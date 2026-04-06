Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Саудовской Аравией и странами Персидского залива

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с послом Королевства Саудовская Аравия в Республике Казахстан Файсалом Аль-Кахтани вновь подтвердил солидарность республики с королевством и всеми странами Персидского залива, сообщает Акорда.





Также лидер Казахстана заявил о готовности и далее оказывать содействие усилиям по обеспечению стабильности, безопасности и устойчивого развития в регионе. Глава государства особо отметил личный вклад наследного принца - премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в продвижение многогранного взаимодействия между нашими странами.





Наследный принц Мухаммед бен Салман по праву считается сильным и авторитетным лидером глобального масштаба. Его дальновидная и прогрессивная стратегия развития Саудовской Аравии, а также огромная роль в укреплении международной стабильности и безопасности заслуживают самой высокой оценки и уважения", - сказал президент Казахстана.





В свою очередь посол Файсал Аль-Кахтани выразил твердую приверженность его страны углублению стратегического партнерства с Республикой Казахстан. По его словам, подписанные недавно соглашения о взаимной защите и поощрении инвестиций, а также о создании межгосударственного Координационного совета открывают новые возможности для наращивания взаимовыгодных связей.





В завершение беседы президент передал теплые приветствия и наилучшие пожелания хранителю двух святынь - королю Салману бен Абдельазизу Аль Сауду и наследному принцу - премьер-министру Мухаммеду бен Салману Аль Сауду, а также пожелал благополучия и процветания братскому народу Саудовской Аравии. Глава государства подтвердил свое приглашение Мухаммеду бен Салману посетить Казахстан с государственным визитом.



