Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Сингапура Халиму Якоб с Национальным днем Республики Сингапур, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Сингапура Халиму Якоб с Национальным днем Республики Сингапур, сообщила пресс-служба Акорды.





Глава государства высоко оценил тесное партнерство двух стран, основанное на искренней дружбе и плодотворном политическом диалоге", - отметили в пресс-службе.





Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что достигнутые в ходе двусторонних переговоров договоренности в мае текущего года станут прочной основой для развития стратегического взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром.





Напомним, в мае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главой Сингапура Халимой Якоб, прибывшей в Казахстан с государственным визитом.





В марте текущего года исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Сингапуром и Казахстаном. Ключевое место в казахстанско-сингапурских отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.





На сегодняшний день в Казахстане работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий. Общий объем сингапурских инвестиций в экономику Казахстана превысил 1,4 млрд долларов. В прошлом году объем взаимной торговли приблизился к 2 млрд долларов.