27.01.2025, 15:00 20526
Токаев поздравил премьера Индии с Днем Республики
Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении всестороннего сотрудничества двух стран
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление премьер-министру Индии Нарендре Моди по случаю Дня Республики, сообщает Акорда.
Глава государства отметил значительный прогресс Индии в развитии демократии и ее достижения в социально-экономической и технологической сферах.
Токаев пожелал Нарендре Моди дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания дружественного народа Индии.
Подчеркнув особый характер казахско-индийских отношений, основанных на крепких узах дружбы и стратегического партнерства, президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении всестороннего сотрудничества двух стран.
новости по теме
28.01.2025, 11:45 4436
Президент: Казахстану следует перейти на новый уровень сотрудничества с соседями - странами ЦА и ЕАЭС
Казахстан пользуется высоким доверием в мире и назван "средней державой"
Фото: eec.eaeunion.org
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства заявил, стране следует переходить на новый уровень сотрудничества с ближайшими соседями - странами Центральной Азии и Евразийского экономического союза, что позволит усилить конкурентные преимущества региона и РК, сообщает пресс-служба главы государства.
Правительству нужно выработать комплекс конкретных мер по развитию взаимовыгодных связей в промышленности, транспорте и логистике, IT-секторе, АПК и других сферах", - заявил лидер Казахстана.
Кроме того, отметил он, следует держать на особом контроле ход реализации крупных инвестиционных проектов с Китаем, Россией, США, странами ЕС, Ближнего Востока, Азии и многими другими государствами.
Казахстан пользуется высоким доверием в мире и назван "средней державой". Но этот высокий статус должен быть подкреплен конкретными результатами не только в политической сфере, а прежде всего практическими достижениями в области экономики, инвестиций, науки и технологий", - добавил президент.
Напомним, в 2024 году Токаев на встрече с секретарями Совбеза ЦА призвал противостоять разобщающим страны региона силам призвал.
27.01.2025, 14:07 21616
Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах
Главы двух государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Республики Беларусь.
Токаев и Лукашенко обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также взаимодействие в рамках региональных и международных организаций.
Напомним, Лукашенко правит страной с 1994 года и на этих выборах переизбрался на седьмой срок.
27.01.2025, 13:11 22751
Экспорт зерна, инвестпроекты и увеличение объема грузоперевозок: о чем говорили Бектенов и Чуньлинь
Фото: primeminister.kz
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов обсудил с послом КНР в РК Хань Чуньлинем вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба главы кабмина.
Обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, расширения взаимодействия в области инвестиций, АПК, транспорта и логистики, энергетики, культурно-гуманитарной сферы, туризма и др", - подчеркнули в пресс-службе.
Стороны отметили сложившийся высокий уровень торгово-экономического партнерства между двумя странами.
По итогам 2024 года двусторонний товарооборот вырос на 9% и достиг $43,8 млрд. В целях достижения поставленных главами государств задач по удвоению объемов взаимной торговли правительствами ведется совместная работа по раскрытию имеющегося потенциала с прицелом на диверсификацию товарооборота", - говорится в сообщении.
На переговорах Бектенов отметил важность дальнейшего расширения номенклатуры поставляемой продукции, в том числе наращивания экспорта казахстанского зерна на рынки Китая за счет увеличения приема КНР зерновых грузов по всем видам вагонов, а также включения новых казахстанских предприятий в реестр экспортеров в КНР.
Также стороны обсудили реализацию совместных инвестпроектов.
Китай входит в топ-5 инвесторов Казахстана. На сегодня реализовано 62 казахско-китайских проекта на $8,7 млрд с созданием 11 тыс. рабочих мест, на стадии реализации 55 проектов на 13,5 млрд с созданием 17,4 тыс. рабочих мест. Всего общий пул включает в себя 222 инвестиционных проекта на более $60,5 млрд", - отмечается в информации.
Кроме того, Бектенов и Чуньлинь обсудили сотрудничество в транзитно-транспортной сфере.
По данным АО "НК "КТЖ", за 11 месяцев 2024 года объем перевозок грузов между РК и КНР вырос на 13% к аналогичному периоду 2023 года и составил 29,3 млн тонн. Для дальнейшего увеличения грузоперевозок обозначена важность принятия совместных мер по созданию новых и модернизации действующих пунктов пропуска на казахско-китайской границе, а также развитию приграничного судоходства", - сообщает пресс-служба.
По итогам встречи стороны подтвердили намерение укреплять партнерство и усиливать совместную работу по всем ключевым направлениям.
Ранее стратегическое партнерство с Китаем с вновь назначенным послом КНР обсудил президент РК Касым-Жомарт Токаев.
23.01.2025, 17:40 69331
Вице-премьеры стран ЕАЭС утвердили повестку межправсовета
Фото: Посольство России в Казахстане
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялось заседание совета Евразийской экономической комиссии на уровне вице-премьеров стран Евразийского экономического союза. Вице-премьеры утвердили проект повестки дня заседания Евразийского межправительственного совета, который пройдет 30-31 января в Казахстане, сообщили в посольстве России в РК.
В заседании в формате видеоконференции принял участие заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов, направленных на совершенствование правовой базы ЕАЭС и улучшение делового климата на пространстве Союза.
Решением совета ЕЭК утвержден план мероприятий по оценке научно-технического уровня вступивших в силу технических регламентов ЕАЭС и перечней стандартов к ним. Реализация этого плана позволит оценить соответствие требований технических регламентов и стандартов уровню экономического и технологического развития", - говорится в сообщении.
Вместе с тем внесены изменения в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения и в правила проведения исследований биологических лекарственных средств. Эти меры позволят поддержать ассортиментную доступность обращающихся на рынке Союза лекарственных препаратов, будут способствовать стимулированию развития системы разработки и изучения новых лекарственных препаратов.
В ходе заседания утвержден порядок сбора, обобщения и представления информации о выявленных случаях обращения опасной продукции, которая причинила вред и (или) нанесла ущерб жизни и (или) здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и (или) здоровью животных и растений. Одобрены два кооперационных проекта в сфере промышленности, которые получат финансовую поддержку в соответствии с новым механизмом, принятым в 2024 году.
Также вице-премьер РФ Алексей Оверчук провел встречу с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермекбаевым. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о современной ситуации и перспективах развития международных торгово-экономических связей.
Вице-премьер отметил необходимость углубления экономического сотрудничества стран ШОС при учете стратегических ориентиров декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь" и "Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года". Алексей Оверчук и Нурлан Ермекбаев договорились о поддержании регулярных контактов для обеспечения скоординированной работы секретариата ШОС и обеспечения содержательного наполнения предстоящего заседания Совета глав правительств ШОС, планируемого к проведению осенью 2025 года.
Ранее отдел евразийской экономической интеграции первого департамента стран СНГ МИД России сообщал об экономическом росте во всех странах ЕАЭС.
23.01.2025, 17:20 70401
Казахско-китайское сотрудничество и двусторонние визиты: о чем говорил глава МИД РК с послом КНР
Особое внимание было уделено графику планируемых мероприятий на высшем и высоком уровнях
Фото: gov.kz
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу и посол Китая в РК Хань Чуньлинь обсудили актуальные вопросы казахско-китайского сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.
В частности, в ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также провели обмен мнениями о перспективах его дальнейшего развития.
Особое внимание было уделено графику планируемых в текущем году двусторонних визитов и мероприятий на высшем и высоком уровнях, а также взаимодействию сторон в рамках многосторонних структур", - добавили в пресс-службе.
Ранее Нуртлеу и Лавров обсудили актуальные аспекты российско-казахстанских отношений.
23.01.2025, 15:10 72246
Нуртлеу и Лавров обсудили актуальные аспекты российско-казахстанских отношений
Главы внешнеполитических ведомств провели телефонный разговор
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - 22 января состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, сообщает МИД РФ.
В ходе разговора главы внешнеполитических ведомств обсудили некоторые актуальные аспекты российско-казахстанских отношений.
Условлено активно продолжать взаимодействие по линии министерств иностранных дел России и Казахстана в деле поступательного развития многогранного российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в соответствии с решениями лидеров двух государств.
22.01.2025, 14:04 92436
Казахстан окажет поддержку инициатив Туркменистана в рамках Года мира и доверия
Токаев провел разговор с председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с началом Международного года мира и доверия, объявленного Генеральной ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана, сообщает Акорда.
Отметив исключительное значение миротворческих инициатив Ашхабада в условиях глобальных вызовов, глава нашего государства выразил готовность Казахстана и далее оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации.
Бердымухамедов проинформировал о ключевых приоритетах концепции деятельности Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, направленной на обеспечение сотрудничества и развития на региональном и международном уровнях.
Подчеркнув текущий высокий уровень казахско-туркменских отношений, собеседники обстоятельно рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.
Отдельное внимание было уделено вопросам регионального взаимодействия и предстоящим мероприятиям в пятистороннем формате.
22.01.2025, 13:20 91866
Стратегическое партнерство с Китаем обсудил Токаев с послом КНР
Президент подтвердил готовность казахстанской стороны придать дополнительный импульс всему спектру взаимодействия с Китаем
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла КНР в Казахстане Хань Чуньлиня, сообщает Акорда.
По словам президента, Республика Казахстан придает приоритетное значение дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что дипломатическая миссия посла Хань Чуньлиня приходится на очень активный период развития двусторонних отношений, и подтвердил готовность казахстанской стороны придать дополнительный импульс всему спектру взаимодействия с Китаем.
Посол, передав самые теплые слова приветствия и пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина, отметил, что во многом благодаря активному политическому диалогу на высшем уровне вечное стратегическое партнерство двух стран достигло беспрецедентного уровня развития. Хань Чуньлинь заверил Касым-Жомарта Токаева, что приложит все усилия для сохранения высокой динамики взаимоотношений и дальнейшего укрепления казахско-китайских многогранных связей", - говорится в сообщении Акорды.
В рамках встречи были обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки, включая перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Напомним, в начале января официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай продолжит углублять сотрудничество с Казахстаном и выводить двусторонние отношения на новую высоту.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?