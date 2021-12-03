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Токаев подписал соглашения об оказании военно-технической помощи Таджикистану и Кыргызстану

02.12.2021, 17:50 26245
Токаев подписал соглашения об оказании военно-технической помощи Таджикистану и Кыргызстану
НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности в прилегающих районах таджикско-афганской границы, а также Соглашение об оказании военно-технической помощи Кыргызстану, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее сообщалось, что казахстанские сенаторы ратифицировали соглашения об оказании военной помощи Таджикистану и Кыргызстану. 
 
Соглашение предусматривает разовую передачу кыргызской и таджикской стороне военного имущества, в частности боеприпасов и специального оборудования.


Заместитель министра обороны генерал-майор Руслан Шпекбаев отметил, что передача военного имущества Кыргызстану не повлияет на состояние боевой готовности и обороноспособности Казахстана, так как помощь оказывается из сверхнормативных запасов текущего довольствия Вооруженных сил.

Оказание военно-технической помощи Таджикистану усилит возможности Вооруженных сил по отражению этих угроз, а также укрепит безопасность Центрально-Азиатского региона.
 

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Шавкат Мирзиёев с государственным визитом посетит Казахстан

03.12.2021, 18:05 4483
Шавкат Мирзиёев с государственным визитом посетит Казахстан
Фото: review.uz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев с государственным визитом посетит Республику Казахстан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 5-6 декабря Казахстан с государственным визитом посетит Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составах, призванные придать новый импульс многогранным казахско-узбекским отношениям. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений", - сообщил в своем Facebook Берик Уали.

 

В Алматы открыт Дом дружбы

01.12.2021, 18:51 54514
В Алматы открыт Дом дружбы
АЛМАТЫ. 1 ДЕКАБРЯ - Сегодня, в День Первого Президента Казахстана, в торжественной обстановке открыли городской Дом дружбы Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дом дружбы, расположенный по улице Жарокова, имеет огромное значение для всех представителей этнокультурных объединений Алматы. Елбасы Нурсултан Назарбаев стоял у истоков создания Ассамблеи народа Казахстана. Первый Президент подчеркивал, что приобщенность к национальной истории формирует чувство единства своих истоков у всех казахстанцев, сообщили в пресс-службе акима Алматы. 

В акимате отметили, что Алматы - уникальный город по этническому и культурному многообразию. Поэтому открытый по поручению акима мегаполиса Бакытжана Сагинтаева городской Дом дружбы станет площадкой для межэтнического диалога, взаимодействия и сотрудничества с общественными организациями. Теперь 36 этнокультурных объединений будут находиться под одним шаныраком.

В просторном здании созданы все условия для сохранения традиций, языков, культуры. Предусмотрено 24 кабинета, конференц-зал, языковой класс, танцевальный зал, кабинеты медиации и Совета общественного согласия, а также общественная приемная.

Председатель Совета общественного согласия АНК города Алматы Ахметжан Шардинов сообщил, что этнокультурные центры под общим шаныраком будут и дальше работать над сохранением межэтнического согласия в мегаполисе.

Дом дружбы - это знаковый символ, воплощающий гармонию и прочный мир, установленный в нашем обществе. Поэтому его открытие должно стать еще одним фактором, способствующим сохранению мира и согласия в нашем городе. Мир между представителями всех национальностей, проживающих в Казахстане, есть основа стабильного экономического роста, социального и культурного прогресса", - сказал Шардинов. 


В свою очередь, руководитель Казахстанского русского культурного центра, заместитель председателя АНК города Алматы Всеволод Лукашев считает, что новый городской Дом дружбы станет для всех общин ориентиром по дальнейшей работе в сфере межэтнических отношений.

Открытие городского Дома дружбы способствует также укреплению казахстанской идентичности и общенационального единства, решению общих задач по сохранению традиций, языков, культур этнических групп Казахстана, формированию межэтнической толерантности и общественного согласия, а также интеграции усилий этнокультурных объединений в достижении целей и задач Ассамблеи", - сказал он.


 

ОДКБ призывает ядерные державы ограничить дислокацию ядерного оружия своей территорией

01.12.2021, 14:16 63073
МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ - Организация договора о коллективной безопасности, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, в своем заявлении призвала государства-участники Договора о нераспространении ядерного оружия, обладающие ядерным оружием, ограничиться его дислокацией на своих территориях без его размещения за рубежом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте ОДКБ, государства - члены ОДКБ привержены делу укрепления мира, глобальной и региональной стабильности и безопасности, необходимости консолидации усилий всех государств для решения актуальных проблем человечества на основе общепризнанных норм и принципов международного права.
 

Государства-члены ОДКБ настоятельно призывают государства-участники Договора о нераспространении ядерного оружия, обладающие ядерным оружием, ограничиться его дислокацией на своих территориях без его размещения за рубежом, ликвидировать всю инфраструктуру, позволяющую обеспечить быстрое развертывание этого оружия на территории неядерных государств, воздержаться от проведения учений, связанных с отработкой навыков применения ядерного оружия личным составом Вооруженных сил государств, не обладающих такими вооружениями", - говорится в заявлении.

 
Кроме того, ОДКБ отмечают негативное развитие ситуации в области противоракетной обороны. Считают, что наращивание систем стратегической ПРО и их развертывание в одностороннем порядке в различных регионах мира могут неблагоприятно сказываться на международной и региональной безопасности, затрагивать интересы безопасности многих государств, подрывать основы для выработки и использования многосторонних политико-дипломатических методов противодействия распространению ракет и ракетных технологий. Государства - члены ОДКБ выступают против подобных шагов и считают недопустимыми попытки обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других.
 

Государства-члены ОДКБ выражают сожаление в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года. В отсутствие данного Договора, который на протяжении 30 лет составлял одну из основ системы контроля над вооружениями, возникают дополнительные риски гонки вооружений и возрастания ракетных угроз", - также говорится в документе.

 
ОДКБ в своем заявлении заявляет о неприятии курса на военно-политическое сдерживание государств - членов организации и подчеркивает, что наращивание имеющихся, создание и развертывание новых военных группировок, военной инфраструктуры и логистических возможностей, а также увеличение масштабов учений на сопредельных к зоне ответственности ОДКБ территориях ведут к нагнетанию напряженности и подрывают усилия по формированию общего и неделимого пространства безопасности.
 
Также ОДКБ отмечает недопустимость провокационных действий у границ государств-членов ОДКБ, которые могут привести к опасным инцидентам и росту военно-политической напряженности. Выражаем глубокую озабоченность перемещением иностранных террористов-боевиков в зоны вооруженных конфликтов.
 

Государства-члены ОДКБ подчеркивают важность снижения напряженности на континенте и ожидают конструктивной реакции стран НАТО на меры, представленные в Открытом обращении министров иностранных дел государств-членов ОДКБ к министрам иностранных дел государств - членов НАТО об укреплении взаимного доверия и развитии сотрудничества от 22 мая 2019 года", - отмечается в документе.

 
Как сообщалось ранее, в Организации Договора о коллективной безопасности планируют создать оперативную группу в случае обострения ситуации в Афганистане. 
 

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