать провокации, ведущие к обострению конфликта в Тайваньском проливе.





По обоим его берегам сосредоточены огромные, высокотехнологичные производства. Это важнейшая точка мировая, на которую мы не всегда обращаем внимание, потому что стороны мудры. Никто не хочет войны. Этот момент в казахстанском пространстве мы должны поддерживать. Мы заинтересованы в мире, в том чтобы Китай был неделим. Все здравомыслящие люди по всему миру это понимают", - подчеркнул эксперт.





Для понимания сути вопроса нужно внимательно изучать историю дипломатических отношений и государственности как в Казахстане, так и в Китае, считает главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Айдар Амребаев. По его мнению, сложный, исторический контекст нужно внимательно и с пониманием рассматривать, чтобы избегать различных инсинуаций, недомолвок и кривотолков относительно сегодняшних фактов и событий, которые могут лечь в основу ненужных разногласий и конфликтов.





Генконсульство КНР в Алматы





Что касается Тайваня, есть современная политическая реальность, в которой Китайская Народная Республика является законным представителем китайского народа во всех международных организациях. Это та реальность, с которой мы имеем дело и которую поддерживаем", - уточнил Амребаев.





Объективно мы понимаем, что мир сегодня сильно меняется. Мировой порядок, который сложился после Второй мировой войны, те правила, они меняются, корректируются определенными игроками. Формируется новая реальность, новые полюсы. В то же время мы наблюдаем, как вновь актуальными становятся военно-политические блоки. Мне кажется, Казахстану и Китаю нужно подтверждать свою приверженность внеблоковому мышлению, отказаться от присоединения к каким-либо альянсам. Именно здесь Казахстан и Китай могли бы выступить с единых позиций", - отметил китаевед Руслан Изимов.





Генконсульство КНР в Алматы





Позицию единого Китая поддержали все участники дискуссии. Они выразили желание чаще проводить подобные дружеские встречи, а также предложили усилить просветительскую работу, например в части издания китайских авторов на казахском языке и наоборот.



