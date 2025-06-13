12.06.2025, 09:00 45576
Токаев поздравил Путина с Днем России
Фото: Акорда
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с государственным праздником - Днем России, сообщила Акорда.
С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества", - говорится в телеграмме.
Президент Казахстана пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны.
Напомним, в мае в Астане открылась аллея вечной дружбы Казахстана и России.
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12.06.2025, 16:38 33241
Токаев выразил соболезнования премьеру Индии в связи с многочисленными жертвами авиакатастрофы
Президент передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендры Моди в связи с гибелью людей в авиакатастрофе на западе Индии, информирует Акорда.
Касым-Жомарт Токаев в телеграмме на имя премьер-министра Индии Нарендры Моди выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта города Ахмедабада.
Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air India разбился в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабада. На борту находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Среди пассажиров - граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады. По последним неофициальным данным погибли 133 человека.
11.06.2025, 12:12 81286
Казахстан и Словакию связывают тесные взаимоотношения - Токаев
Премьер-министр Словакии подчеркнул, что между странами нет политических разногласий
Фото: Акорда
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо отметил, что страны связывают тесные взаимоотношения, сообщает пресс-служба Акорды.
Мы осуществляем крупные проекты. Я считаю, что имеются возможности, которые еще предстоит должным образом изучить и раскрыть в будущем. Поэтому мы уделяем большое значение Вашему визиту и считаем, что он будет способствовать развитию сотрудничества между двумя государствами. Мы высоко ценим наши отношения с Вашей страной и считаем Словакию одним из основных партнеров Казахстана в Европейском союзе. Поэтому я как президент буду делать все возможное для расширения и углубления наших связей в самых разных областях", - заверил глава государства.
В свою очередь премьер-министр Словакии заявил о готовности придать новый импульс двусторонним отношениям и наращивать торгово-экономические контакты с Казахстаном.
Хотел бы подтвердить, что между нашими странами нет политических разногласий, поэтому мы можем полностью сосредоточиться на взаимовыгодных экономических отношениях и дружбе. Сегодня мы обсудим несколько очень важных и интересных для обеих сторон проектов. Уверен, что итоги визита будут весьма успешными", - отметил Роберт Фицо.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл с официальным визитом в Астану.
11.06.2025, 09:01 85361
Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан
Фото: Акорда
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 16-17 июня по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит с визитом Республику Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона.
10.06.2025, 14:36 98711
Токаев принял действующего председателя ОБСЕ
Фото: Акорда
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя ОБСЕ Элину Валтонен, сообщает Акорда.
Президент выразил поддержку деятельности Элины Валтонен, которая возглавила ОБСЕ в условиях крайне непростой ситуации в сфере региональной и глобальной безопасности.
В этом году мы отмечаем 50-летие Хельсинкского заключительного акта. Спустя полвека этот документ остается основой европейской безопасности, закрепляя такие ключевые принципы, как суверенитет, территориальная целостность и уважение прав человека. Казахстан твердо придерживается этих основополагающих ценностей", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Президент также высоко оценил состояние казахско-финских отношений. Он подчеркнул, что Финляндия является давним партнером Астаны в Скандинавском регионе, и заявил о готовности к дальнейшему наращиванию контактов.
Элина Валтонен в свою очередь подчеркнула, что ОБСЕ придает большое значение развитию связей с Казахстаном и Центральной Азией.
Мы искренне ценим вашу деятельную роль в сложный период, особенно в экономической и экологической сферах. Весьма плодотворный характер имеет сотрудничество с офисом программ ОБСЕ в Астане", - сказала действующий председатель ОБСЕ.
10.06.2025, 13:07 100281
Китай и Казахстан - вечные стратегические партнеры - генконсул КНР
Цзян Вэй отметила, что в настоящее время мир переживает беспрецедентные изменения
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Алматы. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китай и Казахстан - вечные всесторонние стратегические партнеры, а также активные участники и сторонники совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь", сообщила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй в ходе конференции "Цветение всех культур и единая судьба человечества: празднование первого Международного дня диалога между цивилизациями".
Под стратегическим руководством лидеров двух стран сотрудничество между нашими государствами успешно развивается во всех сферах, особенно в области гуманитарных обменов. Совсем недавно первый международный туристический поезд из Китая в Центральную Азию отправился из древнего города Сиань в "город яблок" Алматы. С успехом прошла неделя литературы Шелкового пути, а редкие произведения из коллекции Национального художественного музея Китая впервые были представлены широкой казахстанской аудитории. Все это способствует укреплению атмосферы дружбы, взаимопонимания и сближения между нашими народами", - заявила Цзян Вэй.
По ее словам, в ближайшее время состоится второй саммит "Китай - Центральная Азия".
Мы с нетерпением ожидаем, что шесть стран еще более укрепят консенсус по вопросам сотрудничества, чтобы решительно отвергать теорию "столкновения цивилизаций", выступать против одностороннего давления и гегемонии, защищать принципы справедливости и равноправия, неизменно придерживаться подлинного многостороннего подхода. Мы готовы выступать защитниками равноправного диалога между цивилизациями, активными участниками межцивилизацинных обменов, а также сторонниками цивилизационного прогресса и совместными усилиями построить еще более тесное сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии!" - подчеркнула генконсул.
Цзян Вэй отметила, что в настоящее время мир переживает беспрецедентные изменения, геополитические конфликты и противостояния продолжаются, а дефицит доверия, стабильности и мира лишь усугубляется.
В этот исторически значимый момент, когда человечество стоит перед выбором между сплоченностью и диалогом, с одной стороны, и конфронтацией, и разделением - с другой, Китай предлагает свой ответ: содействовать сосуществованию цивилизаций через диалог, преодолевать столкновение цивилизаций за счет взаимного обучения и неуклонно продвигаться по пути построения сообщества единой судьбы человечества", - добавила она.
Ранее, на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, единогласно была принята инициированная Китаем резолюция об учреждении Международного дня диалога между цивилизациями.
В основу этого документа положены ключевые положения "четырех общих принципов" глобальной цивилизационной инициативы, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином. Также в резолюции подчеркивается, что все достижения цивилизаций являются общим достоянием человечества. В ней выражается уважение к культурному многообразию, подчеркивается важная роль диалога между цивилизациями в обеспечении мира во всем мире, содействии совместному развитию, улучшении благосостояния народов и продвижении общего прогресса. Документ также выступает за равноправный диалог и взаимное уважение между различными цивилизациями.
Министры государств - членов ООН подтвердили значение межцивилизационного диалога для поддержания глобального мира и развития, повышения уровня жизни и укрепления взаимного уважения. Они постановили провозгласить 10 июня Международным днем диалога между цивилизациями и предложили государствам-членам, а также учреждениям системы ООН отмечать этот день. Международное сообщество высоко оценило принятие данной резолюции, подчеркнув роль Китая как одного из лидеров в деле глобального диалога между цивилизациями, и признало это важным вкладом в развитие межцивилизационного обмена, взаимопонимания и мирного сосуществования.
Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул в рамках глобальной цивилизационной инициативы так называемые четыре общих подхода:
- совместное продвижение уважения к разнообразию цивилизаций мира;
- совместное продвижение общих ценностей всего человечества;
- совместное сохранение и развитие цивилизационного наследия;
- совместное расширение гуманитарных обменов и международного сотрудничества.
Резолюция полностью воплощает ценности и цели глобальной цивилизационной инициативы, предоставляя странам - членам ООН ценностные ориентиры и практический путь для совместного укрепления диалога между цивилизациями. Она также демонстрирует конкретный вклад Китая в реализацию инициативы и построение сообщества единой судьбы человечества", - добавили в генконсульстве.
09.06.2025, 12:08 116901
Болгария - один из важнейших партнеров Казахстана в Европе - Токаев Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом Болгарии Руменом Радевым подчеркнул, что Болгария - один из важнейших партнеров РК в Европе, сообщает пресс-служба главы государства.
Наше двустороннее сотрудничество демонстрирует стабильную динамику в самых разных сферах. Это проявляется в доверительном политическом диалоге, плодотворном межпарламентском взаимодействии, динамичном росте торговли и инвестиций, контактах между людьми и взаимной поддержке на международной арене. Приятно отметить, что наша двусторонняя торговля выросла, это очень хорошая тенденция. Около 60 компаний с болгарским участием успешно работают на нашем рынке. В настоящее время мы продуктивно сотрудничаем в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, производство, транспорт и строительство. Мы видим большой потенциал для сотрудничества в таких перспективных областях, как энергетика, транспорт и логистика, "зеленый" переход, атомная отрасль, космос, сельское хозяйство, цифровизация, здравоохранение и туризм", - заявил президент Казахстана.
В свою очередь Румен Радев подчеркнул, что Болгария высоко ценит укрепление традиционно теплых и плодотворных связей между странами и народами.
Хочу лично приветствовать Вашу дальновидную политику и масштабные реформы, которые способствуют процветанию Вашей страны. Мы считаем Казахстан ключевым и приоритетным партнером в Центральной Азии. Ваши успехи за эти годы вызывают восхищение: стремительный экономический рост, прорывы в инновациях, науке, образовании и высоких технологиях. Вчера я посетил национальный космический центр. Ваши достижения произвели на меня глубокое впечатление", - добавил президент Болгарии.
Дополнено 09.06.2025, 12.58
Президенты Казахстана и Болгарии провели переговоры в расширенном формате.
На встрече Касым-Жомарт Токаев отметил устойчивый рост товарооборота и имеющийся потенциал для его наращивания.
За четыре месяца текущего года взаимная торговля превысила 83 млн долларов, а в 2024 году этот показатель вырос в четыре раза, достигнув 375 млн долларов.
Казахстан стремится к дальнейшей диверсификации экономического сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма", - заявил глава Казахстана.
Он поддержал взаимодействие с болгарскими компаниями и инвесторами, подчеркнув, что ключевую роль в обеспечении успеха этой деятельности должна сыграть межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.
В свою очередь президент Болгарии подчеркнул, что его страна высоко ценит возможность углублять партнерство с Казахстаном, открывая новые горизонты для многопланового сотрудничества.
Болгария рассматривает Казахстан как ключевого стратегического партнера в Центральной Азии. Я убежден, что ключ к успеху - это взаимодействие. В дальнейшем развитии наших отношений, а также контактов между Европейским союзом и Казахстаном мы должны в полной мере опираться на стратегическое расположение наших стран, которые являются ключевыми звеньями в связях между Азией и Европой", - сказал Румен Радев.
В ходе переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих развитию казахско-болгарских отношений.
Дополнено 9 июня, 13.19
Казахстан и Болгария по завершении переговоров глав государств подписали ряд двусторонних документов:
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта РК и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Болгария по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;
- Меморандум о взаимопонимании между городом Астаной и городом Софией;
- Меморандум об установлении побратимских отношений между городом Шымкентом и городом Пловдивом;
- Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при президенте РК и Дипломатическим институтом Министерства иностранных дел Республики Болгария;
- Меморандум о взаимопонимании между ТОО "Внешнеторговая палата Казахстана" и Болгарской торгово-промышленной палатой.
Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Болгария Румена Радева, прибывшего с официальным визитом в Астану.
09.06.2025, 08:43 119536
Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Словакии
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 10-11 июня по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщили в пресс-службе Акорды.
В ходе переговоров президент Казахстана и глава правительства Словакии обсудят перспективы расширения казахско-словацкого партнерства.
Напомним, 8-9 июня по приглашению главы государства Казахстан с официальным визитом посетит президент Болгарии Румен Радев.
05.06.2025, 15:48 140441
Президенты Казахстана и Ирана обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества
Главы государств обменялись поздравлениями по случаю Курбан айта
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан рассмотрели перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также обменялись поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Курбан айт.
Главы государств отметили динамичное развитие казахско-иранских отношений, основанных на узах дружбы и добрососедства.
Также собеседники обсудили график предстоящих встреч.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?