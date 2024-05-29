28.05.2024, 11:01 18331
Токаев поздравил азербайджанцев с Днем независимости
Глава государства пожелал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в качестве общенационального лидера, а братскому азербайджанскому народу - мира, благополучия и прогресса
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником - Днем независимости, сообщает Акорда.
Впечатляющие достижения Азербайджана по укреплению основ государственности и международного авторитета наполняют эту историческую дату особым символизмом. В Казахстане с большим воодушевлением воспринимают успехи братского Азербайджана и придают повышенное внимание углублению многогранного сотрудничества в духе дружбы и взаимной поддержки. Уверен, казахско-азербайджанское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо процветания наших близких народов", - говорится в поздравительной телеграмме.
Глава государства пожелал Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в качестве общенационального лидера, а братскому азербайджанскому народу - мира, благополучия и прогресса.
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29.05.2024, 10:32 3741
Мажилис ратифицировал соглашение с Китаем о международных автомобильных перевозках
Казахстанские перевозчики смогут довозить груз до китайских портов
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китая о международных автомобильных перевозках, совершенное в Сиане 17 мая 2023 года.
Как отметили в мажилисе, данное соглашение позволит увеличить объемы перевозок грузов, выполняемых автотранспортом между двумя странами, а также регулировать перевозку грузов между Казахстаном и Китаем и транзит через их территории в (из) третьи страны.
Соглашение также позволит казахстанским автотранспортным средствам проезжать вглубь территории Китая, в том числе в морские порты на юго-востоке страны. Это в свою очередь сократит расходы и время на перегруз товаров в приграничных районах РК и КНР и положительно скажется на стоимости ввозимых товаров и затратах казахстанских экспортеров. Аналогичные условия будут действовать для китайских перевозчиков на территории Казахстана.
В рамках соглашения также планируется выдача электронных бланков разрешений на осуществление перевозок автомобильным транспортом. В настоящее время с китайской стороной производится обмен в количестве порядка 120 тыс. единиц разрешений на бумажном носителе, при распределении которых присутствует человеческий фактор. Перевод бланков разрешений с бумажного на электронный формат позволит исключить дополнительные финансовые расходы по изготовлению бумажных бланков, а также человеческий фактор в процессе их распределения и контроля.
В 2023 году объем экспорта казахстанских товаров по данному направлению вырос на 661% - с 44,4 тыс. тонн до 338 тыс. тонн товаров по сравнению с предыдущим годом.
Кроме того, мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китая по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Соглашение было совершено в Пекине 17 октября 2023 года.
Целью документа является развитие мультимодальных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Для этого предлагается использовать преимущества автомобильного, морского и железнодорожного видов транспорта, что позволит создать благоприятные условия для перевозки грузов по территориям Казахстана и Китая.
В настоящее время сроки прохождения транзитных грузов из Китая в Европу составляют 19-23 дня, из них по территории Казахстана - 6 дней, грузопоток - 6 млн тонн. В рамках соглашения планируется увеличить грузопоток к 2027 году до 10 млн тонн, общая скорость прохождения грузов из Китая в Европу составит 12-13 дней.
Соглашением также предусматривается снижение административных барьеров путем автоматизации процесса декларирования "сквозного" транзита. Для этого запущена программа цифрового транспортного коридора (окно продаж логистических и экспедиторских услуг на маршруте ТМТМ).
В 2023 году отмечалось снижение на 39% по контейнерным перевозкам по ТМТМ - 20,5 тыс. ДФЭ против 33,6 тыс. ДФЭ в 2022 году. Однако по итогам 4 месяца 2024 года контейнерные перевозки составили 10,4 тыс. ДФЭ, увеличившись на 70,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (6,1 тыс. ДФЭ).
По оценкам ЕБРР, при осуществлении строительства инвестиционных проектов и мер по обеспечению бесперебойной связи на ТМТМ объем контейнерных перевозок по ТМТМ к 2040 году будет увеличен до 470 тыс. контейнеров в ДФЭ. А в целом с учетом стран Центральной Азии - свыше 800 тыс. ДФЭ.
Транскаспийский международный транспортный маршрут имеет большой потенциал в осуществлении прямых поставок товаров из Азии в Европу. На сегодня по данному маршруту экспортируют нефть, нефтепродукты, металлы, зерно, химикаты, соду и другие товары. В импортном направлении преобладают товары народного потребления, продукты, железная руда, черные металлы, химикаты, цветная руда, нефтепродукты. В транзитном направлении также преобладают товары народного потребления, продукты, зерно, строительные грузы, черные металлы, химикаты и сода.
28.05.2024, 21:02 12801
Канцлер Германии позвонил президенту Казахстана
Токаев и Шольц обсудили ряд практических вопросов двусторонних отношений
Фото: Акорда
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы, состоявшейся по инициативе немецкой стороны, Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц обсудили ряд практических вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита главы государства в Берлин в сентябре 2023 года.
Собеседники с удовлетворением отметили высокую динамику торгово-экономического взаимодействия, выразив обоюдную заинтересованность в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, отметив важность координации усилий двух стран на международной арене. В данном контексте подчеркнута актуальность предстоящей встречи на высоком уровне в формате "Центральная Азия - Германия" в Астане.
28.05.2024, 13:49 16466
Встреча Токаева и Рютте: нидерландский премьер дал высокую оценку сбалансированной политической позиции Казахстана
Рютте высоко оценил уровень двустороннего партнерства, а также высказался за активизацию практического взаимодействия Казахстана и Нидерландов
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте перспективы расширения взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда.
Я хотел бы отметить динамичное развитие нашего двустороннего сотрудничества. Нидерланды являются крупнейшим инвестором в нашу экономику. Объем прямых инвестиций превысил 120 миллиардов долларов. Наши страны реализуют масштабные совместные проекты", - подчеркнул глава государства.
Он отметил важность визита с точки зрения придания дополнительного импульса развитию торгово-экономических отношений между Астаной и Амстердамом.
Марк Рютте высоко оценил уровень двустороннего партнерства, а также высказался за активизацию практического взаимодействия Казахстана и Нидерландов.
Впервые я был в Астане в 2010 году, это была моя первая поездка за пределы ЕС в качестве нового премьер-министра. А затем состоялся мой визит в 2015 году. Я хорошо помню наши переговоры. Я всегда поражаюсь тому, как стремительно развиваются наши двусторонние отношения, и с глубоким уважением отношусь к сбалансированной позиции Казахстана по региональной и международной повестке. Я также уважаю то, что Вы лично делаете, чтобы вывести страну на новый уровень. Мы будем рады поделиться идеями и наработками, которые у нас есть в области сельского хозяйства, зеленой энергетики, управления водными ресурсами", - сказал глава нидерландского правительства.
Стороны обсудили пути укрепления торгово-экономического, энергетического и инвестиционного сотрудничества, а также контактов в сферах транспорта, инноваций, атомной энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, климата, управление водными ресурсами.
Также собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и подчеркнули важность продолжения диалога в рамках взаимодействия с Европейским союзом.
27.05.2024, 19:25 25906
Президент Казахстана обсудил с главой МИД Туркменистана ход реализации крупных проектов
Фото: Акорда
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя кабинета министров - министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, прибывшего в Астану с официальным визитом, сообщает пресс-служба Акорды.
Приветствуя туркменского дипломата, глава государства выразил удовлетворение текущим состоянием казахско-туркменских отношений, которые планомерно укрепляются в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Рашид Мередов выразил благодарность за традиционно теплый прием и подтвердил приверженность Ашхабада дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества с Астаной по всему спектру межгосударственных связей.
Во время беседы был рассмотрен ход реализации крупных проектов в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической сферах. Отмечена важность их доведения до логического завершения, что вновь подтвердит особый характер отношений двух братских государств.
Отдельное внимание было уделено углублению культурно-гуманитарного измерения, которое с каждым годом наполняется новым содержанием.
Собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих контактов на высшем уровне.
25.05.2024, 13:11 62226
Президент Казахстана поздравил короля Иордании
Фото: Акорда
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил короля Абдаллу II бен аль-Хусейна и народ Иордании с национальным праздником - Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.
Иордания - надежный партнер Казахстана на Ближнем Востоке и в арабском мире. Я высоко оцениваю ваш личный вклад в развитие двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе между нашими народами и высоком уровне содержательного политического диалога. Уверен, мы и впредь будем прилагать совместные усилия с целью укрепления партнерства и вывода на новый уровень казахско-иорданского сотрудничества", - говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Абдалле II дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Иордании - благополучия и процветания.
24.05.2024, 15:57 82406
Казахстан и Россия всегда будут ключевыми стратегическими партнерами - вице-спикер сената РК
В 2025 году страны будут вместе праздновать 80-летие Победы, "намечена большая программа, десятки масштабных акций"
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Омск. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Отношения Казахстана и России развиваются во всех сферах, нет сомнений, что обе страны всегда будут друг для друга ключевыми стратегическими партнерами. Об этом заявил заместитель председателя сената парламента Казахстана Жакип Асанов.
Нет сомнений, что наши страны всегда будут друг для друга ключевыми стратегическими партнерами. Двусторонние отношения развиваются во всех сферах и на всех уровнях. Главным принципом остается взаимное уважение интересов", - сказал Асанов, открывая в Омске 21-е заседание комиссии по сотрудничеству между советом федерации и сенатом.
По словам заместителя спикера, обе страны "тесно связала история", в том числе общая память о Великой Отечественной войне, информирует ТАСС.
Для казахстанцев, как и для россиян, День Победы - это самый волнительный и трогательный праздник, и он действительно объединяет наши народы", - подчеркнул Асанов.
Он отметил, что в 2025 году страны будут вместе праздновать 80-летие Победы, "намечена большая программа, десятки масштабных акций".
Заместитель спикера напомнил, что народы обеих стран когда-то "плечом к плечу встали на защиту общей Родины".
И хотя сегодня мы разделены государственной границей, тем не менее мы остаемся близкими, верными друзьями", - считает Асанов.
24.05.2024, 13:46 84521
Мы должны предотвращать войны, а не пытаться их прекратить - Токаев
Фото: Акорда
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Сингапур. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках госвизита в Сингапур выступил с 46-й сингапурской лекцией "Казахстан и роль средних держав: продвигая безопасность, стабильность и устойчивое развитие", сообщает Акорда.
Приветствуя участников мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сингапур оставил особый след в его биографии.
Я служил здесь молодым дипломатом много десятилетий назад и очень рад вернуться вновь, чтобы воочию убедиться в том, как ваша страна продолжает добиваться больших успехов (...) Бесценный опыт, который я получил во время пребывания в Сингапуре, повлиял на мое видение будущего Казахстана в этом быстро меняющемся мире", - подчеркнул президент.
Он обратил внимание на схожесть целей и принципов программы "Справедливого Казахстана" с программой "Вперед, Сингапур", которую инициировал премьер-министр Лоуренс Вонг.
Эти документы ставят общество в центр всех преобразований и предполагают, что плоды прогресса должен ощутить каждый гражданин. Масштабная национальная трансформация - это сложный процесс, но, как бы ни было трудно, мы не свернем с этого стратегического пути (...) Мы стремимся укрепить свои позиции в качестве надежного центра для бизнеса, финансов, талантов и инноваций, подобно тому, как это делает Сингапур", - заявил глава Казахстана.
Рассуждая о роли новых средних держав, таких как Казахстан и Сингапур, Токаев обратил внимание на значительные изменения в ландшафте глобальной безопасности, открывающие как широкие возможности, так и серьезные риски.
Мы сталкиваемся со множеством кризисов, начиная с геополитической напряженности и заканчивая макроэкономическими трудностями, участившимися климатическими катастрофами. Глобальная архитектура безопасности быстро разрушается, а взаимное недоверие между державами углубляется. Очевидно, что "дивиденды мира", полученные после Холодной войны, иссякают. Мировые военные расходы в прошлом году выросли до рекордного уровня в 2,2 трлн долларов, что ведет к новой гонке вооружений. Несмотря на все усилия, человечество становится жертвой новых военных конфликтов. Проблемы, связанные с экстремизмом и терроризмом, кибернетикой и космосом, искусственным интеллектом, изменением климата, масштабной миграцией и эпидемиями, еще больше усугубляют глобальную безопасность. Однако Астана и Сингапур как развивающиеся средние державы не могут просто согласиться с поляризацией и разделением. Слишком многое поставлено на карту. Если не принять меры, мы погрузимся в новую холодную войну", - считает Токаев.
Он заявил, что Казахстан привержен принципам и ценностям ответственной дипломатии.
Мы будем оставаться открытыми и связанными с миром, продвигая "Казахстан, приверженный глобализации", - это внешнеполитический курс нашей страны. Только так мы сможем преуспеть в этой новой эпохе затянувшейся неопределенности. Как следствие, мы не можем позволить себе быть благодушными и пассивными. Оставаясь открытыми миру, мы проявляем бдительность и проактивность в противодействии внешним вызовам. Мы никогда не будем колебаться в защите законных прав и интересов Казахстана, не говоря уже о том, чтобы жертвовать нашими основными интересами. Иногда к нашей позиции относятся скептически, критикуют за нейтральность. Однако нейтралитет не следует принимать за отсутствие убежденности. Напротив, это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения. Этот выбор является нашей сильной стороной, позволяющей нам помогать преодолевать глубокие разногласия - от территориальных споров до идеологических конфликтов", - подчеркнул президент.
В качестве примера Токаев привел содействие мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, посредничество по иранской ядерной программе, Астанинский процесс по урегулированию сирийского конфликта, а также недавнюю отправку в район Голанских высот первого самостоятельного миротворческого контингента по миссии ООН.
В то же время никакие "добрые услуги" по мирному урегулированию споров не могут заменить эффективно функционирующую систему многостороннего сотрудничества, считает президент.
Мы должны предотвращать войны, а не пытаться их прекратить. (...) Следует обновить многосторонние институты, чтобы восстановить их авторитет и вдохнуть новую жизнь в мультилатерализм, начиная с давно назревшей реформы ООН. Мы не добьемся успеха в решении этих задач без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. Это безотлагательная потребность нашего времени, отвечающая интересам подавляющего большинства человечества", - сказал Токаев.
В преддверии Саммита будущего ООН, который состоится в сентябре 2024 года, он призвал мировое сообщество задуматься о многостороннем подходе, основанном на принципах учета всех мнений, вовлеченности и инклюзивности.
COVID-19 показал, что странам важно "строить мосты, а не стены", чтобы преодолевать общие проблемы. Пожалуй, самая разрушительная из них - ядерная угроза. Казахстан серьезно пострадал от испытаний ядерного оружия, поэтому мы будем продолжать нашу борьбу за мир, свободный от ядерных арсеналов", - заявил президент.
Он назвал сильной стороной Казахстана и Сингапура полиэтническое и многоконфессиональное общество.
По мнению главы государства, Казахстан и Сингапур могут тесно взаимодействовать в таких областях, как борьба с изменением климата, управление водными ресурсами и усилия по решению глобальной продовольственной безопасности.
Токаев пригласил всех партнеров взглянуть на регион Центральной Азии сквозь призму открывающихся возможностей.
На мой взгляд, понятие "пересекающихся кругов друзей", которое Сингапур предложил для создания более открытой и инклюзивной региональной архитектуры на пространстве АСЕАН, вполне актуально и для Центральной Азии. Именно поэтому Центральная Азия взяла на себя инициативу по созданию формата сотрудничества С5+. Мы намерены работать вместе со всеми заинтересованными сторонами для решения актуальных региональных задач", - отметил глава Казахстана.
Он призвал укреплять партнерские отношения, основанные на взаимном уважении и общих целях, и прилагать общие усилия во имя построения более мирного и процветающего будущего для всех.
Для справки
Сингапурские лекции, организуемые Институтом Юсофа Исхака (ISEAS) с 1980 годов, предоставляют уникальную возможность для академических кругов, политологов, дипломатов и молодых ученых из первых уст услышать позицию глав государств и видных мировых политиков.
24.05.2024, 12:03 85126
В Кыргызстане проходит заседание совета руководителей органов безопасности СНГ
В ходе заседания основное внимание предполагается уделить выработке единых подходов к оценке угроз безопасности стран СНГ
Фото:Depositphotos
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Бишкек. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Кыргызстана Бишкеке проходит очередное заседание совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств.
В ходе заседания участники обсудят, как совместно пресекать попытки подготовленных за рубежом боевиков подорвать обстановку в странах содружества и как улучшить обмен информацией для борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, информирует РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.
Подчеркивается, что основное внимание предполагается уделить выработке единых подходов к оценке угроз безопасности стран СНГ и повышению эффективности взаимодействия спецслужб по их нейтрализации.
Также Антитеррористический центр СНГ представит отчет об итогах выполнения в 2023 году программы сотрудничества государств - участников СНГ по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2023-2025 годы.
Ранее Токаев заявил об усилении угрозы международного терроризма.
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