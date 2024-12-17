16.12.2024, 12:58 19506
Токаев поздравил короля Бахрейна с Днем независимости
Казахстан рассматривает Бахрейн как надежного и важного партнера в арабском мире и на Ближнем Востоке
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Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Хамада бен Ису Аль Халифу и его соотечественников с национальным праздником Королевства Бахрейн - Днем независимости, сообщает Акорда.
В поздравительной телеграмме он отметил, что Казахстан рассматривает Бахрейн как одного из надежных и важных партнеров в арабском мире и на Ближнем Востоке.
Президент выразил уверенность в том, что сотрудничество, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, будет динамично развиваться во благо двух народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Бахрейна долголетия, а народу этой страны - благополучия и процветания.
Напомним, казахстанцы сегодня отмечают 33-ю годовщину Дня Независимости республики.
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15.12.2024, 18:43 31381
Казахстан передаст председательство в СВМДА Азербайджану
Фото: Минобороны РК
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Седьмое заседание Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии пройдет в онлайн-формате 17 декабря 2024 года. Заседание ознаменует завершение председательства Казахстана в СВМДА в 2020-2024 годах и начало председательства Азербайджана на период 2024-2026 годов, сообщили в пресс-службе секретариата СВМДА.
Поскольку очередные заседания СМИД СВМДА и Саммита СВМДА проходят с интервалом в два года, министры иностранных дел 28 государств - членов паназиатской организации намерены провести оживленные дискуссии по широкому кругу вопросов, имеющих первостепенное значение для международной повестки дня, включая глобальный и региональный мир и безопасность в свете текущей геополитической ситуации в Азии и мире с момента проведения последнего Саммита СВМДА в Астане в октябре 2022 года", - говорится в сообщении.
Ожидается, что на седьмом заседании СМИД СВМДА будут приняты важные документы, детально согласованные в преддверии мероприятия и доработанные на основе консенсуса в комитете старших должностных лиц СВМДА.
Главным политическим итогом, на который нацелены все государства-члены, станет заявление министров по случаю 25-й годовщины принятия первого учредительного документа СВМДА в 1999 году, в котором изложены основополагающие принципы, регулирующие отношения между государствами - членами СВМДА. Предстоящая министерская встреча станет проверкой степени прочности и актуальности обязательств, взятых на себя основателями СВМДА.
СМИД создаст новый механизм сотрудничества СВМДА - сеть университетов государств - членов СВМДА для взаимодействия в области образования, а также содействия в организации академических и научных обменов.
Кроме того, запланировано, что СМИД примет два ключевых решения в основной области оперативной деятельности организации - мерах доверия. В каталог мер доверия СВМДА будет добавлена новая сфера сотрудничества в рамках человеческого измерения, а именно содействие добровольчеству. Также предполагается, что министры утвердят всеобъемлющий рамочный документ о модальностях реализации МД, направленный на повышение их эффективности и практической отдачи.
14.12.2024, 13:58 50811
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным
Фото: пресс-служба Кремля
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Москва. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России провели встречу в Ново-Огареве, сообщает пресс-служба Кремля.
Пресс-служба опубликовала фото с встречи. Также в сообщении указано, что встреча состоялась в Ново-Огареве. Другие детали встречи не раскрываются.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем совета федерации федерального собрания России Валентиной Матвиенко заявил, что взаимоотношения между государствами развиваются по восходящей линии.
13.12.2024, 19:10 62986
Президент Казахстана поздравил президента Туркменистана
Фото: Акорда
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова по случаю 29-й годовщины постоянного нейтралитета Туркменистана, сообщает пресс-служба Акорды.
В поздравительной телеграмме президент Казахстана отметил успешный характер проводимой Туркменистаном политики нейтралитета, которая снискала заслуженное уважение и высокий авторитет на международной арене.
Казахстан и Туркменистан связывают крепкие исторические узы многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. Мы высоко ценим динамичное развитие и углубление стратегического партнерства между нашими братскими странами", - говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал президенту Туркменистана дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а братскому туркменскому народу - благополучия и процветания.
12.12.2024, 17:10 81411
Строительство АЭС в Казахстане: председатель СФ обсудила с Токаевым возможное участие "Росатома"
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель совета федерации федерального собрания России Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудила возможное участие "Росатома" в строительстве атомной электростанции в стране, заявила в ходе пресс-подхода Валентина Матвиенко.
У Казахстана, скажем, есть интерес к участию "Росатома" в строительстве атомной электростанции. Но решения еще нет, оно обсуждается. Мы надеемся, что опыт "Росатома", как компании, которая имеет большой опыт в строительстве АЭС во многих странах мира, и компании, которая реализует эти проекты уже на новом уровне, безопасные, экологически надежные, с высокой степенью гарантий", - сообщила председатель СФ.
Она также подчеркнула, что окончательное решение будет принимать политическое руководство Казахстана.
Ранее президент РФ высказался об участии "Росатома" в строительстве АЭС в Казахстане.
Напомним, что Казахстан рассматривает возможность создания международного консорциума для строительства АЭС. Глава государства заявил о возможности сотрудничества Казахстана и Франции в области гражданской атомной энергетики. Премьер-министр РК обсудил с главой "Росатома" сотрудничество в атомной энергетике.
12.12.2024, 15:38 83656
На необходимость устранения торговых барьеров в странах СНГ указал премьер Казахстана
Фото: Depositphotos
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Москва. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Мероприятие прошло на площадке МГТУ имени Баумана, где членам делегаций также презентовали инженерные проекты и научные разработки студентов стран СНГ, обучающихся в российских вузах, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Выступая на заседании совета, Олжас Бектенов подчеркнул, что четверть внешней торговли Казахстана приходится на рынки стран СНГ. В связи с этим существует необходимость системного выявления и устранения существующих барьеров. Руководитель правительства отметил, что учреждение инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым межгосударственной программы "Ярмарка Содружества" будет способствовать укреплению экономических связей между странами СНГ.
Важным фактором развития торгово-экономической кооперации является расширение транспортных коридоров. Бектенов акцентировал внимание на том, что СНГ отводится особая роль в трансконтинентальных транспортных потоках, в частности в направлении Запад - Восток и Север - Юг. Разработанная казахстанской стороной концепция сопряжения главных транспортных артерий СНГ направлена в исполнительный комитет СНГ в октябре 2024 года. Данный проект позволит повысить транспортную пропускную способность стран Содружества.
Бектенов уделил особое внимание вопросу усиления сотрудничества в сфере экологии. Предупреждение климатических вызовов и устранение их последствий способствует устойчивому региональному и глобальному развитию.
Примером успешной региональной кооперации по сохранению уникальных природных экосистем может послужить трансграничный биосферный резерват "Алтай". Он создан совместными усилиями Казахстана и России на базе Катон-Карагайского национального природного парка и Катунского биосферного заповедника. В 2017 году он был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, став первым совместным резерватом в Азии. Сегодня на базе этого уникального проекта ведутся научно-исследовательские работы, проводятся конференции, налажен обмен опытом и наработками. Таким образом, на Алтае отработана уникальная модель трансграничного сотрудничества в сфере сохранения природных ценностей на базе особо охраняемых территорий", - отметил премьер.
По итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств подписан ряд документов, в том числе о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, в области цифровой трансформации транспортного комплекса и др.
Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в мае 2025 года в Душанбе.
12.12.2024, 13:02 86251
Взаимоотношения между Россией и Казахстаном развиваются по восходящей линии - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем совета федерации федерального собрания России Валентиной Матвиенко заявил, что взаимоотношения между государствами развиваются по восходящей линии, сообщает Акорда.
Недавно в нашей стране с государственным визитом был президент Владимир Владимирович Путин. Был придан серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства, союзничества между нашими государствами. Я с большим оптимизмом смотрю на будущее нашего взаимодействия", - заявил президент.
По словам Касым-Жомарта Токаева, во всех этих процессах важную роль играет межпарламентская дипломатия. Он подчеркнул, что депутаты вносят значительный вклад в дальнейшее продвижение взаимовыгодного сотрудничества двух государств.
Также лидер РК отметил, что визит председателя совета федерации является еще одним знаковым событием с точки зрения не только укрепления межпарламентских связей, но и дальнейшего расширения всего комплекса казахстанско-российского многопланового стратегического партнерства.
В свою очередь Валентина Матвиенко выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву за встречу и отметила, что с большой радостью приехала в Казахстан во главе представительной парламентской делегации. Она передала теплые слова приветствия президента России Владимира Путина, который высоко оценивает итоги своего недавнего визита в Астану.
Визит действительно был очень продуктивным и результативным. Главное, что наше сотрудничество, которое набирает обороты, носит взаимовыгодный и взаимоуважительный характер. Благодаря усилиям глав государств Казахстана и России двусторонние отношения вышли на беспрецедентный уровень. И какую бы мы сферу ни взяли: взаимный товарооборот, инвестиции, крупнейшие проекты в промышленности, в энергетике, сотрудничество в сельском хозяйстве, это реальные примеры крепкого стратегического партнерства, союзничества между нашими государствами", - подчеркнула Валентина Матвиенко.
Также в ходе встречи собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Ранее председатель сената парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с председателем совета федерации Валентиной Матвиенко.
12.12.2024, 12:41 87266
Казахстан и Россия подписали межпарламентское соглашение на 3 года
Соглашение подписано по итогам переговоров председателя сената РК Маулена Ашимбаева с главой совета федерации федерального собрания России Валентиной Матвиенко
Фото: Сенат РК
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с председателем совета федерации федерального собрания России Валентиной Матвиенко, сообщает пресс-служба верхней палаты.
В ходе переговоров было отмечено, что регулярные встречи способствуют системному развитию межпарламентского сотрудничества двух стран. Они позволяют "сверять часы" по актуальным вопросам сотрудничества и оперативно решать многие задачи", - подчеркнули в пресс-службе.
По итогам переговоров подписан план межпарламентского сотрудничества между казахстанским сенатом и российским советом федерации федерального собрания на 2025-2027 годы.
Документ позволит обозначить приоритетные сферы взаимодействия на предстоящий период, четко структурировать работу депутатов и сотрудников аппаратов, а также активизировать межпарламентское сотрудничество", - отметили в сенате.
11.12.2024, 17:21 90836
Председатель СФ обсудит перспективы развития российско-казахстанского межпарламентского взаимодействия в Астане
Намечено подписание плана сотрудничества верхних палат парламентов России и Казахстана на 2025-2027 годы
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко в ходе официального визита в Казахстан обсудит перспективы развития российско-казахстанского межпарламентского взаимодействия в Астане, сообщает пресс-служба Совета Федерации.
В Астане Валентина Матвиенко проведет встречи с руководством страны и казахстанскими парламентариями, обсудит весь спектр вопросов, касающихся развития двусторонних отношений. Во время переговоров с председателем сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым особое внимание будет уделено перспективам межпарламентского взаимодействия, в том числе с учетом итогов государственного визита президента России Владимира Путина в Астану", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, главы верхних палат парламентов подпишут план межпарламентского сотрудничества между Советом Федерации и сенатом парламента Республики Казахстан на 2025-2027 годы. Также планируется подписание соглашения о сотрудничестве аппаратов верхних палат парламентов.
По данным Совета Федерации, в составе делегации - первый заместитель председателя СФ, сопредседатель комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и сенатом парламента Республики Казахстан Андрей Яцкин, председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Юлия Лазуткина, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин, руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов.
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