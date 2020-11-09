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Токаев поздравил Байдена с победой на выборах

08.11.2020 9451
Токаев поздравил Байдена с победой на выборах
Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США, передает Kazakhstan Today.
 
Об этом глава государства написал в своем Twitter-аккаунте.
 

Мои искренние поздравления господину Джо Байдену с избранием на пост президента США. Надеемся на плодотворное сотрудничество между нашими странами в областях, представляющих взаимный интерес", - написал Токаев.

 
 

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