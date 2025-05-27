Токаев поздравил главу Грузии с Днем независимости

Фото: Акорда

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Будапешт. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщила пресс-служба Акорды.





Приветствуя главу правительства Венгрии, президент Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил свой государственный визит в Будапешт в прошлом году, в ходе которого был подписан ряд стратегически важных соглашений. По его словам, визит был весьма плодотворным как в плане достижения практических договоренностей, так и в деле укрепления взаимопонимания между Астаной и Будапештом.





Приоритетным направлением двусторонней повестки президент назвал торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. В 2024 году объем взаимной торговли достиг почти 200 млн долларов, в первом квартале текущего года зафиксирован рост товарооборота на 37%.





Венгерские инвестиции в экономику Казахстана превысили 370 млн долларов. В настоящее время совместный инвестиционный портфель включает 16 проектов на сумму около 700 млн долларов в таких сферах, как машиностроение, сельское хозяйство и логистика.





Отметив особую значимость предстоящего неформального саммита Организации тюркских государств, Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана конструктивному диалогу по всем приоритетным направлениям деятельности ОТГ.





В свою очередь Виктор Орбан поблагодарил президента за визит и отметил устойчивую положительную динамику казахско-венгерских отношений. Он подчеркнул, что в последние годы двустороннее сотрудничество развивается весьма динамично, особенно в экономической сфере, и выразил признательность за всестороннюю поддержку в организации и проведении саммита ОТГ.





На встрече был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам прошлогодних переговоров на высшем уровне, включая совместные проекты в сферах энергетики, торговли и инвестиций. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.





Напомним, сегодня в Будапеште пройдет неформальный саммит глав государств ОТГ.



