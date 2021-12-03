Токаев подписал соглашения об оказании военно-технической помощи Таджикистану и Кыргызстану

НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности в прилегающих районах таджикско-афганской границы, а также Соглашение об оказании военно-технической помощи Кыргызстану, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее сообщалось, что казахстанские сенаторы ратифицировали соглашения об оказании военной помощи Таджикистану и Кыргызстану.

Соглашение предусматривает разовую передачу кыргызской и таджикской стороне военного имущества, в частности боеприпасов и специального оборудования.









Заместитель министра обороны генерал-майор Руслан Шпекбаев отметил, что передача военного имущества Кыргызстану не повлияет на состояние боевой готовности и обороноспособности Казахстана, так как помощь оказывается из сверхнормативных запасов текущего довольствия Вооруженных сил.





Оказание военно-технической помощи Таджикистану усилит возможности Вооруженных сил по отражению этих угроз, а также укрепит безопасность Центрально-Азиатского региона.