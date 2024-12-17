День Независимости отмечают в Казахстане

Получить российские права взамен иностранных без тестирования и экзамена по вождению можно будет только до 1 апреля 2025 года

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Москва. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В России владельцы иностранных водительских прав могут обменять их на российские без прохождения экзаменационного тестирования и сдачи экзамена по вождению до 1 апреля 2025 года, сообщает - В России владельцы иностранных водительских прав могут обменять их на российские без прохождения экзаменационного тестирования и сдачи экзамена по вождению до 1 апреля 2025 года, сообщает lexpat.ru





Мера предусмотрена для упрощения процедуры замены водительских удостоверений для граждан РФ и лиц с видом на жительство, которые находились на территории страны на момент введения закона.





Замена иностранных водительских прав будет осуществляться на основании действующих иностранных удостоверений, но при условии, что их срок годности не истек. После завершения переходного периода, то есть с 1 апреля 2025 года, процесс замены иностранного ВУ будет проходить по стандартной процедуре, то есть придется сдавать экзамены", - сообщает источник.





Исключение составляют национальные водительские удостоверения, выданные в Беларуси гражданам РБ и гражданам РФ.





В информации также подчеркивается, что заменить можно только действующее водительское удостоверение.





До 1 апреля 2025 года иностранные водительские удостоверения указанных лиц будут считаться действительными.





Российское водительское удостоверение с категориями М (мопеды, скутеры, легкие квадроциклы), А (мотоциклы), В (легковые автомобили) и подкатегориями А1, В1 (легкие мотоциклы, трициклы и квадроциклы) можно получить на основании иностранного без обучения в автошколе и сдачи практического экзамена по вождению в ГИБДД. Но нужно пройти медкомиссию, получить медицинское заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем и сдать теоретический экзамен.





Для получения российского удостоверения водителям с категориями С (грузовики), D (автобусы) и подкатегориями СЕ, DE (фуры и сочлененные автобусы) придется заново пройти все этапы: медкомиссию, обучение в автошколе, сдать и теоретический, и практический экзамены. Кроме того, водителям автобусов нужно иметь опыт вождения в России не менее года по одной из автомобильных категорий - легковой или грузовой.





Если в иностранном водительском удостоверении есть категории А, В, С, то в случае сдачи экзамена по высшей категории С остальные категории в российское водительское удостоверение переносятся автоматически.





Граждане Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Абхазии, Южной Осетии, где русский язык является официальным, осуществляющие в России предпринимательскую и трудовую деятельность, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами, смогут использовать национальные или международные водительские удостоверения, выданные только в тех государствах, гражданами которых они являются.