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Джозеф Байден провозгласил себя президентом США

08.11.2020 9451
Джозеф Байден провозгласил себя президентом США
Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - Кандидат от демократов Джозеф Байден объявил себя победителем на выборах президента США, передает Kazakhstan Today.
 
О своей победе он сообщил в Twitter-аккаунте, написав в информации о себе: "Избранный президент, муж, гордый отец и дед. Готов построить крепкую опору для всех американцев".
 
Байден поблагодарил проголосовавших за него жителей страны, отметив, что для него большая честь быть руководителем США. 
 

Предстоящая работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: "Я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню вашу веру в меня", - сказал демократ.

 
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны. Выборы еще не закончились, и штаб будет отстаивать свои позиции, настаивает Трамп.

Официальных решений от ЦИК еще не было.
 

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