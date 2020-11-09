Токаев поздравил Байдена с победой на выборах

Об этом глава государства написал в своем Twitter-аккаунте.
Мои искренние поздравления господину Джо Байдену с избранием на пост президента США. Надеемся на плодотворное сотрудничество между нашими странами в областях, представляющих взаимный интерес", - написал Токаев.
Ранее сообщалось, что Джо Байден, набрав 290 из необходимых 270 голосов, одержал победу на выборах в США.
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