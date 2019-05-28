Токаев поздравил Нарендру Моди с переизбранием на пост премьер-министра Индии

Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Нарендре Моди в связи с его переизбранием на пост премьер-министра Индии, передает Kazakhstan Today.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Нарендру Моди с его переизбранием на пост премьер-министра Республики Индия. В телеграмме президента Казахстана убедительная победа на выборах партии "Бхаратия Джаната" названа свидетельством того, что она пользуется высоким доверием и широкой поддержкой народа Индии, сообщает пресс-служба Акорды.

Уверен, что благодаря Вашему умелому руководству Индия достигнет новых успехов в социально-экономическом развитии и укрепит свой международный авторитет. Мы готовы углублять наше стратегическое сотрудничество во благо дружественных народов Казахстана и Индии", - говорится в приветственном послании.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал премьер-министру Индии успехов в работе, а народу Индии - мира и процветания.

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