Токаев поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского народа Таджикистана", - сообщила пресс-служба Акорды.

Также президент Казахстана отметил вклад Эмомали Рахмона в укрепление традиционной дружбы и сотрудничества между странами, выразил уверенность, что активный политический диалог на высшем уровне будет и впредь способствовать углублению казахско-таджикского стратегического партнерства.

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