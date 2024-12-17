Токаев поздравил короля Бахрейна с Днем независимости

Казахстан рассматривает Бахрейн как надежного и важного партнера в арабском мире и на Ближнем Востоке

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Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Хамада бен Ису Аль Халифу и его соотечественников с национальным праздником Королевства Бахрейн - Днем независимости, сообщает - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Хамада бен Ису Аль Халифу и его соотечественников с национальным праздником Королевства Бахрейн - Днем независимости, сообщает Акорда





В поздравительной телеграмме он отметил, что Казахстан рассматривает Бахрейн как одного из надежных и важных партнеров в арабском мире и на Ближнем Востоке.





Президент выразил уверенность в том, что сотрудничество, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, будет динамично развиваться во благо двух народов.





Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Бахрейна долголетия, а народу этой страны - благополучия и процветания.



