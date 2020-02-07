Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбеков сообщил о том, что все этапы спецоперации "Жусан" завершены, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"Мы завершили все этапы "Жусана". Вы знаете, что мы 14 детей из Ирака вывезли", - сказал журналистам в кулуарах сената парламента Нургали Билисбеков, отметив, что пока больше не планируется проведение спецоперации.

Мы проводим соответствующую работу по нашим гражданам, которые в зонах конфликта находятся, пока полной информации по ним нет. Но предварительную, подготовительную работу, консультации мы проводим", - отметил он.

Напомним: в начале января 2019 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые рассказал о гуманитарной операции "Жусан", в ходе которой из Сирии было эвакуировано несколько сотен казахстанцев. В январе, в ходе первого этапа операции, эвакуировали 47 граждан Казахстана, в том числе 30 детей. Второй этап операции "Жусан" был проведен 7 и 9 мая. В эти дни из Сирии был эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей. Во время третьего этапа операции, с 28 по 31 мая, в Казахстан вернулся 171 ребенок





За все этапы спецоперации "Жусан" на родину вернули 595 наших соотечественников. Более 400 из них - дети.





По информации Комитета национальной безопасности, в 2019 году при координации КНБ из Сирии возвращены 595 граждан Казахстана.





В рамках первого этапа в Казахстан вернулись 47 человек: 6 мужчин, 11 женщин, 30 детей, второго - 231 человек: 16 мужчин, 59 женщин, 156 детей (18 сирот), третьего - 246 человек: 8 мужчин, 67 женщин, 171 ребенок (9 сирот), четвертого - 71 человек: 3 мужчин, 19 женщин, 49 детей (5 сирот).





Все женщины и дети прошли курсы реабилитации и адаптации.





За участие в деятельности террористических организаций осуждены 31 мужчин, 12 женщин. Под следствием находятся еще 14 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства