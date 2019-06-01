Из Сирии эвакуирован 171 ребенок

Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - Из зон боевых действий в Сирии эвакуирован 171 ребенок, говорится в заявлении президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, передает Kazakhstan Today.

"По моему поручению с 28 по 31 мая успешно проведен заключительный третий этап специальной гуманитарной операции "Жусан". Из Сирии возвращена очередная группа наших соотечественников. Благодаря слаженной работе государственных структур Казахстана и тесному взаимодействию с зарубежными партнерами из зон боевых действий эвакуирован 171 ребенок. По возвращении в Казахстан они размещены в специальном адаптационном центре, где проходят реабилитацию и получают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Гуманитарная операция "Жусан" - это масштабная акция, которая была инициирована Первым Президентом - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и осуществлялась с прошлого года. В результате комплекса мероприятий из зон боевых действий на Родину возвращены 357 детей. Обеспечение безопасности детей стало главной целью операции "Жусан"

Итоги гуманитарной операции "Жусан" показали способность нашего государства эффективно решать самые сложные задачи. Благодарю всех участников операции - сотрудников специальных служб, дипломатов, военных, которые с честью выполнили возложенную на них ответственную миссию. Вернувшиеся домой, соотечественники получили возможность начать новую жизнь, а дети обрели мирное небо над головой. Мы будем и впредь защищать права и безопасность наших граждан", - отметил глава государства.

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