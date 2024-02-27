Токаев поздравил Эрдогана с 70-летием

Президенты обменялись мнениями по вопросам развития всестороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Турцией

Рассказать друзьям

Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил по телефону президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил по телефону президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем, сообщает Акорда.





Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Турции успехов и выразил уверенность в том, что "благодаря его дальновидной политике и неустанной работе братская страна продолжит свое движение по пути поступательного развития и укрепления авторитета в мировом сообществе".





В ходе беседы лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам развития всестороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, уделив особое внимание расширению партнерства в торгово-экономической и инвестиционной сферах.





Наряду с этим стороны обсудили ход реализации повестки председательства Казахстана в Организации тюркских государств.