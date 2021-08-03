Токаев поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении

Фото пресс-служба Акорды

НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Республики Армения, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства направил поздравительную телеграмму премьер-министру Республики Армения Никола Пашиняну, сообщает пресс-служба Акорды.

Оказанное Вам доверие является ярким свидетельством широкой поддержки Вашего курса, направленного на обеспечение стабильности, единства и согласия в обществе, повышение благосостояния граждан, укрепление авторитета Армении на международной арене", - говорится в телеграмме.

Глава государства выразил уверенность, что дальнейшая деятельность Никола Пашиняна на ответственном государственном посту будет способствовать устойчивому развитию и прогрессу Армении, а также расширению и углублению казахстанско-армянских отношений в двустороннем и многостороннем форматах.

Касым-Жомарт Токаев пожелал премьер-министру Армении крепкого здоровья и больших успехов во имя благополучия и процветания дружественного армянского народа.

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