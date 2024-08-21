Токаев поздравил президента Венгрии с национальным праздником

Глава государства пожелал Тамашу Шуйоку успехов в его благородных начинаниях

Фото: Акорда

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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Венгрии Тамаша Шуйока с национальным праздником - Днем Святого Иштвана, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Венгрии Тамаша Шуйока с национальным праздником - Днем Святого Иштвана, сообщает пресс-служба Акорды.





С удовлетворением отметив высокий уровень сотрудничества между странами, президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем поступательном и плодотворном развитии стратегического партнерства во всех сферах.





Также глава государства пожелал Тамашу Шуйоку успехов в его благородных начинаниях, а братскому венгерскому народу - процветания и благополучия.



