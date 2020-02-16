Токаев поблагодарил правительство Кувейта за содействие при проведении операции "Жусан"

Мюнхен. 15 февраля. Kazakhstan Today - В рамках визита в Мюнхен президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Кувейта шейхом Сабахом Халидом аль-Хамад ас-Сабахом, передает Kazakhstan Today.

Отмечая дружественный характер и позитивную динамику межгосударственных связей, президент Казахстана обратил внимание на наличие значительного потенциала для взаимного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, сообщает пресс-служба Акорды.

Мы являемся очень хорошими партнерами в рамках Организации исламского сотрудничества. В столице Казахстана Нур-Султане открыта штаб-квартира Исламской организации по продовольственной безопасности, которая также может придать продуктивный импульс нашему взаимодействию", - сказал глава государства.

Он выразил благодарность правительству Кувейта за содействие в решении вопросов использования кувейтских военно-воздушных баз при осуществлении гуманитарной операции " Жусан " в январе 2019 года.

Глава государства также отметил большой потенциал экономической кооперации двух стран, в том числе в сферах строительства, энергетики, сельского хозяйства, финансов, инвестиций и туризма.

Премьер-министр Кувейта также дал высокую оценку перспектив укрепления связей с Казахстаном.

Между нашими странами существует огромный потенциал для сотрудничества в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном, туристическом направлениях", - считает глава кувейтского правительства.

Шейх Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах отметил, что перед межправительственной комиссией по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами стоят важные задачи. Он выразил надежду, что в рамках предстоящего 4-го заседания комиссии будут выработаны новые подходы, которые позволят вывести казахстанско-кувейтские отношения на новый уровень.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил премьер-министра Кувейта совершить визит в Казахстан.

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