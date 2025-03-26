Сотрудничество между Астаной и Афинами крепнет с каждым годом

Фото: Акорда

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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Греции Константиноса Тасуласа с Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.





Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением констатировал, что основанное на дружбе и взаимопонимании многогранное сотрудничество между Астаной и Афинами крепнет с каждым годом. Глава государства выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям отношения двух стран будут и впредь развиваться по восходящей линии.





Президент Казахстана пожелал Константиносу Тасуласу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному греческому народу - процветания и благополучия.