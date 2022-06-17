Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника

Предлагаю вернуть Дню Республики статус национального праздника. Каждый год 25 октября мы должны отмечать День суверенитета как главный праздник нашей страны", - заявил президент.
Он напомнил, что 25 октября 1990 года была принята декларация о суверенитете Казахстана.
Это был первый шаг нашей страны на пути к независимости. При принятии этого документа первый президент Нурсултан Назарбаев сыграл важнейшую и даже решающую роль. День Республики должен стать символом исторического шага страны на пути построения государства. Конечно, первоначальное значение Дня независимости сохраняется. Этот день остается государственным праздником. Но следует отметить как День памяти наших национальных героев, внесших огромный вклад в обретение независимости", - пояснил он.
Президент отметил, что в прошлом году он дал поручение написать новую историю Казахстана в академическом формате. Сейчас разрабатывается многотомник истории Казахстана.
Наши известные ученые работают над этим важным делом. Я сам внесу свой вклад в эту работу. Его нужно окончательно завершить к середине следующего года. Однако вопрос не в сроках, а в качестве. Наша история должна быть написана системно, реалистично, а главное - с точки зрения независимой страны. Поручаю Министерству науки и высшего образования взять это на контроль. При необходимости можно привлечь и зарубежных ученых», - поручил глава государства.