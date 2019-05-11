Нур-Султан. 10 мая. Kazakhstan Today - Из Сирии эвакуировали еще 231 казахстанца, передает Kazakhstan Today.

"По моему поручению 7 и 9 мая из Сирии эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот. Эта масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции "Жусан", которая была успешно проведена по указанию Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года", - говорится в заявлении президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, которое опубликовал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

В отношении всех прибывших граждан госорганами и неправительственными организациями проведены мероприятия по реабилитации. Оказана медицинская, психологическая и социальная помощь.

Уже сейчас можно рассказать о положительном эффекте данной работы. Вернувшиеся в январе этого года женщины отказались от радикального прошлого, устроились на работу, восстановили связи с родственниками. Дети пошли в школы и детские сады. Выехавшие в зоны боевых действий граждане Казахстана решились на такой опрометчивый шаг под влиянием деструктивной, по сути, лживой пропаганды террористов. Теперь они возвращаются в Казахстан добровольно, в надежде начать новую жизнь. Их дети не должны страдать на чужбине и отвечать за ошибки своих родителей. Казахстан подтверждает свои обязательства по борьбе с терроризмом , а также оказанию всесторонней помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. Гуманитарная акция будет продолжена. Никто из наших людей не будет брошен на произвол судьбы", - заявил Токаев.

Глава государства выразил благодарность сотрудникам Министерства иностранных дел, Комитета национальной безопасности и других государственных органов, а также зарубежным партнерам, принявшим участие в указанной гуманитарной операции.

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