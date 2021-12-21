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Токаев подписал поправки в Конституционный закон о судебной системе

20.12.2021, 16:55 21646
Токаев подписал поправки в Конституционный закон о судебной системе
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статус судей Республики Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Также главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы".
 
Текст законов публикуется в печати. 
 
 
Теперь законодательно будет закреплена норма по привлечению в судебную систему профессионалов, специализирующихся в узких отраслях права. Для этого претенденты должны будут проходить отдельный конкурс, включающий сдачу специализированного квалификационного экзамена. Эти и другие новеллы отражены в Конституционном законе "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан". Также расширяются полномочия Высшего судебного совета по рассмотрению вопросов назначения кандидатов на вакантные должности судей. 

 

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новости по теме

"Почти треть - женщины и молодежь". Нуротановцы победили в 87,5% сельских округов

21.12.2021, 15:31 2461
"Почти треть - женщины и молодежь". Нуротановцы победили в 87,5% сельских округов
Фото: Нур Отан
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - По итогам инициированных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым первых прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов в этом году члены партии "Nur Otan" победили в 87,5% округов. Акимами избраны 670 кандидатов, выдвинутых от партии на региональных конференциях, а также 87 самовыдвиженцев-нуротановцев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
47% победивших нуротановцев - это новые лица, в том числе представители образования, предприниматели, фермеры. Средний возраст - 46 лет. Представленность женщин - 10%, молодежи до 35 лет - 18%. Многие являются председателями первичных партийных организаций, участниками внутрипартийных праймериз.

Стартовавшие 25 июля 2021 года по инициативе Главы государства прямые выборы сельских акимов дали системный импульс работе партий с населением непосредственно на местах. В результате конкурентной борьбы нуротановцы победили в большинстве избирательных округов. В качестве акимов были избраны также самовыдвиженцы и представители 5-ти других партий. Таким образом, переход на пропорциональную избирательную систему на всех уровнях серьезно укрепил институциональное значение и роль партий. В широком контексте эти выборы подтвердили практическую реализацию инициированных Елбасы 5-ти институциональных реформ, направленных на активизацию участия граждан в процессе принятия решений, а также формирование подотчетного государства", - отметил ранее в своей статье "Партийная система - институциональная опора государственности" первый зампред правящей партии Бауыржан Байбек.

 
Напомним, что в текущем году первые прямые выборы сельских акимов прошли в 864 сельских округах. Из них 730 акимов были избраны 25 июля, еще 134 акима - с августа по декабрь. 
 
Кандидаты от Демократической партии "Ақ жол", Народной партии Казахстана, "Adal", "Ауыл" и Общенациональной социально-демократической партии выиграли в 8,5% сельских округов. В 4% сельских округов победили самовыдвиженцы, не являющиеся представителями ни одной из партий.
 
По информации пресс-службы партии, все кандидаты от "Nur Otan" прошли семинары на базе Школы политического менеджмента партии и были обеспечены необходимой организационной, методологической и другой поддержкой. У каждого выработана своя конкретная предвыборная программа, подкрепленная при поддержке партии соответствующими ресурсами с учетом возможностей территорий.
 
 

В Ашхабаде состоялось заседание Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии

21.12.2021, 09:42 9016
АШХАБАД. 21 ДЕКАБРЯ - В Ашхабаде состоялось 11-ое заседание Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под сопредседательством заместителя премьер-министра РК Романа Скляра и заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Чары Гылыджова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания участники обсудили актуальные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества. В том числе были рассмотрены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области транспорта и коммуникаций, финансов и инвестиций, сельского, водного хозяйства и охраны окружающей среды, строительства, культуры и туризма, здравоохранения, образования и науки, а также в газовой и социально-трудовой сферах. Туркменистан является одним из важных торговых партнеров Казахстана в Центральной Азии, сообщила пресс-служба правительства РК. 
 
Итоги 11 месяцев текущего года свидетельствуют о динамичном росте взаимной торговли. 
 
По итогам заседания был подписан Протокол 11-го заседания Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
 
Как сообщалось ранее, вчера премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Москву провел переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также руководством государственных компаний и финансово-банковских структур России.
 

В Нур-Султане проходит очередная встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии

21.12.2021, 09:28 10261
В Нур-Султане проходит очередная встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии
Фото: aa.com.tr
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - 21-22 декабря 2021 года в Нур-Султане проходит очередная встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны рассмотрят нынешнюю обстановку в Сирии, задачи по поддержанию спокойствия в зонах деэскалации во исполнение ранее достигнутых соглашений в рамках Астанинского процесса, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК. 
 
С целью придать импульс переговорному процессу под эгидой ООН стороны обсудят перспективы работы сирийского Конституционного комитета в Женеве. 
 
Запланировано проведение заседания Рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также ООН и Международного комитета Красного Креста. 
 
В переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака. 
 
Отмечается, что двусторонние и трехсторонние консультации продолжатся два дня. 
 

Казахстан и Россия подписали соглашения в области развития рынка газа и транспортных коридоров

21.12.2021, 08:55 11791
Казахстан и Россия подписали соглашения в области развития рынка газа и транспортных коридоров
МОСКВА. 21 ДЕКАБРЯ - По итогам переговоров премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с председателем правительства России Михаилом Мишустиным подписан меморандум о сотрудничестве в области развития производственно-сбытовой инфраструктуры использования природного газа в качестве моторного топлива на международном транспортном маршруте "Западная Европа - Западный Китай", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ подписали министры энергетики Казахстана и России.
 

Важно отметить, что указанный проект соответствует инициативе "Один пояс - один путь" и Плану сотрудничества по сопряжению Новой экономической политики "Нурлы Жол" и строительства "Экономического пояса Шелкового пути. Также проект поддерживает цели и задачи саммитов в Париже и Глазго по Декарбонизации транспортного сектора на основе Доктрины последовательного сокращения выбросов парниковых газов и достижения углеродной нейтральности к 2060 году", - отметили в Минэнерго. 

 
Также по итогам переговоров премьер-министров подписан план совместных действий по развитию автодорожной инфраструктуры указанного транспортного коридора и автомобильной дороги "Меридиан" на 2021-2030 годы. 
 
Принята Дорожная карта по развитию автомобильных пунктов пропуска через казахстанско-российскую государственную границу на период 2021-2025 годов. 
 
Казахстанский оператор по продвижению экспорта АО QazTrade заключил меморандумы о сотрудничестве с АО "Российский экспортный центр" и маркетплейсом Ozon, сообщила пресс-служба правительства РК.

 

Казахстан выдвинул ряд предложений для помощи Афганистану на чрезвычайном заседании СМИД ОИС

20.12.2021, 09:38 25846
Казахстан выдвинул ряд предложений для помощи Афганистану на чрезвычайном заседании СМИД ОИС
ИСЛАМАБАД. 19 ДЕКАБРЯ - Первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев принял участие в чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества по гуманитарной ситуации в Афганистане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В своем выступлении Шахрат Нурышев отметил вносимый Казахстаном вклад в усилия международного сообщества по восстановлению Афганистана и преодолению гуманитарного кризиса в этой стране. В этой связи он озвучил ряд предложений, в том числе по усиленному использованию потенциала Исламской организации продовольственной безопасности для оказания помощи Афганистану, сотрудничеству стран ОИС по обучению афганских студентов в Казахстане, использованию казахстанской вакцины Qazvac и МФЦА для сотрудничества с создаваемым Исламским банком развития Гуманитарным трастовым фондом", - проинформировали в МИД РК.

 
Сообщается, что мероприятие продемонстрировало солидарность мусульманских стран с афганским народом и стремление предпринять активные действия по предотвращению ухудшения ситуации. К участникам СМИД ОИС обратился премьер-министр Иcламской Республики Пакистан Имран Хан с призывом трансформировать заявления в реальные действия в отношении помощи Афганистану.
 
Специально приглашенный для ознакомления с гуманитарной ситуацией в стране и. о. министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заверил участников, что новые власти обеспечивают безопасность для всех жителей и предпринимают необходимые меры для удовлетворения требований и ожиданий ОИС и международного сообщества, в том числе в области борьбы с терроризмом и наркотрафиком. В то же время он обратил внимание на срочную необходимость гуманитарной помощи и обеспечения финансирования для выплат гражданам.
 
Одним из важных результатов заседания стало решение о формировании Программы продовольственной безопасности Афганистана под эгидой Исламской организации по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой находится в Казахстане.
 
По итогам заседания стороны приняли совместное заявление, в котором заявили о готовностии далее оказывать гуманитарное содействие Афганистану, а также закрепили решение назначить заместителя генерального секретаря ОИС Тарига Али Бахита Специальным представителем Генерального секретаря организации по Афганистану.

 

МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

17.12.2021, 17:38 50266
МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности
Фото: tass.ru
МОСКВА. 17 ДЕКАБРЯ - МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает РИА Новости, российское внешнеполитическое ведомство на своем официальном портале опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности.
 
Основные положения первого документа:
 
 - исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины;
 
 - не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) — кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО;
 
 - отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;
 
 - не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны;
 
 - не проводить учения и другие действия с численностью свыше бригады в согласованной приграничной полосе, регулярно обмениваться информацией о военных учениях;
 
 - подтвердить, что стороны не рассматривают друг друга как противников, закрепить договоренность решать мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;
 
 - дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной;
 
 - создать горячие линии для экстренных контактов.
 
Документ составлен на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу. Соглашение заработает с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии от более чем половины подписавших его государств.
 
Уточняется также, что любой участник может выйти из соглашения, сообщив об этом депозитарию. В этом случае действие договора прекратится в индивидуальном порядке через 30 дней.
 
Основные положения второго документа:
 
 - не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности;
 
 - воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;
 
 - воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;
 
 - не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;
 
 - не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;
 
 - не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;
 
 - США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран;
 
 - США взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
 
Соглашение составлено на русском и английском языках и вступает в силу с даты получения письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур.
 
По информации источника, президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры, чтобы выработать четкие международно-правовые договоренности, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.
 

Си Цзиньпин поддерживает российскую инициативу о создании системы гарантий безопасности

15.12.2021, 18:06 121516
Си Цзиньпин поддерживает российскую инициативу о создании системы гарантий безопасности
Фото: ria.ru
МОСКВА. 15 ДЕКАБРЯ - Президент России Владимир Путин в ходе видеосаммита с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал о своем разговоре с президентом США Байденом, на что председатель КНР сообщил, что поддерживает российскую инициативу о создании системы гарантий безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Они также обсудили организованный США "саммит за демократию" и отметили, что он контрпродуктивен и насаждает новые разделительные линии, сообщает РИА "Новости" в своем телеграм-канале.
 
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, российский и китайский лидеры заявили на сегодняшнем онлайн-саммите, что отношения их стран превосходят союзнический уровень.
 
Среди прочего они отметили, что создаваемый США формат AUKUS подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность, и высказали озабоченность по поводу реконфигурации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
 
Как сообщалось ранее, Путин и Си Цзиньпин в ходе встречи договорились о создании независимой финансовой структуры.
 
Также напомним, что в ходе встречи было отмечено, что Китай становится международным центром по производству российских вакцин Спутник V и Спутник Лайт.
 

Лидеры РФ и КНР провели онлайн-переговоры

15.12.2021, 18:00 122116
Лидеры РФ и КНР провели онлайн-переговоры
Фото: кадр из видео
МОСКВА. 15 ДЕКАБРЯ - Владимир Путин и Си Цзиньпин провели онлайн-переговоры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РИА "Новости", в открытой части беседы Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили двусторонний диалог и вскользь коснулись международной повестки.
 

Рад возможности выйти с вами на прямую линию связи. Считаю наши отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в двадцать первом веке", - заявил Путин.

 
Глава КНР поблагодарил российского президента за противостояние попыткам вбить клин между Москвой и Пекином, а также отметил увеличение числа совместных проектов и рост товарооборота.
 

В январе - ноябре этого года товарооборот увеличился на 31%, до 123 миллиардов долларов. Уже побиты рекордные показатели допандемийного 2019 года. В недалекой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в 200 миллиардов", - согласился Путин.

 
Также, стороны выразили надежду на личную встречу в феврале и совместное участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Российский президент сказал, что не сомневается, что спортивные мероприятия будут организованы на самом высоком уровне. После вступительных слов переговоры продолжились в закрытом режиме.
 
 

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