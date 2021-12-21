Токаев подписал поправки в Конституционный закон о судебной системе

Фото: Нур Отан

НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - По итогам инициированных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым первых прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов в этом году члены партии "Nur Otan" победили в 87,5% округов. Акимами избраны 670 кандидатов, выдвинутых от партии на региональных конференциях, а также 87 самовыдвиженцев-нуротановцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

47% победивших нуротановцев - это новые лица, в том числе представители образования, предприниматели, фермеры. Средний возраст - 46 лет. Представленность женщин - 10%, молодежи до 35 лет - 18%. Многие являются председателями первичных партийных организаций, участниками внутрипартийных праймериз.





Стартовавшие 25 июля 2021 года по инициативе Главы государства прямые выборы сельских акимов дали системный импульс работе партий с населением непосредственно на местах. В результате конкурентной борьбы нуротановцы победили в большинстве избирательных округов. В качестве акимов были избраны также самовыдвиженцы и представители 5-ти других партий. Таким образом, переход на пропорциональную избирательную систему на всех уровнях серьезно укрепил институциональное значение и роль партий. В широком контексте эти выборы подтвердили практическую реализацию инициированных Елбасы 5-ти институциональных реформ, направленных на активизацию участия граждан в процессе принятия решений, а также формирование подотчетного государства", - отметил ранее в своей статье "Партийная система - институциональная опора государственности" первый зампред правящей партии Бауыржан Байбек.

Напомним, что в текущем году первые прямые выборы сельских акимов прошли в 864 сельских округах. Из них 730 акимов были избраны 25 июля, еще 134 акима - с августа по декабрь.

Кандидаты от Демократической партии "Ақ жол", Народной партии Казахстана, "Adal", "Ауыл" и Общенациональной социально-демократической партии выиграли в 8,5% сельских округов. В 4% сельских округов победили самовыдвиженцы, не являющиеся представителями ни одной из партий.

По информации пресс-службы партии, все кандидаты от "Nur Otan" прошли семинары на базе Школы политического менеджмента партии и были обеспечены необходимой организационной, методологической и другой поддержкой. У каждого выработана своя конкретная предвыборная программа, подкрепленная при поддержке партии соответствующими ресурсами с учетом возможностей территорий.