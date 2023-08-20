09.08.2023, 09:08 37276

Токаев поздравил президента Сингапура

Он направил поздравительную телеграмму президенту Сингапура
Токаев поздравил президента Сингапура
Фото: Акорда
Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Сингапура Халиму Якоб с Национальным днем Республики Сингапур, сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства высоко оценил тесное партнерство двух стран, основанное на искренней дружбе и плодотворном политическом диалоге", - отметили в пресс-службе.


Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что достигнутые в ходе двусторонних переговоров договоренности в мае текущего года станут прочной основой для развития стратегического взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром.

Напомним, в мае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главой Сингапура Халимой Якоб, прибывшей в Казахстан с государственным визитом.

В марте текущего года исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Сингапуром и Казахстаном. Ключевое место в казахстанско-сингапурских отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

На сегодняшний день в Казахстане работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий. Общий объем сингапурских инвестиций в экономику Казахстана превысил 1,4 млрд долларов. В прошлом году объем взаимной торговли приблизился к 2 млрд долларов.
 
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Теги:СингапурПоздравлениеТокаев

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19.08.2023, 12:45 5461

Касым-Жомарт Токаев посетит Вьетнам

В ходе переговоров будут обсуждены перспективы развития сотрудничества
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга глава государства Касым-Жомарт Токаев с 20 по 22 августа посетит Ханой с официальным визитом, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе переговоров с высшим руководством Вьетнама будут обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев планирует посетить ряд производственных объектов и провести встречи с представителями крупного бизнеса Вьетнама.

Напомним, из-за масштабных пожаров в Абайской области президент отложил на более поздний срок запланированный на 11-13 июня официальный визит во Вьетнам.
 
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Теги:ТокаевВьетнамВизит
13.08.2023, 11:37 23881

Китай не пригласил лидеров трех стран G7 на форум "Пояс и путь"

Подавляющее большинство приглашений на мероприятие получили лидеры развивающихся государств
Пекин. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Китай не пригласил глав нескольких западных стран на форум "Пояс и путь".

Подавляющее большинство приглашений на мероприятие получили лидеры развивающихся государств. При этом главы некоторых развитых стран "не будут включены". В частности, речь идет про глав трех государств из G7: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, а также премьер-министра Италии Джорджии Мелони", - сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Global Times.


Будь то приглашение лидеров или соответствующие договоренности о сотрудничестве, Китай преследует не масштаб и количество (приглашенных. - Прим. источника), а качество и эффективность форума", - пояснил собеседник издания.


Отмечается, что заявления некоторых не названных западных СМИ, что европейские лидеры "не планируют посещать форум", не соответствуют действительности.

Предположение об уклонении от участия (лидеров западных стран. - Прим. источника) просто недействительно, так как Китай просто не отправил им приглашения", - говорится в статье.


В июле бывший посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что в Китае ожидают приезда Владимира Путина в октябре на форум.

Для справки:

Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.


Ранее в статье "Новый виток геополитического соперничества в Центральной Азии", посвященной саммиту "Китай - Центральная Азия", который прошел 18-19 мая текущего года, сообщалось, что в условиях усиления давления на Китай со стороны Запада роль Центральной Азии возросла.

Пекину важно не допустить создания вблизи своих границ пояса недружественных государств, ориентирующихся на интересы США и ЕС. Эта задача сближает Китай с Россией, которая также заинтересована не только в развитии торгово-экономического сотрудничества со странами региона, но и в том, чтобы не допустить усиления в регионе западных стран", - говорится в статье.


Там подчеркивается, что Китай заинтересован в расширении объемов торговли со странами Центральной Азии.
 
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Теги:политикаСаммитЗападКитай
11.08.2023, 15:41 29811

Токаев пригласил президента Северной Македонии посетить Казахстан

Глава государства отметил, что Северная Македония рассматривается как очень важный партнер Казахстана в Европе
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Республики Северная Македония Буяра Османи, сообщает Акорда.

Приветствуя Османи, глава государства отметил значимость его визита в Астану в качестве действующего председателя ОБСЕ.

Акорда

Ваш визит очень важен для нас, и я хотел бы подчеркнуть нашу приверженность ОБСЕ в качестве надежного государства - члена данной организации. Несмотря на разногласия, которые, к сожалению, существуют в организации, ОБСЕ незаменима, и мы должны приложить усилия для поддержания ее потенциала. В свете празднования 50-й годовщины Хельсинкского заключительного акта в 2025 году жизненно важно обеспечить, чтобы ОБСЕ продолжала служить уникальной платформой для диалога. Наше прочное партнерство с ОБСЕ основывается на общем видении построения безопасного сообщества, закрепленном в Астанинской декларации саммита ОБСЕ 2010 года", - заявил Токаев.


Он отдельно остановился на перспективах укрепления отношений между Казахстаном и Северной Македонией.

У нас нет никаких проблем в рамках двустороннего сотрудничества. Мы достигли довольно значимых результатов по расширению взаимодействия. Ваша страна рассматривается как очень важный партнер Казахстана в Европе, и мы приняли решение открыть наше посольство в Скопье", - отметил президент.


Буяр Османи подчеркнул, что ОБСЕ придает большое значение развитию связей с Казахстаном и регионом Центральной Азии.

Акорда

По его словам, саммит ОБСЕ в Астане 2010 году стал доказательством активной роли Казахстана в поддержке основных направлений деятельности организации.

Девиз председательства Северной Македонии - "Все для людей", что отражает наш человекоцентричный подход. Ваша программа реформ также ориентирована на людей и во многом созвучна не только принципам и обязательствам ОБСЕ, но и приоритетам нашего председательства. Мы также отмечаем ключевую роль Казахстана как в региональном, так и межрегиональном сотрудничестве", - сказал министр.


В завершение встречи Токаев передал наилучшие пожелания президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому и пригласил его посетить Казахстан с визитом.
 
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Теги:ТокаеввстречаполитикаМакедония
04.08.2023, 11:19 50986

Сменился генеральный консул США в Алматы

Новым консулом стала Мишель Еркін
Сменился генеральный консул США в Алматы
Фото: Instagram/uscgalmaty
Алматы. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Новым генеральным консулом США в Алматы стала Мишель Еркiн.

Поприветствуем вместе нового Генерального консула США в Алматы госпожу Мишель Еркін, которая только прибыла в Казахстан", - сообщается на официальной странице генерального консульства США в Алматы в Instagram.


Напомним, с 2021 года должность генерального консула занимала Кэролайн Сэвидж.
 
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Теги:СШАгенконсульствоАлматы
19.07.2023, 21:18 79926

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эмомали Рахмоном

Особое внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического взаимодействия
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эмомали Рахмоном
Фото: Акорда
Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообащет пресс-служба Акорды.

Отметив высокую динамику развития казахско-таджикских отношений, лидеры двух стран рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Эмомали Рахмона в Астану в мае.

Особое внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического взаимодействия, а также укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня. Обсужден график предстоящих встреч.

Ранее президент Казахстана провел встречу с наследным принцем Кувейта.
 
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Теги:ТокаевРахмонвстреча
19.07.2023, 20:33 80506

Президент Казахстана провел встречу с наследным принцем Кувейта

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах
Президент Казахстана провел встречу с наследным принцем Кувейта
Фото: Акорда
Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях первого Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом. По его словам, Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии отношений между двумя странами и готов придать новый импульс взаимодействию по всем приоритетным направлениям.

Наследный принц Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах, выразив готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между Астаной и Эль-Кувейтом, подчеркнул наличие огромного потенциала для развития торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного, туристического сотрудничества.
 
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Теги:ТокаеввстречаКувейт
14.07.2023, 21:33 103576

Казахстанская делегация посетила Вашингтон с рабочим визитом

Состоявшиеся переговоры в Белом доме и государственном департаменте подтвердили взаимный интерес к дальнейшей интенсификации политического диалога
Вашингтон. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 12 по 13 июля делегация в составе первого заместителя министра иностранных дел РК Кайрата Умарова и председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса Айгуль Куспан нанесла рабочий визит в Вашингтон для проведения двусторонних встреч с американскими партнерами, в ходе которых стороны подтвердили взаимный курс на дальнейшее всемерное укрепление расширенного стратегического партнерства, сообщает пресс-служба МИД РК.

Состоявшиеся переговоры в Белом доме и государственном департаменте подтвердили взаимный интерес к дальнейшей интенсификации политического диалога по наиболее актуальным вопросам в сфере политики, безопасности и торговли.

На встречах члены делегации РК информировали американских коллег о проводимых реформах президента Касым-Жомарта Токаева, в том числе о подписании закона о возврате государству незаконно приобретенных активов. Приветствуя своевременность демократических преобразований, американская сторона заявила о неизменной поддержке и готовности содействовать их реализации в практическом плане.

Будучи признанным лидером в области ядерного разоружения и нераспространения, в переговорах казахстанская делегация обсудила подходы к реализации инициативы главы государства по созданию Международного агентства по биологической безопасности.

Основной фокус на встречах с членами конгресса, включая председателя комитета по иностранным делам палаты представителей Майкла Маккола, сопредседателей кокуса в конгрессе "Друзья Казахстана" Джимми Панетта и Роберта Адерхольта и др., был сделан на необходимости активизации установления постоянных нормальных торговых отношений между Казахстаном и США и отмены действия поправки Джексона-Веника. Стороны договорились о важности развития межпарламентских связей.

Важно также отметить потенциал партнерства KazAID с USAID. На встрече с руководством агентства стороны выразили заинтересованность в развитии Транскаспийского маршрута и энергетического перехода в Казахстане", - сообщили в МИД РК.


Члены делегации также провели ряд встреч с представителями ведущих американских аналитических центров и неправительственных организаций.
 
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Теги:СШАМИДВизит
14.07.2023, 13:13 104551

Казахстан окажет всемерную поддержку деятельности ООН - Токаев  

Президент поблагодарил делегацию ООН за участие в Центрально-Азиатском форуме по безопасности и сотрудничеству, проходящем в Астане
Казахстан окажет всемерную поддержку деятельности ООН - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН Владимиром Воронковым и исполнительным директором директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Натальей Герман, сообщает Акорда.

Акорда

Президент поблагодарил делегацию ООН за участие в Центрально-Азиатском форуме по безопасности и сотрудничеству, проходящем в Астане.

Ваше участие является существенным элементом поддержки данного форума, тем более вопросы, которые были выведены в повестку этой конференции, очень важные с учетом событий, которые происходят в современном мире. Вы знаете, что наша страна абсолютно привержена Уставу Организации Объединенных Наций. Я об этом постоянно говорю на всех международных мероприятиях. Считаю, что и все остальные государства - члены ООН должны неуклонно придерживаться тех принципов, которые были заложены в Уставе Организации", - подчеркнул Токаев.


Он отметил, что для Казахстана ООН является безальтернативной универсальной международной организацией.

Мы считаем, что каждая из стран-участниц должна вносить посильный вклад в дело совершенствования ее деятельности. Мы очень высоко оцениваем деятельность Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Пользуясь возможностью, прошу Вас передать ему мои слова приветствия и наилучшие пожелания. Что касается Казахстана, то с нашей стороны будет оказана всемерная поддержка многогранной деятельности ООН. Сейчас очень много говорится о необходимости реформы Совета безопасности ООН. Мы считаем, что этот вопрос достоин самого детального обсуждения в атмосфере демократии. Каждая из стран может внести свой вклад, высказать свое мнение в отношении столь важного вопроса", - заявил глава Казахстана.


Акорда

В ходе беседы были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности, противодействия террористическим угрозам.

Представители ООН высоко оценили усилия Казахстана в данной сфере и подчеркнули, что наша страна является одним из лидеров контртеррористической повестки ООН.

Владимир Воронков отметил важность проведения Форума по безопасности в Астане, который стал одной из платформ для восстановления диалога и доверия, поиска общих решений.

Сегодня в Астане проходит Центрально-Азиатский форум по безопасности и сотрудничеству, на котором обсуждают роль развивающихся государств среднего звена, сообщает "Хабар 24".


Среди участников - политологи и ведущие эксперты научно-исследовательских центров из 25 стран.

В течение двух дней пройдут дискуссии на темы глобальной безопасности в Азии, искусственного интеллекта и человеческого капитала. Соорганизатором форума выступило Министерство иностранных дел Казахстана.
 
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Теги:ТокаевООНБезопасность

 

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