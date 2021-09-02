Токаев поздравил Мирзиёева с 30-летием Независимости Узбекистана

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, в которой от имени всех казахстанцев и от себя лично сердечно поздравил лидера Узбекистана и весь узбекский народ с 30-летием Независимости, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Эту знаменательную дату братский Узбекистан встречает в статусе сильного и процветающего государства, которому присущи общенациональная сплоченность, высокие темпы экономического развития, заслуженный авторитет в мировом сообществе. Нет сомнений в том, что, твердо поддерживая Вашу созидательную политику и успешно претворяя в жизнь широкомасштабные реформы, узбекский народ продолжит движение по пути устойчивого развития", - говорится в телеграмме.

Токаев высоко оценил уровень стратегического партнерства Казахстана и Узбекистана, отвечающего коренным интересам народов двух стран.

Уверен, наша совместная с вами работа будет и впредь служить на благо полноценной реализации огромного потенциала казахско-узбекского взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках региональной и международной кооперации", - написал он.

Президент Казахстана пожелал Шавкату Мирзиёеву дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана - благоденствия и прогресса.

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